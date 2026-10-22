Nuôi dạy con kiểu tỷ phú U100: Đặt điều kiện xem tivi cho con trai 6 tuổi, nghe xong ai cũng suy ngẫm

Ở tuổi lên 6, con trai của vị tỷ phú U100 đã được rèn những thói quen đáng chú ý, học 3 thứ tiếng, hoàn thành bài tập trước khi xem tivi. Cách nuôi dạy con nghiêm khắc nhưng có nguyên tắc của ông khiến nhiều người tò mò.

Tuổi tác có thể tạo nên khoảng cách giữa các thế hệ, nhưng với tỷ phú Bernie Ecclestone, hành trình làm cha ở độ tuổi U100 vẫn mang đến những trải nghiệm đặc biệt. Bên cậu con trai út 6 tuổi, ông không chỉ dành thời gian chăm sóc, đồng hành mà còn cùng vợ xây dựng những nguyên tắc giáo dục nhằm giúp con trưởng thành trong điều kiện đủ đầy nhưng không phụ thuộc vào tài sản của gia đình.

Hình ảnh tỷ phú Bernie Ecclestone vui vẻ bên vợ, con trai út và người thân. Ảnh: Nypost

Tỷ phú Bernie Ecclestone, cựu lãnh đạo quyền lực của làng đua xe Công thức 1 (F1), hiện tận hưởng cuộc sống bên gia đình sau khi bán quyền kiểm soát F1 cho tập đoàn Liberty Media với giá 3,44 tỷ bảng Anh.

Theo The Sun, ở tuổi 96, ông đang nuôi dạy con trai út Ace, trong khi con gái lớn Deborah đã 71 tuổi. Khoảng cách 65 tuổi giữa hai người con khiến gia đình Ecclestone trở nên đặc biệt.

Ông có tổng cộng 4 người con. Deborah là con gái với người vợ đầu tiên. Trong cuộc hôn nhân thứ hai với Slavica Radic, ông có thêm hai con gái. Ace là con chung của ông với người vợ hiện tại Fabiana, 50 tuổi.

Dù đã ở độ tuổi cao nhưng Ecclestone vẫn tích cực đồng hành cùng con trai nhỏ. Ông nhận xét Ace là cậu bé thông minh, tò mò và luôn hứng thú với mọi thứ xung quanh.

Fabiana cho biết, hai vợ chồng phối hợp ăn ý trong việc nuôi dạy con. Bà thừa nhận đôi lúc mất kiên nhẫn, trong khi chồng thường bình tĩnh giải thích cho con hiểu các nguyên tắc. Chẳng hạn, Ace chỉ được xem tivi trong 30 phút sau khi hoàn thành bài tập về nhà.

“Ecclestone và tôi là một đội, và chúng tôi cùng nhau nuôi dạy Ace”, Fabiana chia sẻ.

Cậu bé con của tỷ phú hiện theo học tại một trường quốc tế gần nhà và được học 3 thứ tiếng gồm tiếng Anh, tiếng Đức và tiếng Bồ Đào Nha. Vợ chồng tỷ phú cũng đặt ra giới hạn rõ ràng với thiết bị công nghệ, dự kiến chỉ cho con sử dụng điện thoại di động khi 12 hoặc 14 tuổi.

Theo Ecclestone, việc làm cha ở độ tuổi này mang đến trải nghiệm đặc biệt. Nhìn con lớn và con út, ông nhận ra cuộc sống đã trải qua nhiều thay đổi trong suốt những năm tháng ấy.

Mặc dù sở hữu khối tài sản "khủng" nhưng vợ chồng vị tỷ phú này vẫn mong muốn con hiểu được giá trị của cuộc sống bình thường, không quá phụ thuộc vào điều kiện vật chất.

Hiện gia đình Ecclestone sống tại Gstaad, Thụy Sĩ, trong căn nhà gỗ hướng ra dãy Alps. Cuộc sống thường ngày của họ khá yên bình, vị tỷ phú này thường đọc sách vào buổi sáng, đi dạo buổi chiều và dành buổi tối quây quần bên vợ con.

(t/h)