Gửi nhầm ảnh chụp tin nhắn nói xấu đồng nghiệp vào nhóm có chính người đó, 3 cách người EQ cao "chữa cháy"

Cách xử lý sau đó có thể quyết định liệu mâu thuẫn sẽ tiếp tục căng thẳng hay còn cơ hội hàn gắn.

Trong công việc, đôi khi một phút bất cẩn cũng đủ đẩy chúng ta vào tình huống không biết phải nói gì. Bạn định gửi ảnh chụp màn hình cho một người bạn thân để kể chuyện, nhưng lại chọn nhầm nhóm chat công việc. Đến khi nhận ra người bị nhắc đến cũng đang ở trong nhóm, tin nhắn đã được gửi đi, thậm chí có người đã xem.

Lúc này, phản xạ đầu tiên của nhiều người là thu hồi tin nhắn, nhắn liên tục để giải thích hoặc tìm cách biến chuyện vừa xảy ra thành một hiểu lầm. Tuy nhiên, nếu nội dung đã được nhìn thấy, những hành động vội vàng ấy đôi khi chỉ khiến tình hình thêm khó xử. Người có EQ cao không nhất thiết biết cách khiến mọi chuyện lập tức êm xuôi, nhưng họ thường hiểu điều gì nên làm trước để hạn chế tổn thương và giữ lại cơ hội giải quyết vấn đề.

1. Bình tĩnh thừa nhận đã gửi nhầm, không tìm cách chối quanh

Khi phát hiện ảnh chụp màn hình đã xuất hiện trong nhóm, điều đầu tiên cần làm là dừng lại vài giây trước khi phản ứng. Càng hoảng loạn, bạn càng dễ gửi thêm những tin nhắn thiếu suy nghĩ, chẳng hạn viện cớ ảnh không phải do mình chụp, nói rằng mọi người đã hiểu sai hoặc cố phủ nhận nội dung vừa lộ ra.

Nếu tin nhắn có thể thu hồi, bạn vẫn có thể thu hồi để hạn chế việc tiếp tục bị chia sẻ. Tuy nhiên, đừng cho rằng thao tác này sẽ khiến mọi chuyện biến mất, bởi người nhận có thể đã đọc hoặc chụp lại màn hình. Quan trọng hơn, xóa tin nhắn không đồng nghĩa với việc vấn đề đã được giải quyết.

Gửi nhầm ảnh chụp màn hình tin nhắn nói xấu đồng nghiệp vào đúng nhóm có người đó là tình huống khó xử, đòi hỏi sự bình tĩnh để xử lý hậu quả (Ảnh minh họa: Pinterest)

Một phản ứng phù hợp là thừa nhận lỗi gửi nhầm và xin lỗi trực tiếp, chẳng hạn: "Mình xin lỗi vì đã gửi nhầm nội dung này vào nhóm. Mình hiểu việc này khiến mọi người khó xử, đặc biệt là người được nhắc đến. Mình sẽ trao đổi riêng để giải quyết rõ ràng hơn".

Cách nói này không thể lập tức xóa đi cảm giác tổn thương của người bị nhắc đến, nhưng ít nhất cho thấy bạn không tiếp tục đẩy họ vào thế phải tranh luận trước cả tập thể. EQ cao không nằm ở khả năng thoát khỏi mọi tình huống khó xử, mà ở việc đủ bình tĩnh để không khiến tình hình tệ hơn.

2. Chủ động xin lỗi người bị ảnh hưởng, đừng biến lời giải thích thành lời bào chữa

Sau khi xử lý phản ứng ban đầu trong nhóm, bạn nên chủ động trao đổi riêng với đồng nghiệp bị nhắc đến. Đây là lúc cần lắng nghe cảm xúc của đối phương, thay vì cố giải thích thật nhiều để chứng minh rằng mình không có ý xấu.

Những câu như "Tôi chỉ nói đùa thôi", "Tại lúc đó tôi đang bực" hay "Bạn đừng để bụng" có thể xuất phát từ mong muốn giảm nhẹ sự việc, nhưng dễ khiến người nghe cảm thấy cảm xúc của họ đang bị xem nhẹ. Việc bạn bực tức có thể giải thích vì sao cuộc trò chuyện xảy ra, nhưng không tự động khiến những lời đã nói trở nên vô hại.

Thay vào đó, hãy nói rõ điều mình chịu trách nhiệm: "Mình xin lỗi vì đã nói về bạn theo cách đó. Mình hiểu nếu bạn cảm thấy khó chịu hoặc mất niềm tin. Mình không muốn lấy lý do lúc đó đang bực để biện minh cho chuyện này".

Nếu nội dung trong ảnh xuất phát từ một mâu thuẫn có thật, hai bên có thể trao đổi về vấn đề cụ thể sau khi cảm xúc dịu xuống. Chẳng hạn, nếu bạn không hài lòng vì đồng nghiệp thường xuyên đẩy việc cho mình, hãy nói thẳng về khối lượng công việc và cách phối hợp, thay vì tiếp tục bàn tán với người thứ ba.

Điều cần nhớ là lời xin lỗi không phải công cụ để buộc người khác nhanh chóng tha thứ. Bạn có thể chủ động nhận lỗi, nhưng đối phương vẫn có quyền tức giận, cần thời gian hoặc chưa sẵn sàng làm hòa.

Khi lỡ để lộ những lời không hay về người khác, cách phản ứng tiếp theo có thể quyết định mức độ tổn thương và ảnh hưởng đến mối quan hệ đồng nghiệp (Ảnh minh họa: Pinterest)

3. Đừng kéo thêm đồng nghiệp vào cuộc, hãy chứng minh bằng cách cư xử sau đó

Một sai lầm dễ mắc phải khi gặp sự cố là cố kiểm soát câu chuyện bằng cách nhắn riêng cho những người đã xem ảnh, nhờ họ đừng kể lại hoặc liên tục giải thích rằng mình không thực sự nghĩ như vậy. Càng nhiều người bị kéo vào, sự việc càng có nguy cơ biến thành chủ đề bàn tán trong văn phòng.

Người có EQ cao sẽ hạn chế phát tán thêm nội dung riêng tư, không tìm cách đổ lỗi cho người gửi nhầm, cũng không yêu cầu người bị tổn thương phải giữ im lặng để bảo vệ hình ảnh của mình. Nếu câu chuyện đã ảnh hưởng đến công việc chung, họ có thể trao đổi với những người liên quan ở mức cần thiết, tập trung vào việc khôi phục sự phối hợp thay vì tranh luận xem ai đúng, ai sai trước tập thể.

Sau sự cố, điều quan trọng là cách bạn cư xử trong những ngày tiếp theo. Nếu đã xin lỗi nhưng vẫn tiếp tục nói xấu đồng nghiệp với người khác, lời xin lỗi trước đó khó có thể tạo ra sự tin tưởng. Ngược lại, việc giao tiếp thẳng thắn, giữ thái độ chuyên nghiệp và giải quyết bất đồng trực tiếp sẽ cho thấy bạn thực sự muốn thay đổi cách ứng xử.

Không phải mối quan hệ nào cũng có thể trở lại như cũ sau một lần bị tổn thương. Người đồng nghiệp kia có thể trở nên dè dặt hơn, và bạn cần chấp nhận rằng niềm tin phải được xây dựng lại bằng thời gian, chứ không chỉ bằng một lời giải thích.

Một lần gửi nhầm tin nhắn có thể khiến bạn mất mặt, nhưng phản ứng trong những phút tiếp theo mới là điều bạn có thể chủ động lựa chọn. Bình tĩnh thừa nhận lỗi, xin lỗi người bị ảnh hưởng và không tiếp tục khuếch đại câu chuyện là ba việc thiết thực nhất để giảm thiểu hậu quả. EQ cao không giúp một người tránh được mọi sai lầm; nó thể hiện ở cách họ chịu trách nhiệm khi sai lầm đã xảy ra.