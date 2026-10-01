Chân dung học sinh Quốc học Huế đầu tiên trong lịch sử vô địch Đường Lên Đỉnh Olympia

Từng khiến khán giả nhớ đến với biệt danh “Nụ cười thiên thần”, nam quán quân đã quyết định trở về nước để theo đuổi con đường khoa học.

Năm 2009, Hồ Ngọc Hân trở thành học sinh đầu tiên của Trường THPT chuyên Quốc học Huế giành chức vô địch chương trình Đường Lên Đỉnh Olympia. Chiến thắng với 245 điểm tại chung kết năm thứ 9 không chỉ đưa nam sinh xứ Huế lên bục vinh quang mà còn mở đầu cho chuỗi thành tích đáng nhớ của ngôi trường giàu truyền thống này trên sân chơi trí tuệ dành cho học sinh THPT. Sau Hồ Ngọc Hân, Quốc học Huế tiếp tục có thêm hai nhà vô địch Olympia là Hồ Đắc Thanh Chương năm 2016 và Võ Quang Phú Đức, giành vòng nguyệt quế Chung kết năm 2024.

Không chỉ là nam sinh đầu tiên của Quốc học Huế giành quán quân Olympia, hành trình của Hồ Ngọc Hân còn gây chú ý bởi những dấu mốc sau cuộc thi khi là thủ khoa đại học, quá trình học tập, nghiên cứu ở nước ngoài và quyết định trở về Việt Nam làm khoa học.

Hồ Ngọc Hân là quán quân Olympia mùa thứ 9

Nhà vô địch Olympia là thủ khoa đại học

Hồ Ngọc Hân là cựu học sinh Trường THPT chuyên Quốc học Huế, quán quân Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 9. Ngày 17/5/2009, nam sinh giành chiến thắng trong trận Chung kết năm với 245 điểm, vượt qua các đối thủ để trở thành chủ nhân của vòng nguyệt quế danh giá. Phần thưởng dành cho nhà vô địch thời điểm đó là suất học bổng du học Australia trị giá 35.000 USD.

Sau chiến thắng, Hồ Ngọc Hân được nhiều khán giả nhớ đến với biệt danh “Nụ cười thiên thần”. Bên cạnh thành tích học tập nổi bật, hình ảnh một nam sinh Huế với nụ cười thân thiện cũng góp phần tạo nên dấu ấn riêng của nhà vô địch năm ấy. Trong trận Chung kết, nam sinh từng gặp trở ngại ở phần thi Vượt chướng ngại vật khi trả lời sai từ hàng dọc. Tuy nhiên, Ngọc Hân vẫn duy trì sự tập trung ở các phần thi tiếp theo, đặc biệt là Tăng tốc và Về đích, để tạo nên màn bứt phá quyết định.

Không lâu sau khi giành chức vô địch Olympia, Hồ Ngọc Hân tiếp tục ghi dấu ấn trong kỳ tuyển sinh đại học năm 2009. Anh trở thành thủ khoa khối B của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP.HCM, với tổng điểm 29 sau khi làm tròn. Trong đó, Hân đạt 10 điểm môn Toán, 10 điểm môn Hóa học và 8,75 điểm môn Sinh học.

Năm 2010, Hồ Ngọc Hân sang Australia theo học bậc cử nhân ngành Hóa học tại Đại học Công nghệ Swinburne và tốt nghiệp năm 2014. Sau đó, anh tiếp tục theo đuổi chương trình tiến sĩ ngành Công nghệ sinh học tại Đại học Wollongong, với hướng nghiên cứu liên quan đến cơ chế sửa chữa DNA trong cơ thể người và nhận bằng tiến sĩ năm 2020.

Hồ Ngọc Hân trong khoảng thời gian học tập, nghiên cứu tại Úc (Ảnh: Huế TV)

Anh cũng có quãng thời gian học tập, làm việc và nghiên cứu tại Viện Y Sinh Francis Crick ở London (Anh), một trong những cơ sở nghiên cứu khoa học sự sống hàng đầu thế giới. Anh hoàn thành giai đoạn sau tiến sĩ ở đây vào năm 2022. Quãng thời gian học tập và làm việc tại nước ngoài giúp anh tích lũy thêm kinh nghiệm chuyên môn, tiếp tục phát triển định hướng nghiên cứu khoa học.

Sau nhiều năm xa quê, từ ngày 1/10/2022, Hồ Ngọc Hân trở về Việt Nam và công tác tại Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế. Tại đây, anh phụ trách phòng thí nghiệm sinh học phân tử, với lĩnh vực nghiên cứu gồm sinh học phân tử, DNA tái tổ hợp và virus.

Hồ Ngọc Hân công tác tại Viện Công nghệ sinh học (ĐH Huế) sau khi về nước (Ảnh: Huế TV)

Nói về quyết định về Việt Nam dù đang có sự nghiệp rộng mở tại nước ngoài, nhà vô địch Olympia năm thứ 9, Tiến sĩ Hồ Ngọc Hân từng chia sẻ: “Với tôi đó không phải là sự đánh đổi. Khi tôi quyết định về Việt Nam, lúc đó thầy của tôi là một vị giáo sư ở viện cũng mong muốn giữ tôi ở lại. Kể cả khi tôi đã về Việt Nam vẫn có ba công ty gửi lời mời với thu nhập rất cao. Tuy nhiên tôi đều từ chối và kiên định với ý nghĩ đã đến lúc đi về nhà”.

Tiến sĩ trẻ tích cực tham gia các hoạt động nghiên cứu, giáo dục tại địa phương Ảnh: Huế TV, Website Đại học Huế)

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