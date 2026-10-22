Cô giáo mầm non ở Thanh Hóa trần tình về lý do đánh học sinh

Cô giáo mầm non ở Thanh Hóa tham gia đánh trẻ đã đến gặp, xin lỗi gia đình; họ rất ân hận khi không kiềm chế, làm chủ được cảm xúc nên đã thực hiện hành vi sai trái.

Ngày 22/10, PV Người Đưa Tin đã có cuộc trao đổi với cô Ngô Thị Thanh Loan, giáo viên Trường Mầm non Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa (Phân hiệu Lộc Tân) – 1 trong 2 giáo viên có hành vi đánh trẻ trong clip được phát tán trên mạng xã hội.

Theo cô Loan, sáng 16/10, lớp mẫu giáo 3 - 4 tuổi C5, phân hiệu Lộc Tân tổ chức giờ học hoạt động trải nghiệm làm thiệp chúc mừng mẹ nhân ngày 20/10. Do cháu T. T. L. chưa tập trung vào bài học, cô giáo Ngô Thị Bảy (giáo viên phụ trách lớp) và cô đã thiếu kiềm chế, dùng tay đánh vào người em này.

Quá trình hoạt động, cô Loan là người trực tiếp quay lại clip giờ học để làm tư liệu và gửi vào nhóm Zalo của lớp. Sau đó, người thân của gia đình học sinh đã lấy video này đăng tải lên mạng xã hội vào sáng ngày 21/10/2026, thu hút sự quan tâm của dư luận xã hội.

Trường Mầm non Hậu Lộc đã đình chỉ công tác 2 giáo viên mầm non có hành vi đánh trẻ để phục vụ việc xác minh, xử lý vi phạm.

Khi xem clip được đăng tải lên mạng xã hội, cô Loan rất bất ngờ, hối hận với hành vi của mình, một phút thiếu kiểm soát cảm xúc đã gây ra hành động sai trái.

"Chúng tôi công tác trong ngành giáo dục, nhất là mầm non đặc thù thời gian từ sáng đến chiều và nhiều trẻ nên có áp lực và tác nhân bên ngoài tác động vào khiến tôi không kiềm chế, làm chủ được cảm xúc dẫn tới có hành vi không đúng. Đến khi xem lại clip, tôi cũng không nghĩ mình lại bộc phát như thế", cô Loan chia sẻ.

Cô Loan chia sẻ, sau khi sự việc xảy ra các cô đã gặp, giải thích, nhận trách nhiệm và gửi lời xin lỗi đến gia đình học sinh. Đồng thời, cô giáo cũng mong gia đình tha thứ và xin cho cô được rút kinh nghiệm để khắc phục, sửa chữa sai lầm.

"Hành vi của chúng tôi là hoàn toàn sai. Tôi cũng không dám xem lại clip và không nghĩ mình hành xử như vậy. Sau khi sự việc xảy ra thì sức khỏe, tâm lý của cháu vẫn ổn định và đi học bình thường", cô Loan nói.

Trao đổi với PV, bà Nguyễn Thị Liên, Hiệu trưởng Trường Mầm non Hậu Lộc cho biết, sau khi tiếp nhận thông tin từ mạng xã hội, Ban giám hiệu nhà trường đã yêu cầu 2 giáo viên có hành vi đánh trẻ làm kiểm điểm và tường trình về sự việc. Đồng thời, nhà trường đã tiến hành đình chỉ công tác của 2 giáo viên này để phục vụ việc kiểm tra, xác minh và xử lý.

"Từ trước tới nay ở trường chưa từng xảy ra việc như thế này. Ban giám hiệu, các cô đã phối hợp làm việc với UBND và Công an xã để làm rõ sự việc. Các cô đã đến nhà xin lỗi, nhận được sự cảm thông và đây là bài học cho các cô", bà Liên cho hay.

Lớp mẫu giáo 3-4 tuổi C5 nơi xảy ra sự việc 2 cô giáo đánh học sinh gây xôn xao dư luận.

Trước đó, ngày 21/10, mạng xã hội facebook xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh 2 giáo viên mầm non có hành vi đánh học sinh ngay tại lớp học gây xôn xao dư luận. Theo nội dung clip, một bé gái đang học bài thì bị 2 cô giáo dùng tay tát vào má. Giáo viên còn có lời nói to tiếng với cháu bé. Sự việc xảy ra tại Trường Mầm non Hậu Lộc - Phân hiệu Lộc Tân, ở xã Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, Sở GD&ĐT tỉnh Thanh Hóa có văn bản số 6186/SGDĐT - GDMN ngày 21/10/2026 và Đảng ủy xã Hậu Lộc có văn bản số 608- CV/ĐU ngày 21/10/2026 yêu cầu UBND xã Hậu Lộc tiến hành xác minh làm rõ vụ việc.

Theo báo cáo của UBND xã Hậu Lộc, thời gian, địa điểm, diễn biến vụ việc trùng khớp với trao đổi của Hiệu trường Trường Mầm non Hậu Lộc với PV.

"Đến 09h cùng ngày (PV – 21/10), các giáo viên tiếp tục đến gia đình để thăm hỏi và xin lỗi trực tiếp. Mẹ cháu bé đã thống nhất bỏ qua vì là người cùng làng, đồng thời tiếp tục cho cháu T.T.L. theo học tại lớp do 2 cô phụ trách", Báo cáo số 404/BC-UBND ngày 21/10/2026 của UBND xã Hậu Lộc nêu.

Chủ tịch UBND xã Hậu Lộc yêu cầu BGH Trường Mầm non Hậu Lộc, căn cứ Luật Giáo dục, Luật Viên chức và quy chế làm việc của nhà trường để kiểm điểm, xem xét mức độ vi phạm và áp dụng hình thức xử lý kỷ luật nghiêm khắc theo đúng quy định pháp luật; đối với những nội dung vượt thẩm quyền, phải có văn bản báo cáo, đề xuất Chủ tịch UBND xã xem xét quyết định.

Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy tắc ứng xử, đạo đức nhà giáo và các quy định bảo đảm an toàn cho trẻ trong cơ sở giáo dục mầm non; chủ động phối hợp chặt chẽ với phụ huynh để theo dõi sát sao tình hình sức khỏe, tâm lý của cháu.

Chịu trách nhiệm bảo đảm an toàn tuyệt đối về thể chất và tinh thần cho cháu T.T.L., nghiêm cấm các hành vi gây áp lực dưới mọi hình thức đối với trẻ, gia đình học sinh và người cung cấp thông tin.

Rà soát toàn bộ các nhóm lớp, quán triệt nghiêm túc đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên việc chấp hành các quy định về đạo đức nhà giáo, tuyệt đối không để xảy ra hành vi bạo lực học đường.

UBND xã Hậu Lộc sẽ tiếp tục chỉ đạo xử lý nghiêm, đúng quy định của pháp luật đối với từng cá nhân dựa trên kết quả xác minh toàn diện, tính chất và mức độ sai phạm.