Câu hỏi Ai Là Triệu Phú khiến BLV Trương Anh Ngọc bị MC Lại Văn Sâm "đuổi ra khỏi trường quay"

Cùng thử thách với câu hỏi Ai Là Triệu Phú thú vị này xem bạn có đưa ra được đáp án đúng không

Ai Là Triệu Phú là gameshow kiến thức quen thuộc với nhiều thế hệ khán giả Việt. Người chơi sẽ lần lượt trả lời 15 câu hỏi có độ khó tăng dần. Càng về cuối, áp lực càng lớn và chỉ một nhầm lẫn nhỏ cũng đủ khiến cả hành trình dừng lại. Ngay cả những người chơi có kiến thức rộng cũng không phải ngoại lệ. Một ví dụ có thể kể đến chính là nhà báo, BLV nổi tiếng Trương Anh Ngọc.

Nhà báo Trương Anh Ngọc từng chia sẻ một kỷ niệm hài hước về lần tham gia Ai Là Triệu Phú với vai trò người chơi. Anh cho biết mình cũng từng được mời ngồi lên ghế nóng và đi một lèo đến gần cuối, "và rồi nhầm lẫn tí ti để rồi bị anh Lại Văn Sâm đuổi ra khỏi trường quay ở câu 12". Lời chia sẻ hài hước của anh khi đó đã nhận về không ít bình luận từ cư dân mạng.

Bài đăng hài hước của nhà báo, BLV Trương Anh Ngọc hồi 2024 (Ảnh chụp màn hình)

Được biết, nhà báo Trương Anh Ngọc từng tham gia Ai Là Triệu Phú số đặc biệt ngày Valentine, lên sóng ngày 14/2/2017. Với vốn kiến thức sâu rộng cùng tính cách dí dỏm, anh đã mang đến một màn thi vừa ấn tượng vừa thú vị. Các câu trả lời của anh cũng thường được lý giải rất kỹ trước khi chốt đáp án cuối cùng.

Sau khi thuận lợi đi đến câu 12, nam BLV nhận được câu hỏi với nội dung: "Món ăn Ossenworst được chế biến từ thịt sống là sản phẩm thương mại của quốc gia nào?". 4 đáp án được đưa ra bao gồm: A. Hà Lan, B. Đức, C. Thụy Điển và D: Anh.

Sau khi suy nghĩ, nhà báo Trương Anh Ngọc chọn đáp án B. Đức. Tuy nhiên, đáp án chính xác lại là A. Hà Lan. Anh phải dừng cuộc chơi, dù vẫn chưa dùng hết quyền trợ giúp.

Anh chọn đáp án B, tuy nhiên đáp án đúng lại là A (Ảnh chụp màn hình)

Cho những ai chưa biết, Ossenworst được xem là xúc xích Hà Lan, có xuất xứ từ thủ đô Amsterdam. Món ăn này làm từ thịt bò sống, ướp với các gia vị như đinh hương và hạt nhục đậu khấu. Ngày nay, Ossenworst được biết đến rộng rãi như một đặc sản của Hà Lan.

Trong phần chia sẻ ở bình luận, nhà báo Trương Anh Ngọc cho biết anh từng ăn món thịt sống này khi đến Amsterdam. Thế nhưng, anh vẫn chọn sai. Theo anh, "bẫy" nằm ở chỗ tiếng Hà Lan và tiếng Đức khá giống nhau. Từ "worst" trong tiếng Hà Lan có nghĩa là xúc xích, trong khi tiếng Đức viết là "wurst". Khi một người hâm mộ bình luận rằng xúc xích trong tiếng Đức phải là "Wurst" mới đúng, anh đồng tình và thừa nhận mình đã nhầm ở chính ký tự này.

Sự nhầm lẫn của nhà báo Trương Anh Ngọc cũng không khó hiểu. Ngôn ngữ Hà Lan có nhiều nét tương đồng với tiếng Anh và tiếng Đức. Một số nhà ngôn ngữ học thậm chí xem tiếng Hà Lan như sự pha trộn giữa hai ngôn ngữ này. Vì vậy, chỉ cần một chi tiết nhỏ như "worst" hay "wurst", người chơi rất dễ bị đánh lạc hướng.