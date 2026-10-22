9 bạn trẻ đi ăn được người lạ bàn bên trả hộ 2,7 triệu đồng, kèm 1 lời dặn khiến cả nhóm đứng dậy cảm ơn liên tục

Một bữa ăn bình thường của 9 bạn trẻ bỗng thành kỷ niệm khó quên nhờ người đàn ông ngồi bàn bên.

Với nhiều người trẻ, những buổi tụ tập ở quán nướng ven đường là một phần rất riêng của tuổi đi học. Vài xiên thịt, mấy món nhắm, cả hội ngồi kín một bàn nói cười rôm rả, đến cuối bữa lại chụm đầu chia tiền, người góp ít người góp nhiều sao cho vừa túi. Chẳng ai nghĩ một bữa ăn như thế lại có thể trở thành câu chuyện được cả cộng đồng mạng chia sẻ. Vậy mà mới đây, một nhóm 9 bạn trẻ ở Trung Quốc đã có buổi tối như vậy, chỉ vì người đàn ông xa lạ ngồi ngay bàn bên cạnh.

Một buổi tụ tập ăn uống quen thuộc của nhóm bạn trẻ bỗng trở thành kỷ niệm đáng nhớ nhờ người lạ bàn bên (Ảnh chụp màn hình)

Theo những đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc cuối tháng 8 vừa qua, sự việc xảy ra tại một quán nướng ở thành phố Hoàng Thạch, tỉnh Hồ Bắc. Hôm đó, 9 bạn trẻ đang đi học rủ nhau ra quán ăn uống. Ngồi ở bàn bên cạnh là một người đàn ông lớn tuổi hơn hẳn cả nhóm.

Giữa bữa, anh chủ động sang bàn của nhóm bạn, nâng ly chúc và trò chuyện vài câu. Không khí vui vẻ ấy tưởng chỉ dừng lại ở một lần làm quen xã giao. Thế nhưng đến lúc tính tiền, cả nhóm mới bất ngờ biết người đàn ông đã thanh toán toàn bộ hóa đơn, tổng cộng 696,5 tệ (khoảng 2,7 triệu đồng)

Khi được hỏi lý do, anh chỉ nói rằng nhìn các bạn lại nhớ đến quãng thời gian tuổi trẻ của chính mình. Điều khiến nhóm bạn nhớ mãi không phải số tiền mà là lời dặn đi kèm. Các bạn kể lại, người anh xa lạ dặn đi dặn lại cả nhóm phải cố gắng, phải đi theo con đường đúng đắn. Xúc động trước tấm lòng ấy, 9 bạn trẻ nhiều lần đứng dậy nâng ly cảm ơn anh.

Lời dặn cố gắng sống tử tế của người đàn ông khiến nhóm bạn trẻ xúc động hơn cả bữa ăn được mời (Ảnh chụp màn hình)

Câu chuyện nhỏ sau đó nhanh chóng được nhiều tài khoản đăng lại và thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Bình luận được nhắc đến nhiều nhất cho rằng người đàn ông ấy không đơn thuần trả tiền cho một bàn ăn, mà đang mời chính bản thân mình của những năm tháng còn đi học. Một số trang chia sẻ lại clip cũng gửi gắm mong ước người trẻ sẽ được cuộc đời đối xử dịu dàng.

Có lẽ ai từng trải qua tuổi sinh viên đều hiểu cảm giác ấy. Đó là thời gian túi tiền luôn eo hẹp, một bữa ăn ngon với bạn bè đôi khi phải tính toán từ trước cả tuần, nhưng cũng là quãng đời vô tư và nhiều mơ ước nhất. Khi đã đi qua những năm tháng đó, nhìn thấy một nhóm bạn trẻ ngồi quây quần bên nhau, người ta dễ thấy lại hình ảnh của chính mình ngày trước.

Theo Tencent News