Vụ nam sinh đánh cô giáo tổn hại 12% sức khỏe ở Hà Nội: Tình trạng của nữ giáo viên

Sau sự việc, cô H. được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Lạc Việt (Phú Thọ), sau đó chuyển lên Bệnh viện Bạch Mai điều trị.

Liên quan đến sự việc nam sinh L.H.V. (học sinh lớp 12 Trường THPT Mạc Đĩnh Chi, TP Hà Nội) hành hung cô giáo ngay trên bục giảng, kết quả giám định thương tích cho thấy cô giáo L.T.H. bị tổn hại sức khỏe 12%.

Nguồn tin trên báo VnExpress cho biết, tối 21/10, phần mũi và cổ tay của cô H. được băng bó, mặt có nhiều chỗ sưng. Nữ giáo viên cho hay, sự việc đang được cơ quan chức năng giải quyết. Cô H. từ chối đưa ra quan điểm hay chia sẻ thêm thông tin.

Theo thông tin trên báo Tiền Phong, Trường THPT Mạc Đĩnh Chi cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã có kết luận sơ bộ về vụ việc và gửi thông tin cho nhà trường.

Theo đó, sự việc xảy ra vào khoảng 10 giờ 10 phút ngày 19/10 tại phòng học. Cô H. là giáo viên chủ nhiệm kiêm giáo viên môn Toán của lớp. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do một số học sinh trong lớp trong đó có V. không làm bài tập về nhà nên cô H. đã yêu cầu các em này đứng hai bên bục giảng để cô giảng lại bài cũ.

V. bất ngờ lao lên bục giảng hành hung cô giáo trong giờ học. (Ảnh: Cắt từ clip)

Sau đó, V. đã dùng tay tác động vật lý hai cái vào đầu và vùng mặt cô H. khiến nữ giáo viên bị thương tích, chảy máu ở vùng mũi và phải đi cấp cứu tại Bệnh viện Lạc Việt (Phú Thọ), sau đó được chuyển về Bệnh viện Bạch Mai để điều trị.

Ngày 19/10, Cơ quan điều tra Công an TP Hà Nội đã ra lệnh giữ khẩn cấp đối với L.H.V.

Đến ngày 21/10, Cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với L.H.V. về tội cố ý gây thương tích Khoản 2 điều 134 Bộ Luật hình sự.

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip trích xuất từ camera an ninh trong lớp ghi lại diễn biến vụ việc khiến dư luận bất bình. Trong clip, nhiều học sinh đang đứng trong lớp còn cô giáo giảng bài trên bục giảng. Bất ngờ một nam sinh đã lao ra hành hung cô. Bị đánh, nữ giáo viên ôm mặt đau đớn, loạng choạng đi về phía bàn giáo viên. Các học sinh khác trong lớp đã lập tức can ngăn.