Sự tôn trọng dành cho giáo viên ngày nay có đang mai một? Góc nhìn từ chuyên gia, nhà tâm lý học, phụ huynh hé lộ nguyên nhân sâu xa

Các vụ việc này không chỉ thách thức mô hình giáo dục truyền thống mà còn khiến xã hội phải suy ngẫm sâu sắc về việc giá trị “tôn sư trọng đạo” đang dần mai một.

* Tác giả: Ngụy Quý Hoành (Trung Quốc)

Những năm gần đây, các vụ bạo lực học đường liên tiếp xảy ra, trong đó đáng lo ngại nhất là những hành vi bạo lực của học sinh đối với giáo viên. Các vụ việc này không chỉ thách thức mô hình giáo dục truyền thống mà còn khiến xã hội phải suy ngẫm sâu sắc về việc giá trị “tôn sư trọng đạo” đang dần mai một.

Điều gì khiến học sinh ngày nay không còn kính trọng giáo viên như trước? Phóng viên đã phỏng vấn sâu các chuyên gia giáo dục, nhà tâm lý học, phụ huynh và học sinh, nhằm phân tích những nguyên nhân sâu xa đằng sau hiện tượng xã hội này.

Bài viết chỉ ra những nguyên nhân sau đây:

Ảnh minh hoạ

Giáo dục gia đình mất cân bằng: Bài học đầu tiên của trẻ đang gặp vấn đề

Trước đây, "tôn sư trọng đạo" là một trong những giá trị nền tảng của giáo dục gia đình. Tuy nhiên, cùng với những thay đổi của thời đại, cấu trúc gia đình và phương pháp nuôi dạy con cũng có nhiều biến chuyển. Không ít phụ huynh không còn nhấn mạnh việc dạy con tôn trọng giáo viên như trước.

Một chuyên gia cho biết: "Nhiều cha mẹ hiện đại quá nuông chiều con. Khi con xảy ra mâu thuẫn với giáo viên, thay vì hướng dẫn con nhìn nhận lại vấn đề của mình, phụ huynh lại chọn đứn về phía con, thậm chí chỉ trích giáo viên có hành vi không phù hợp".

Thái độ này khiến trẻ hình thành tư tưởng lấy bản thân làm trung tâm, cho rằng quyền lợi của mình cao hơn kỷ luật và quên mất sự tôn trọng cơ bản dành cho giáo viên.

Bên cạnh đó, gia đình đơn thân và môi trường giáo dục áp lực cao cũng ảnh hưởng đến khả năng quản lý cảm xúc của trẻ. Một số phụ huynh bận rộn với công việc, không có đủ thời gian trò chuyện cùng con, khiến trẻ thiếu kỹ năng bộc lộ cảm xúc phù hợp khi gặp khó khăn, từ đó có thể lựa chọn bạo lực để trút giận.

Giá trị xã hội thay đổi: Ảnh hưởng sâu rộng từ truyền thông và Internet

Sự thay đổi trong bầu không khí xã hội cũng là một yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến thái độ của học sinh. Cùng với sự phát triển của Internet và mạng xã hội, hành vi của trẻ chịu tác động từ nhiều nguồn thông tin hơn bao giờ hết.

"Trẻ em ngày nay lớn lên trong thời đại bùng nổ thông tin. Những gì các em tiếp xúc không còn giới hạn trong sự giáo dục từ nhà trường và cha mẹ, mà còn đến từ Internet, video ngắn, những người nổi tiếng trên mạng và nhiều kênh khác".

Một số người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội hoặc nội dung trực tuyến cổ súy tinh thần nổi loạn, khiến học sinh lầm tưởng rằng chống đối người có thẩm quyền là một cách thể hiện cá tính thời thượng, từ đó làm suy giảm sự tôn trọng dành cho thầy cô và người lớn.

Đáng lo ngại hơn, những phát ngôn cực đoan trên mạng có thể khiến học sinh hình thành nhận thức sai lệch. Khi giáo viên xử lý hành vi của học sinh bằng lời nói hoặc động tác có phần nghiêm khắc, các em có thể quay video, đăng tải lên mạng và khiến sự việc bị lan truyền, phóng đại. Điều này khiến giáo viên e ngại việc quản lý, giáo dục học sinh, vô tình tạo điều kiện cho những hành vi thiếu kiểm soát gia tăng.

Kỷ luật nhà trường lỏng lẻo: Uy quyền của giáo viên dần mai một

Ngoài gia đình và xã hội, việc quản lý kỷ luật trong nhà trường thiếu chặt chẽ cũng là một trong những nguyên nhân khiến học sinh không còn coi trọng truyền thống tôn sư trọng đạo.

Trước đây, môi trường giáo dục đề cao sự tôn nghiêm của người thầy, học sinh có tâm lý kính trọng và nể phục giáo viên. Tuy nhiên, hiện nay, do những giới hạn của pháp luật và sự can thiệp mạnh mẽ từ phụ huynh, quyền quản lý, giáo dục học sinh của giáo viên bị hạn chế đáng kể.

Một giáo viên giấu tên bất lực chia sẻ: "Môi trường giáo dục hiện nay khiến chúng tôi rất khó quản lý học sinh. Chỉ cần nghiêm khắc một chút, phụ huynh đã có thể đến trường phản đối, thậm chí yêu cầu cơ quan quản lý giáo dục can thiệp".

Để tránh những phiền phức, nhiều giáo viên lựa chọn nhắm mắt cho qua. Hệ quả là một số học sinh ngày càng có những hành vi vượt giới hạn, khiến cán cân quyền lực trong mối quan hệ thầy trò dần mất cân bằng.

Đồng thời, nhà trường quá nhấn mạnh quyền của học sinh nhưng lại xem nhẹ nghĩa vụ của các em, khiến một bộ phận học sinh lầm tưởng rằng mình có thể tùy ý hành động, trong khi giáo viên không có quyền điều chỉnh hành vi đó.

Áp lực học tập và sự thiếu hụt kỹ năng quản lý cảm xúc

Học sinh hiện đại phải đối mặt với áp lực học tập rất lớn. Đây cũng là một trong những yếu tố có thể dẫn đến những hành vi lệch chuẩn.

Khi cạnh tranh trong học tập ngày càng gay gắt, áp lực tâm lý của học sinh liên tục gia tăng, trong khi sự quan tâm của gia đình và nhà trường đối với sức khỏe tinh thần của các em vẫn chưa tương xứng.

"Nhiều học sinh thiếu phương pháp quản lý cảm xúc phù hợp khi đối mặt với áp lực. Khi xảy ra mâu thuẫn với giáo viên, các em dễ mất kiểm soát và có những hành vi quá khích", một chuyên gia tư vấn tâm lý, nhận định. Theo bà, hệ thống tư vấn tâm lý trong trường học thường chưa đáp ứng đủ nhu cầu, khiến nhiều học sinh không được hỗ trợ kịp thời để giải tỏa áp lực, từ đó làm cho mâu thuẫn ngày càng nghiêm trọng.

Làm thế nào để khôi phục giá trị tôn sư trọng đạo?

Trước cuộc khủng hoảng giáo dục này, các bên trong xã hội cần cùng hành động để khôi phục giá trị "tôn sư trọng đạo".

Thứ nhất, gia đình cần tăng cường giáo dục đạo đức cho trẻ.

Cha mẹ cần chú trọng hình thành nhân cách, không chỉ quan tâm đến điểm số mà còn phải giúp con hiểu được tầm quan trọng của việc tôn trọng người khác.

Thứ hai, nhà trường cần củng cố kỷ luật và quyền quản lý, giáo dục học sinh của giáo viên.

Chính phủ cần sửa đổi pháp luật để bảo đảm giáo viên có quyền quản lý, giáo dục học sinh phù hợp, tránh tình trạng giáo viên từ bỏ việc giáo dục vì lo sợ bị khiếu nại.

Thứ ba, cần tăng cường quản lý nội dung truyền thông và mạng xã hội.

Cần có những quy định phù hợp đối với nội dung trên các phương tiện truyền thông và nền tảng xã hội, tránh việc cổ súy quá mức cho thái độ chống đối người có thẩm quyền hoặc hành vi bạo lực, đồng thời xây dựng môi trường dư luận lành mạnh.

Thứ tư, tăng cường giáo dục sức khỏe tâm thần.

Nhà trường cần phát triển các cơ chế tư vấn tâm lý, giúp học sinh học cách xử lý áp lực và giải quyết mâu thuẫn một cách phù hợp.

Kết luận

Hiện tượng học sinh không còn coi trọng truyền thống tôn sư trọng đạo không xuất phát từ một nguyên nhân duy nhất, mà là kết quả của những tác động đan xen từ gia đình, nhà trường, xã hội và truyền thông.

Để cải thiện tình trạng này, các bên cần cùng nỗ lực, bắt đầu từ việc thay đổi môi trường giáo dục và những giá trị mà trẻ được tiếp nhận. Nếu để xu hướng này tiếp diễn mà không có biện pháp phù hợp, hệ thống giáo dục trong tương lai sẽ phải đối mặt với những thách thức nghiêm trọng hơn, ảnh hưởng không chỉ đến mối quan hệ thầy trò mà còn đến chuẩn mực đạo đức của toàn xã hội.

Tôn sư trọng đạo không chỉ là một giá trị truyền thống, mà còn là nền tảng để duy trì môi trường giáo dục lành mạnh. Đã đến lúc cần suy nghĩ lại về cách giúp học sinh thực sự hiểu được ý nghĩa của sự tôn trọng.

Bảng tổng hợp các nguyên nhân, tác động và giải pháp: