1 trường Cao đẳng bất ngờ phát thông báo khẩn: Sinh viên bị xe khách chở đến gần biên giới Campuchia

Một trường cao đẳng phát cảnh báo khẩn sau khi ghi nhận thông tin xe khách nghi giả mạo đón sinh viên, chở đi gần biên giới Campuchia.

Mới đây, Trường Cao đẳng Công nghệ Quốc tế LILAMA 2 vừa phát đi cảnh báo về thông tin xe khách nghi giả mạo nhà xe Toàn Thắng đón khách tại Quốc lộ 51, khu vực gần trường. Theo thông tin trình báo mà nhà trường tiếp nhận, có trường hợp sinh viên bị chở đi gần khu vực biên giới Campuchia.

Trong thông báo ngày 21/10/2026, Trường Cao đẳng Công nghệ Quốc tế LILAMA 2 cho biết nhà trường đã ghi nhận thông tin trình báo từ học sinh, sinh viên và phụ huynh về vụ việc trên.

Trường Cao đẳng Công nghệ Quốc tế LILAMA 2 phát thông báo khẩn trên trang Fanpage hơn 3k người theo dõi (Ảnh: FB)

Trước thông tin này, nhà trường khuyến cáo toàn thể học sinh, sinh viên chỉ sử dụng phương tiện có thông tin rõ ràng, đồng thời kiểm tra kỹ nhà xe, biển số và điểm đến trước khi lên xe. Người học được đề nghị không lên xe nếu phát hiện dấu hiệu bất thường, thông tin nhà xe không rõ ràng hoặc nghi ngờ phương tiện giả mạo.

Nhà trường cũng lưu ý học sinh, sinh viên chủ động chia sẻ hành trình, biển số xe và thông tin chuyến đi với gia đình, bạn bè hoặc giáo viên chủ nhiệm để người thân nắm được lịch trình di chuyển.

Thông báo khẩn của nhà trường khuyến cáo sinh viên kiểm tra kỹ thông tin nhà xe, biển số và điểm đến trước khi lên xe (Ảnh: Facebook Trường Cao đẳng Công nghệ Quốc tế LILAMA 2)

Trong trường hợp phát hiện xe đi sai lộ trình hoặc có dấu hiệu bất thường, người đi xe được khuyến cáo yêu cầu dừng tại nơi an toàn, nhanh chóng liên hệ người thân, giáo viên hoặc cơ quan chức năng để được hỗ trợ. Nếu cảm thấy bị đe dọa, người đi xe cần ưu tiên liên hệ khẩn cấp và tìm đến nơi an toàn.

Bên cạnh đó, Trường Cao đẳng Công nghệ Quốc tế LILAMA 2 đề nghị phụ huynh, cán bộ, giảng viên và giáo viên chủ nhiệm quan tâm nhắc nhở, phổ biến thông tin cảnh báo đến học sinh, sinh viên.

Nhà trường cũng kêu gọi người học chia sẻ thông tin để bạn bè và gia đình cùng nâng cao cảnh giác khi lựa chọn phương tiện di chuyển.

Theo: Trường Cao đẳng Công nghệ Quốc tế LILAMA 2