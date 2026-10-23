Khoe con chăm học, đi đám cưới cũng lôi bài tập Toán ra làm, người mẹ nhận loạt bình luận "điếng người"!

Đoạn video sau khi lan truyền không nhận được lời khen ngợi như phụ huynh kỳ vọng, mà thay vào đó là làn sóng phản đối từ cộng đồng mạng.

Một câu chuyện xảy ra ở Trung Quốc mới đây đang nhận được rất nhiều bình luận từ cư dân mạng. Trong một hôn lễ náo nhiệt với tiếng chúc tụng, ly cốc va chạm và trẻ con đùa nghịch, một cậu bé nọ ngồi cúi gập người ở góc bàn tiệc. Bất chấp không khí xung quanh, em đặt vở bài tập lên bàn, tay cầm bút cặm cụi giải toán. Người mẹ ghi lại khoảnh khắc này và đăng lên mạng xã hội với sự tự hào, ví con mình như một tấm gương tự giác cao độ.

Tuy nhiên, đoạn video sau khi lan truyền không nhận được lời khen ngợi như phụ huynh kỳ vọng, mà thay vào đó là làn sóng phản đối từ cộng đồng mạng. Nhiều ý kiến thẳng thắn cho rằng hành động này hoàn toàn "lạc quẻ" và mang tính chất làm màu. Tiệc cưới vốn là không gian giao lưu xã hội, chia vui cùng gia chủ. Việc trải bài tập ra bàn tiệc cũng giống như bật sáng màn hình điện thoại trong rạp chiếu phim, bản thân có thể nghĩ đang tranh thủ thời gian, nhưng thực chất là sự thiếu tôn trọng không gian chung và những người xung quanh.

Đừng lấy danh nghĩa học tập để che đậy sự cùn mòn về xã hội

Việc để con học mọi lúc mọi nơi không phải là tính tự giác thực sự, mà là dùng việc học để khỏa lấp sự chậm chạp trong ứng xử. Hành vi này vô tình phát đi một thông điệp ngầm: "Chỉ có việc học của tôi là quan trọng, còn người khác và hoàn cảnh xung quanh đều không đáng bận tâm". Thái độ sống tách biệt, thiếu hòa nhập đó rất khó nhận được sự tôn trọng trong bất kỳ môi trường tập thể nào.

Cậu bé ngồi làm bài tập trong đám cưới

Nhiều bậc cha mẹ nhầm tưởng việc phô diễn sự cần mẫn của con là minh chứng cho cách nuôi dạy thành công, nhưng thực tế lại phơi bày tư duy phiến diện khi coi trọng điểm số đến mức phớt lờ các quy tắc ứng xử tối thiểu. Trong một không gian ồn ào và liên tục bị ngắt quãng như tiệc cưới, hiệu suất tiếp thu bài vở gần như bằng không.

Hành động mang sách vở ra bàn tiệc phần nhiều chỉ phục vụ tâm lý giải tỏa lo âu hoặc thỏa mãn sự phù phiếm của người lớn, biến nỗ lực của con thành một màn "trình diễn chăm chỉ" trên mạng xã hội.

Hệ lụy của việc đào tạo nên những cá nhân lệch chuẩn

Về câu chuyện này, nhiều ý kiến cho rằng: Một đứa trẻ chỉ biết vùi đầu giải đề, đến sự kiện xã hội cũng không rời tập vở, dẫu có đạt điểm số cao thì tương lai khi bước vào thị trường lao động vẫn rất dễ vấp ngã. Một cá nhân có thể giải được những bài toán hóc búa, nhưng lại không thể đọc vị được ngữ cảnh giao tiếp; có thể thuộc lòng nhiều áng văn chương, nhưng lại lúng túng không biết cách ứng xử, hòa nhập với đồng nghiệp trong một bữa ăn tập thể. Đến lúc đó, phụ huynh mới than phiền con "học giỏi nhưng kỹ năng sống kém" thì đã quá muộn.

Giáo dục toàn diện đòi hỏi trẻ phải biết hành xử đúng lúc, đúng chỗ. Hãy để sách vở ở lại trên bàn học và dành trọn vẹn sự hiện diện cho các sinh hoạt đời sống: thưởng thức trọn vẹn bữa ăn, hòa vào không khí chung và học cách chia sẻ niềm vui với người khác.

Việc tước đi cơ hội quan sát thực tế chỉ để đổi lấy vài trang bài tập làm dở ở nơi đông người sẽ vô tình thu hẹp thế giới quan và năng lực thích ứng xã hội của con trẻ sau này.

Bạn nghĩ sao về câu chuyện này?