Nữ MC SN 1992 6 lần dẫn Chung kết Olympia thì 3 lần có Quán quân, từng là Hoa khôi khoa Quản trị kinh doanh của Ngoại thương

Nữ MC này theo học khối ngành kinh tế trước khi trở thành gương mặt quen thuộc của VTV.

Với MC Mai Trang, 6 năm dẫn điểm cầu Chung kết Đường Lên Đỉnh Olympia cũng là 6 lần đến một ngôi trường mới, gặp những học sinh giỏi và nghe những câu chuyện đáng tự hào. Trong 6 năm ấy, có tới 3 năm điểm cầu cô phụ trách có thí sinh giành ngôi vô địch. Điều này giúp cô được mệnh danh là một trong những MC "mát tay" nhất VTV.

MC Mai Trang từng đồng hành cùng Olympia ở vai trò MC điểm cầu suốt từ năm 2016 đến năm 2021 (Ảnh: FBNV)

Ở nơi đâu, cô cũng gây dấu ấn với phong cách tươi trẻ, đầy sức sống (Ảnh: FBNV)

Đáng chú ý, trong 6 năm dẫn Chung kết Olympia, có tới 3 năm điểm cầu cô phụ trách có thí sinh vô địch (Ảnh: FBNV)

MC Mai Trang tên đầy đủ là Bùi Mai Trang, sinh năm 1992. Cô là cựu học sinh Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam. Thời phổ thông, cô tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa như các đợt tình nguyện, đồng thời làm cộng tác viên cho các báo tuổi học trò và VTV6. Lần đầu lên sóng của cô là vào cuối lớp 10, đầu lớp 11, khi VTV mời cô phỏng vấn một đạo diễn trẻ đoạt giải Cánh Diều Vàng thể loại phim ngắn.

Hết lớp 12, phần lớn bạn bè lớp chuyên Anh của cô chọn con đường du học. Vì điều kiện gia đình, Mai Trang chỉ thi vào Đại học Ngoại thương Hà Nội. Đỗ đại học, cô học một năm chuyên ngành tiếng Anh thương mại. Sau đó, cô thấy mình hợp hơn với kinh doanh nên xin thi chuẩn đầu vào lớp Chất lượng cao khoa Quản trị kinh doanh. Cô muốn vừa được học chuyên ngành yêu thích, vừa không để vốn ngoại ngữ bị thui chột.

Quyết định này khiến bố mẹ không hài lòng, vì họ cho rằng tiếng Anh thương mại có nhiều cơ hội việc làm và thu nhập khá. Nhờ sự kiên trì cùng kinh nghiệm đi làm thêm trước đó, cô thuyết phục được bố mẹ, với điều kiện phải tự lo tài chính cho cuộc sống sinh viên. Suốt 4 năm đại học, cô luôn có thành tích học tập loại giỏi.

MC Mai Trang là cựu học sinh THPT chuyên Hà Nội Amsterdam, sau đó tốt nghiệp Đại học Ngoại thương (Ảnh: FBNV)

Thời sinh viên, cô thực tập ở Language Link và đi gia sư tiếng Anh cho các em nhỏ. Đồng thời, cô tiếp tục cộng tác với Đài Truyền hình Việt Nam và nơi đầu tiên cô thử sức, trau dồi kỹ năng lên hình là kênh InvestTV hồi năm nhất. Năm 2012, cô giành danh hiệu Hoa khôi cuộc thi Miss Quản trị kinh doanh của trường. Cô cũng từng tham gia cuộc thi tìm kiếm MC Cầu Vồng của VTV nhưng không vào được vòng cuối.

Cô tâm đắc một câu nói của nhà văn Nguyễn Khải trong tác phẩm Mùa Lạc, rằng ở đời không có con đường cùng, chỉ có những ranh giới, điều cốt yếu là có sức mạnh để bước qua. Với cô, khó khăn cũng giống những ranh giới ấy. Nếu nản chí bỏ cuộc thì sẽ không bao giờ thành công. Rồi một cơ hội đến. Lúc đang tập dẫn ngoài sân khấu trước giờ thi, cô gặp một chị bên VTV2. Chị ấn tượng và mời cô về dẫn chương trình Bạn Của Nhà Nông, công việc gắn bó với cô gần 3 năm tính đến năm 2015.

Tháng 2/2015, khi còn là sinh viên năm cuối, cô vượt qua cuộc thi tìm kiếm gương mặt dẫn chương trình Cà Phê Sáng Với VTV3. Đây là dấu mốc đưa cô đến gần hơn với khán giả truyền hình. Cô gắn bó với chương trình 7 năm, từ một sinh viên non nớt đến lúc được tín nhiệm dẫn nhiều chương trình lớn. Sau đó, cô còn góp mặt ở Điều Ước Thứ 7, Gặp Gỡ Đông Tây, Tiền Khéo Tiền Khôn...

Cà Phê Sáng cho cô những buổi thức dậy từ tinh mơ để kịp trường quay ghi hình trực tiếp. Ở chương trình này, ê-kíp biên tập thường thức gần suốt đêm để chuẩn bị tin tức nóng hổi, thứ mà họ gọi vui là "ly cà phê ngon nhất" gửi đến khán giả. Riêng với Mai Trang, ký ức đáng nhớ nhất là những tin nhắn của nhà báo Lại Văn Sâm sau giờ phát sóng. Có hôm chỉ 5 chữ "Cafe hôm nay rất ngon!" từ nam MC vẫn đủ khiến cả ê-kíp vỡ òa. Những câu chữ ấy không chỉ là lời động viên mà còn là cảm giác đang làm một việc có ý nghĩa và được người đi trước công nhận. Thời gian ở VTV dạy cô về sự chính trực và tiêu chuẩn nghề nghiệp, nền tảng cho mọi công việc cô làm sau này.

Năm 2022, Mai Trang quyết định rời VTV để tìm hướng đi mới. Cô cho biết đó không phải cú rẽ bất ngờ mà là kết quả của nhiều năm trăn trở. Cô thử sức khởi nghiệp trong lĩnh vực giáo dục với vai trò CEO, có thời gian dành 9 đến 12 tiếng mỗi ngày cho công việc.

Nhan sắc xinh đẹp mặn mà của Mai Trang ở tuổi 34 (Ảnh: FBNV)

Thử sức ở lĩnh vực mới là cảm giác hoàn toàn khác. Đơn cử như lần đầu giới thiệu doanh nghiệp trước các doanh nhân, dù từng tự tin trước hàng nghìn khán giả, cô vẫn hồi hộp đến mức khó thở. Cô cảm nhận được những ánh mắt dò xét, như thể họ tự hỏi một MC nói hay thì làm có được không.

Cô học cách bỏ lớp vỏ hào nhoáng. Cô chấp nhận thiếu sót, sẵn sàng đón nhận góp ý và không ngại nhận mình còn "dốt" để học hỏi. Theo cô, đó là lúc mình thật sự bắt đầu trở thành người lãnh đạo. Sau đó, cô quay về làm việc trong một tập thể thay vì tự gánh mọi áp lực. Hiện cô sở hữu kênh YouTube hơn 195.000 người theo dõi.

Từ những ngày làm giáo dục, cô còn giữ một câu hỏi vẫn thường đặt cho học sinh ở cuối buổi học. Câu hỏi ấy là liệu khi mình không còn, người ta có nói thế giới tốt đẹp hơn vì mình từng tồn tại hay không. Cô cho biết câu hỏi nghe như lời truyền cảm hứng, nhưng đã trở thành kim chỉ nam trong cuộc sống của chính cô.

Tổng hợp