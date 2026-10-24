Thành viên thuộc Vingroup của ông Phạm Nhật Vượng có động thái mới tại 2 địa phương

Đơn vị này vừa công bố kế hoạch phát triển hai dự án mới, dự kiến chính thức đi vào hoạt động ngay năm sau.

Mới đây, Hệ thống Giáo dục Vinschool, do Tập đoàn Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đầu tư và phát triển, đã chính thức công bố kế hoạch đưa vào hoạt động hai cụm trường mới tại Hải Phòng và Tây Ninh.

Cụ thể, hai cơ sở mới mang tên Vinschool Royal Island và Vinschool Green City, dự kiến bắt đầu hoạt động từ năm học 2027-2028, phục vụ học sinh ở các cấp mầm non, tiểu học và trung học.

Đáng chú ý, cả hai cụm trường đều được phát triển trong những khu đô thị quy mô lớn thuộc hệ sinh thái Vingroup, với thiết kế kiến trúc và hệ thống tiện ích học tập riêng biệt. Trong đó, trường tại Hải Phòng có khuôn viên rộng hơn 2,7 ha, còn cơ sở tại Tây Ninh nằm trong khu đô thị có tổng vốn đầu tư hơn 28.000 tỷ đồng.

Thông báo được đưa ra bởi trang chính thức của Vinschool

Hai cụm trường mới dự kiến hoạt động từ năm học 2027-2028

Cụ thể, Vinschool Royal Island được đặt tại khu đô thị Vinhomes Royal Island trên đảo Vũ Yên, thành phố Hải Phòng. Trong khi đó, Vinschool Green City được phát triển tại khu đô thị Vinhomes Green City, khu vực Hậu Nghĩa, tỉnh Tây Ninh.

Theo Vinschool, hai cụm trường được định hướng phát triển với hệ thống cơ sở vật chất đồng bộ, kết hợp các không gian học tập, thực hành và hoạt động ngoại khóa.

Điểm chung trong chương trình giáo dục của hai cơ sở là chú trọng khả năng vận dụng kiến thức, phát triển tư duy độc lập, chủ động học tập và sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) có trách nhiệm.

Bên cạnh các môn học văn hóa, học sinh dự kiến có thêm cơ hội tham gia hoạt động khoa học, công nghệ, nghệ thuật, thể thao và phục vụ cộng đồng. Nhà trường cũng giới thiệu hệ thống Chăm sóc và Bảo trợ học đường (Pastoral Care) nhằm hỗ trợ học sinh trong học tập, phát triển cá nhân và chăm sóc sức khỏe tinh thần.A

Ảnh Vinschool

Tuy nhiên, mỗi cụm trường lại có những điểm nhấn riêng về quy mô và thiết kế.

Cụm trường rộng hơn 27.000 m² tại Hải Phòng, dự kiến đón khoảng 3.400 học sinh

Trong hai địa điểm vừa được công bố, Vinschool Royal Island tại Hải Phòng gây chú ý với khuôn viên rộng hơn 2,7 ha, tương đương hơn 27.000 m². Theo giới thiệu của Vinschool, công trình có kiến trúc lấy cảm hứng từ hình ảnh cánh chim hải âu, với các khối nhà hình chữ V cùng những khoảng không gian xanh rộng thoáng.

Hệ thống cơ sở vật chất dự kiến bao gồm các phòng học chức năng, không gian nghệ thuật, công nghệ, bể bơi trong nhà và sân thể thao, đáp ứng nhu cầu học tập, vận động và phát triển năng khiếu của học sinh.

Trường liên cấp Vinschool tại đảo Vũ Yên đã tổ chức lễ động thổ vào ngày 7/4/2026. Công trình được phát triển trên khu đất rộng 2,72 ha, quy mô 120 lớp học và dự kiến có khả năng tiếp nhận khoảng 3.400 học sinh.

Việc mở thêm Vinschool Royal Island cũng đánh dấu bước mở rộng hoạt động của hệ thống giáo dục này tại Hải Phòng. Trước đó, theo website chính thức của Vinschool, hệ thống đã hiện diện tại thành phố cảng từ năm 2018 với cơ sở Vinschool Imperia thuộc khu đô thị Vinhomes Imperia.

Phối cảnh Vinschool Royal Island tại Hải Phòng (Ảnh Chủ đầu tư)

Cụm trường tại Tây Ninh nằm trong khu đô thị hơn 28.000 tỷ đồng

Cùng với Hải Phòng, Vinschool cũng công bố cụm trường Green City tại khu vực Hậu Nghĩa, tỉnh Tây Ninh.

Khác với kiến trúc lấy cảm hứng từ cánh chim hải âu ở Hải Phòng, Vinschool Green City nổi bật với thiết kế không gian mở, hệ thống sân chơi kết nối lên các tầng, tạo sự liên thông giữa khu vực học tập trong nhà và ngoài trời.

Theo thông báo của nhà trường, cơ sở này được định hướng trang bị các phòng thí nghiệm khoa học, phòng công nghệ thông tin và truyền thông (ICT) cùng Innovation Center - không gian hỗ trợ học sinh thực hành, thử nghiệm ý tưởng và phát triển khả năng giải quyết vấn đề.

Về tiến độ, công trình trường Vinschool tại Vinhomes Green City đã hoàn thành phần móng vào ngày 12/5/2026. Đây là một trong những hạng mục giáo dục đang được triển khai trong khu đô thị.

Ảnh phối cảnh Vinschool Green City (Ảnh Chủ đầu tư)

Vinhomes Green City là dự án khu đô thị có quy mô khoảng 197,2 ha, tổng vốn đầu tư hơn 28.000 tỷ đồng. Dự án được khởi công tại huyện Đức Hòa, tỉnh Long An cũ, nay thuộc tỉnh Tây Ninh.

Khu đô thị được quy hoạch với các khu nhà ở, công viên, không gian thương mại và hệ thống tiện ích phục vụ đời sống cư dân. Trong đó, trường học là một trong những hạng mục được phát triển nhằm đáp ứng nhu cầu giáo dục tại khu vực.