Đúng 9h sáng nay, siêu đô thị 456.000 tỷ đồng của ông Phạm Nhật Vượng diễn ra sự kiện chưa từng có

Đây là một trong những dự án đang được tập đoàn Vingroup gấp rút triển khai.

Nhắc tới những dự án đáng chú ý đang được tập đoàn Vingroup triển khai, không thể không nhắc tới Vinhomes Global Gate Hạ Long, thuộc Khu đô thị phức hợp Hạ Long Xanh. Dự án gắn với hệ sinh thái doanh nghiệp của tỷ phú Phạm Nhật Vượng, có tổng vốn đầu tư lên tới hơn 456.000 tỷ đồng.

Và đúng hôm nay, 9h sáng ngày 25/10, một động thái liên quan tới dự án này được nhiều người quan tâm, đó là sự kiện đặc biệt mang tên “Heritage Pride – Kiêu hãnh miền di sản”, tổ chức tại khách sạn Wyndham Legend Halong, số 12 đường Hạ Long, phường Bãi Cháy, tỉnh Quảng Ninh.

Theo lịch trình được công bố, chương trình bắt đầu đón khách từ 8h30. Sau tiết mục mở màn lúc 9h, lễ khai mạc diễn ra vào 9h10. Đến 9h30, khách tham dự sẽ được giới thiệu những thông tin về Vinhomes Global Gate Hạ Long, trước khi bước vào phần tư vấn chuyên sâu từ 10h.

Với chủ đề “Kiêu hãnh miền di sản”, sự kiện được giới thiệu là dịp để khách tham dự tìm hiểu một dự án đô thị quy mô lớn đang được triển khai tại Quảng Ninh.

Thông tin về sự kiện

Không chỉ được biết thêm các thông tin về dự án, khách tham dự còn có cơ hội nhận những phần quà thông qua chương trình bốc thăm may mắn dự kiến diễn ra lúc 10h45. Trong đó, giải Nhất là một chiếc Google TV QLED 4K 65 inch, giải Nhì là máy lọc không khí Xiaomi Smart Air Purifier 4 Lite. Ngoài ra, ba giải Ba là những chiếc máy hút bụi cầm tay Deerma DX115C.

Siêu đô thị hơn 456.000 tỷ đồng của Vingroup có gì đặc biệt?

Khu đô thị phức hợp Hạ Long Xanh có tổng vốn đầu tư hơn 456.000 tỷ đồng, do liên danh Vingroup và Vinhomes làm chủ đầu tư. Thông tin được địa phương công bố trước đó cho biết tổng mức đầu tư đã được điều chỉnh lên khoảng 456.639 tỷ đồng, tương đương gần 18 tỷ USD.

Theo chủ đầu tư, Vinhomes Global Gate Hạ Long được giới thiệu là siêu đô thị biển có quy mô hơn 6.200 ha, phát triển theo định hướng kết hợp không gian sống, làm việc, nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí. Dự án nằm trên hành lang cao tốc Hà Nội – Hải Phòng – Quảng Ninh, đồng thời được kỳ vọng hưởng lợi từ các công trình giao thông mới trong tương lai, trong đó có tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội – Quảng Ninh.

Phối cảnh dự án (Ảnh Chủ đầu tư)

Về tiến độ, Khu đô thị phức hợp Hạ Long Xanh đã được khởi công vào ngày 19/12/2025. Một số hạng mục đầu tiên dự kiến được đưa vào hoạt động từ năm 2028. Hiện dự án vẫn đang trong quá trình triển khai xây dựng.

Người dân và du khách sẽ được trải nghiệm những gì?

Không chỉ gây chú ý bởi quy mô đầu tư hàng trăm nghìn tỷ đồng, Vinhomes Global Gate Hạ Long còn được giới thiệu với hệ thống tiện ích trải rộng trên nhiều lĩnh vực, từ du lịch, giải trí đến giáo dục, y tế và chăm sóc sức khỏe.

Chủ đầu tư cho biết, một trong những điểm nhấn của dự án là tổ hợp vui chơi giải trí VinWonders rộng 81 ha, dự kiến tích hợp công viên chủ đề và thủy cung. Cùng với đó là sân khấu ngoài trời hướng biển có sức chứa hơn 60.000 người, Nhà hát Wonder Theatre 3.000 chỗ và trung tâm sự kiện, hội nghị quốc tế hơn 4.500 chỗ.

VinWonders hay Nhà hát Wonder Theatre là những hạng mục đáng chú ý của dự án (Ảnh Phối cảnh tạo bởi AI)

Nếu được triển khai theo quy hoạch, những công trình này có thể tạo thêm không gian tổ chức biểu diễn nghệ thuật, lễ hội và các hoạt động giải trí quy mô lớn, phục vụ cả cư dân lẫn du khách đến Quảng Ninh.

Đối với những người yêu thích khám phá ẩm thực, dự án còn được quy hoạch Làng Văn hóa – Ẩm thực Việt Nam rộng 18,5 ha. Bên cạnh đó là hệ thống khách sạn, khu nghỉ dưỡng cao cấp, bến du thuyền Wonder Marina, trung tâm thương mại Vincom Mega Mall và các tuyến phố mua sắm.

Một điểm đáng chú ý khác là diện tích không gian xanh. Theo Vingroup, dự án dự kiến có hơn 2.500 ha cây xanh, mặt nước và rừng ngập mặn, trong đó bao gồm công viên tri thức toàn cầu rộng hơn 660 ha. Quần thể 12 sân golf quy mô khoảng 950 ha cùng hơn 50 km đường dành cho xe đạp cũng nằm trong hệ thống tiện ích được giới thiệu.

Không chỉ phục vụ hoạt động du lịch, siêu đô thị còn hướng tới nhu cầu sinh hoạt thường ngày với hệ thống trường học Vinschool, bệnh viện quốc tế Vinmec Cleveland Clinic được quy hoạch trên diện tích 14 ha, khu chăm sóc người cao tuổi và các trung tâm thể thao.

Ảnh phối cảnh từ chủ đầu tư

Hiện tại, phần lớn các hạng mục kể trên hiện vẫn thuộc quy hoạch, định hướng phát triển của chủ đầu tư, chưa đồng loạt đi vào hoạt động. Việc hình thành các tiện ích sẽ phụ thuộc vào tiến độ xây dựng và từng giai đoạn triển khai dự án.

Trong bối cảnh đó, sự kiện Heritage Pride ngày 25/10 là một hoạt động giới thiệu thêm về định hướng phát triển của Vinhomes Global Gate Hạ Long, dự án được kỳ vọng góp phần bổ sung không gian đô thị, dịch vụ và trải nghiệm du lịch mới cho Quảng Ninh trong những năm tới.