Vinhomes của tỷ phú Phạm Nhật Vượng chuẩn bị triển khai Dự án Trung tâm Logistics và Dịch vụ hậu cảng Sơn Dương 39.600 tỷ đồng, quy mô 472,63 ha tại một tỉnh miền Trung

Ngày 24/10, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành Quyết định số 231/QĐ-KKT về việc chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư thực hiện Dự án Trung tâm Logistics và Dịch vụ hậu cảng Sơn Dương tại phường Vũng Áng, Khu kinh tế Vũng Áng.

Dự án do Công ty Cổ phần Đầu tư Khu công nghiệp Vinhomes Hà Tĩnh làm nhà đầu tư, với tổng vốn đầu tư 39.600 tỷ đồng. Trong đó, vốn góp của nhà đầu tư là 5.940 tỷ đồng, vốn huy động dự kiến 33.660 tỷ đồng. Dự án có quy mô sử dụng đất và khu vực biển khoảng 472,63 ha, bao gồm 158,20 ha diện tích lấn biển; thời hạn hoạt động 70 năm.﻿

Mục tiêu của dự án là hình thành trung tâm logistics và dịch vụ hậu cảng hiện đại, gắn với Khu kinh tế Vũng Áng và hệ thống cảng biển Vũng Áng - Sơn Dương.

Các hạng mục chính gồm khu kho hàng tổng hợp, kho và bãi container, khu thương mại - dịch vụ hậu cần cảng, khu quản lý điều hành, bãi xe, hệ thống giao thông, hạ tầng kỹ thuật và các công trình bảo vệ môi trường.

Công suất thiết kế dự kiến đạt khoảng 50 triệu tấn hàng hóa thông qua mỗi năm, góp phần đáp ứng nhu cầu lưu giữ, trung chuyển và phân phối hàng hóa với quy mô lớn.﻿

Theo quyết định chấp thuận đầu tư, dự án được triển khai theo 3 giai đoạn.

Giai đoạn 1 (2027-2030) tập trung xây dựng kè, thực hiện lấn biển, san nền và đầu tư hệ thống hạ tầng kỹ thuật khung trên phạm vi dự án.

Giai đoạn 2 (2031-2033) triển khai xây dựng khoảng 200 ha kho, bãi và khu thương mại - dịch vụ hậu cần cảng; dự kiến đưa các hạng mục này vào khai thác từ năm 2031.

Giai đoạn 3, từ năm 2034, tiếp tục hoàn thiện các hạng mục còn lại, phấn đấu đưa toàn bộ dự án vào khai thác trong năm 2036.

Sơ bộ mặt bằng bố trí Dự án Trung tâm Logistics và Dịch vụ hậu cảng Sơn Dương (Ảnh: Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh)

Dự án thuộc ngành, nghề ưu đãi đầu tư trong lĩnh vực trung tâm logistics, kho hàng hóa và dịch vụ thương mại; đồng thời được xem xét áp dụng các chính sách ưu đãi đầu tư đối với địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định.

Mức ưu đãi cụ thể và điều kiện áp dụng được thực hiện theo pháp luật về đầu tư, thuế và đất đai tại thời điểm áp dụng, trên cơ sở nhà đầu tư đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định.

Tạo động lực phát triển dịch vụ, thương mại và kinh tế biển

Khi đi vào hoạt động, Trung tâm Logistics và Dịch vụ hậu cảng Sơn Dương được kỳ vọng nâng cao năng lực lưu giữ, trung chuyển và phân phối hàng hóa; tăng cường kết nối giữa hệ thống cảng biển với các khu công nghiệp và mạng lưới giao thông.

Qua đó, dự án góp phần thúc đẩy phát triển dịch vụ logistics, nâng cao hiệu quả khai thác cảng biển, hỗ trợ hoạt động sản xuất, kinh doanh và gia tăng sức hấp dẫn của Khu kinh tế Vũng Áng đối với các nhà đầu tư.

Công ty Cổ phần Đầu tư Khu công nghiệp Vinhomes Hà Tĩnh có trách nhiệm hoàn thiện đầy đủ các hồ sơ, thủ tục theo quy định; tập trung nguồn lực triển khai dự án bảo đảm đúng mục tiêu, quy mô và tiến độ được phê duyệt.

Đồng thời, tuân thủ các quy định của pháp luật về đầu tư, quy hoạch, xây dựng, đất đai, khu vực biển, bảo vệ môi trường, phòng cháy, chữa cháy và các quy định pháp luật có liên quan.

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh giao các phòng chuyên môn theo chức năng, nhiệm vụ thường xuyên theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn, hỗ trợ nhà đầu tư triển khai dự án, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các điều kiện, cam kết và thực hiện công tác quản lý nhà nước theo quy định.

Việc chấp thuận đầu tư Trung tâm Logistics và Dịch vụ hậu cảng Sơn Dương là bước quan trọng trong quá trình hiện thực hóa tiềm năng, lợi thế của hệ thống cảng biển Vũng Áng - Sơn Dương.

Khi được triển khai đồng bộ và đưa vào khai thác theo kế hoạch, dự án sẽ góp phần hoàn thiện hạ tầng logistics, thúc đẩy liên kết giữa cảng biển với công nghiệp, thương mại và dịch vụ, tạo thêm động lực cho tăng trưởng kinh tế tỉnh Hà Tĩnh trong thời gian tới.