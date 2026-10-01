Câu hỏi khiến Cục trưởng Xuân Bắc dừng chân ở Ai Là Triệu Phú

Đứng trước câu hỏi số 13, anh băn khoăn giữa hai đáp án và quyết định dừng cuộc chơi.

Ai Là Triệu Phú là gameshow kiến thức quen thuộc với nhiều thế hệ khán giả Việt, được phát triển từ format Who Wants to Be a Millionaire? nổi tiếng thế giới. Người chơi sẽ lần lượt trả lời 15 câu hỏi có độ khó tăng dần, cùng sự hỗ trợ của các quyền trợ giúp. Càng về cuối, áp lực càng lớn. Người chơi phải cân nhắc giữa việc mạo hiểm đi tiếp và dừng lại để giữ số tiền thưởng đã có.

Trong lịch sử chương trình, có nhiều số đặc biệt mời những gương mặt nổi tiếng ngồi lên ghế nóng. Trong đó có thể kể đến NSND Xuân Bắc, hiện là Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Anh từng tham gia số phát sóng ngày 30/3/2021, số đặc biệt kỷ niệm 25 năm VTV3. Thời điểm đó, anh là NSƯT, Giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam.

NSND Xuân Bắc, khi đó là NSƯT, Giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam, trên ghế nóng Ai Là Triệu Phú ngày 30/3/2021 (Ảnh chụp màn hình)

Ngồi trên ghế nóng Ai Là Triệu Phú với vai trò người chơi, nam nghệ sĩ vượt qua 12 câu hỏi đầu tiên một cách khá vững vàng nhờ 4 quyền trợ giúp. Đến câu số 13, anh không còn quyền trợ giúp nào. Cũng ở thời điểm đó, anh đang nắm trong tay 40 triệu đồng.

Câu hỏi số 13, trị giá 60 triệu đồng mà Xuân Bắc phải đối mặt có nội dung: "Sách đỏ Việt Nam được công bố lần đầu tiên vào năm bao nhiêu?". Bốn đáp án đưa ra gồm: A. 1986, B. 1992, C. 1996 và D. 2000.

Câu hỏi số 13 về năm công bố lần đầu của Sách đỏ Việt Nam (Ảnh chụp màn hình)

Anh băn khoăn giữa đáp án A và đáp án B. Tuy nhiên, vì không chắc chắn, anh quyết định dừng cuộc chơi và mang về 40 triệu đồng. Sau đó, MC hỏi nếu chơi tiếp thì anh sẽ chọn đáp án nào. Anh trả lời là B và đây chính là đáp án chính xác.

Dù đưa ra được đáp án đúng nhưng nghệ sĩ Xuân Bắc đã quyết định dừng cuộc chơi trước đó (Ảnh chụp màn hình)

Cho những ai chưa biết, Sách đỏ Việt Nam được công bố lần đầu tiên vào năm 1992, với phần động vật gồm 365 loài. Đến năm 1996, bộ sách mới được hoàn thiện sau khi bổ sung phần thực vật với 356 loài. Sách do Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam phối hợp với Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN) thực hiện.

Quay trở lại với nghệ sĩ Xuân Bắc, việc chọn đúng đáp án sau khi dừng cuộc chơi hẳn khiến nam nghệ sĩ tiếc nuối. Nếu trả lời đúng ở câu 13, anh đã có thể nâng số tiền thưởng lên 60 triệu đồng. Dù vậy, câu 13 là mốc hiếm người chơi chạm tới trong chương trình. Việc đi đến đó và quyết định dừng lại khi chưa đủ chắc chắn vẫn là một hành trình đáng nể của nam nghệ sĩ.