Topic viral: Bố mẹ ủng hộ con đi concert, dặn gọi taxi về cho an toàn, người ngoài không bỏ đồng nào vẫn phán xét: “Có thể kệ nhau không?”

Có phụ huynh sẵn sàng đưa đón con giữa đêm, tự tay may đồ đi concert, thậm chí cùng con đu idol vì chung thần tượng.

Khi concert BIGBANG đang hot, câu chuyện đi xem concert tốn kém đến đâu lại được bàn luận sôi nổi. Đây vốn không phải chủ đề mới, nhưng cứ nhắc đến là dễ gây tranh luận. Với người này, bỏ ra vài triệu, thậm chí vài chục triệu đồng chỉ để xem một buổi biểu diễn là điều khó hiểu. Với người khác, đó lại là một trải nghiệm đáng nhớ, một cơ hội được tận mắt nhìn thấy thần tượng và sống trọn vẹn với sở thích của mình.

Thực tế, không ít phụ huynh cũng cởi mở hơn với chuyện con đi xem concert. Họ có thể không hiểu hết sức hút của thần tượng, cũng chưa chắc biết vì sao con mình lại hào hứng đến vậy, nhưng vẫn sẵn sàng ủng hộ. Mới đây, một bài đăng trên Threads nhắc đến sự ủng hộ của bố mẹ khi con đi xem concert thu hút lượng tương tác cao:

“Tôi đi xem concert, bố tôi bảo là: ‘Bây giờ giới trẻ đi coi ca nhạc cũng giống như mình ngày xưa thích coi đá bóng mà muốn mua vé đi coi trực tiếp vậy á, nên là đi nhiều vào cho có kỷ niệm’. Mẹ tôi bảo là: ‘Gọi taxi mà đi cho an toàn chứ về đêm nguy hiểm lắm’. Đấy, bố mẹ tôi còn chưa ý kiến gì mà mấy th*** nào đó còn không cho tôi nổi 1 đồng mà lại ý kiến về việc tôi đi concert và bảo đó là cuồng một cách đ** d**. Có thể kệ nhau mà sống đi được không, làm ơn á”.

Topic đang viral trên mạng xã hội Threads. Ảnh chụp màn hình Threads.

Bên dưới bài đăng, không ít người cũng kể về những lần được bố mẹ ủng hộ đi concert, từ những lời hỏi han, đưa đón đến việc hỗ trợ chi phí và thậm chí cùng con đi gặp thần tượng.

“Mẹ may đồ cho con gái mặc đi concert, bố cho tiền đi taxi” - khi phụ huynh ủng hộ con đi đu thần tượng

Một cư dân mạng bình luận: “Tôi đi concert, bay chuyến 5h sáng, 3h sáng bố lên gọi: ‘Dậy đi con, không muộn giờ ra sân bay’. Đến concert, tôi video call cho mẹ, mẹ hỏi đi vui không. Thậm chí, mẹ còn biết tất cả những idol tôi thích và tuyệt vời hơn nữa là mẹ cũng thích đi concert với tôi. Mẹ tôi U60, thích Bùi Công Nam và đam mê Chông Gai. Nên ai phán xét việc tôi đu idol và đi concert là tôi tạm biệt luôn. Một năm tôi đi concert quốc nội, quốc ngoại đủ cả, bố mẹ bảo tiền mình làm ra thì mình cứ vui đi con, sở thích lành mạnh là được.”

Có người kể được bố mẹ gọi dậy sớm kẻo lỡ chuyến bay, nhớ ăn no trước khi đi, về muộn thì gọi xe cho an toàn, đến nơi rồi nhớ báo một tiếng,... Không có tiếng “yêu” hay lời nào rõ ràng rằng “bố mẹ ủng hộ con đi xem concert”, nhưng từng lời dặn dò, hỏi han đều là cách bố mẹ âm thầm thể hiện sự ủng hộ dành cho sở thích của con.

Có khi bố mẹ còn đi xem concert cùng con. Ảnh minh họa Xiaohongshu.

Không chỉ đưa đón, hỏi han, có phụ huynh còn trực tiếp chuẩn bị đồ cho con đi concert. Một tài khoản Threads chia sẻ hình ảnh mẹ ngồi may cấp tốc bộ trang phục để con mặc đi đu idol, may xong còn đứng ướm thử. Người khác kể mỗi lần bay từ nước này sang nước khác hoặc về Việt Nam xem thần tượng, bố mẹ đều hỏi có đủ tiền không, nếu thiếu sẽ gửi thêm để con thoải mái hơn.

Có phụ huynh còn cấp tốc may trang phục cho con đi concert. Ảnh minh họa Xiaohongshu.

Một số phụ huynh thậm chí còn muốn đi concert cùng con. Có người kể bố mẹ nghe nói về một sự kiện quy mô khoảng 50.000 khán giả thì tò mò, còn ngỏ ý muốn đi cùng trong lần sau để tận mắt xem không khí concert ra sao. Cũng có những gia đình mà bố mẹ và con cái vốn đã chung sở thích âm nhạc, cùng yêu thích một nghệ sĩ nên chuyện đi xem biểu diễn cùng nhau khá tự nhiên.

Từ chuyện được gọi dậy lúc sáng sớm, có người đưa đón giữa đêm đến việc được mẹ may đồ hay bố mẹ chủ động cho thêm tiền, các bình luận cho thấy mỗi gia đình có một cách ủng hộ khác nhau. Với những netizen này, đi concert đơn giản là một sở thích cá nhân mà họ được thoải mái theo đuổi khi đã biết cân đối chi tiêu và sắp xếp cuộc sống.

Những bình luận của cư dân mạng: - “Bố mẹ tôi còn bảo tôi đi coi concert lành mạnh mà. Tuổi trẻ nên đi để trải nghiệm” - “33, 34 tuổi mà ba mẹ còn lái xe đưa đi coi concert cho đỡ vất vả, chen lấn, trễ giờ nè.” - “Ba tôi chở tôi đi concert rồi tới khuya rước tôi về vì sợ một mình con gái đi khuya nguy hiểm và kẹt xe khó bắt được xe. Mẹ tôi nấu cơm, bắt tôi ăn nhiều trước khi đi vì sợ vô concert đói bụng.” - “Và đây là phụ huynh tôi, ngồi may cấp tốc cho tôi bộ đồ để đi đu idol sao cho giống thật giống với bản gốc. May xong còn đứng ướm vô nữa”, một tài khoản Threads chia sẻ. - “Ba mẹ tui mỗi lần thấy tui bay nước này nước kia hay bay về Việt Nam đu idol là luôn luôn hỏi đủ tiền không, có gì ba mẹ gửi thêm đi cho thoải mái, vui vẻ. Ba mẹ vui khi thấy con gái được hạnh phúc và vui vẻ vì được đi đây đó nhiều nơi. Còn người khác thì bảo bổ ích gì, đi phí tiền. Trong khi tôi tiêu tiền của tôi”. - “Ba mẹ mình nghe mình đi concert quy mô 50 nghìn người xong còn thấy wow quá. Xong còn đòi đợt sau muốn đi chung cho biết mở mang tầm mắt nữa nè”.

Một đêm concert có thể bằng cả tháng lương hoặc hơn, vì sao nhiều phụ huynh vẫn ủng hộ con?

Không thể phủ nhận chi phí đi concert không hề rẻ. Ngoài tiền vé, người hâm mộ còn phải tính thêm tiền di chuyển, ăn uống, chỗ ở và nhiều khoản phát sinh khác. Đặc biệt với concert ở nước ngoài, tổng chi phí có thể lên tới hàng chục triệu đồng. Bởi vậy, việc có người cho rằng bỏ từng ấy tiền chỉ để xem một buổi biểu diễn là tốn kém cũng không khó hiểu.

Nhưng với những người yêu thích nghệ sĩ đó, concert không đơn thuần là một buổi ca nhạc. Đó có thể là cơ hội hiếm hoi được gặp thần tượng ngoài đời, nghe những ca khúc mình yêu thích trình diễn trực tiếp hoặc gặp gỡ những người có chung sở thích. Có những trải nghiệm mà nếu không trực tiếp tham gia, người ngoài khó hình dung hết sức hấp dẫn của nó.

Điều thú vị là trong những câu chuyện được chia sẻ trên Threads, không ít phụ huynh cũng nhìn việc đi concert theo cách khá thoải mái. Có người xem đây là một trải nghiệm tuổi trẻ nên có, có người chỉ cần con tự kiếm tiền, biết cân đối chi tiêu là có thể yên tâm tận hưởng sở thích. Thậm chí, một số bố mẹ còn chủ động đưa đón, chuẩn bị trang phục hoặc gửi thêm tiền để con có chuyến đi thuận lợi hơn.

Ảnh: Trung Lê.

Tất nhiên, mỗi người có một cách ưu tiên tài chính khác nhau. Với cùng một số tiền, người này có thể chọn đi du lịch, người khác muốn mua món đồ yêu thích, còn fan lại dành dụm để đi concert. Không có lựa chọn nào giống nhau hoàn toàn, bởi nhu cầu và điều kiện của mỗi người vốn khác nhau.

Vì vậy, điều đáng nói không hẳn là một tấm vé concert đắt đến đâu, mà là khoản tiền ấy có phù hợp với khả năng chi trả của người mua hay không. Khi đã tính toán trước chi phí và không ảnh hưởng đến những nhu cầu thiết yếu, việc dành tiền cho một buổi biểu diễn cũng là lựa chọn cá nhân. Còn với những trường hợp phải vay mượn hoặc chi tiêu quá khả năng, đó lại là câu chuyện khác.

Nhìn từ những chia sẻ trên Threads, có thể thấy sự ủng hộ của phụ huynh không nhất thiết phải bắt đầu từ việc họ hiểu hết sức hút của thần tượng. Đôi khi, bố mẹ đơn giản là biết con thích gì, thấy con vui khi được đi xem concert và sẵn lòng hỗ trợ trong khả năng của mình. Còn chuyện một đêm diễn có đáng với số tiền bỏ ra hay không, có lẽ mỗi người hâm mộ đều có câu trả lời riêng.