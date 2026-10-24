Người Việt liên tục lọt Top ảnh hưởng nhất thế giới 2026: Là Tiến sĩ sở hữu hơn 7.300 lượt trích dẫn trên quốc tế, công trình nghiên cứu xếp hạng 2 Việt Nam

Sở hữu rất nhiều bài báo khoa học công bố trên các tạp chí quốc tế uy tín với chỉ số trích dẫn cao, vị tiến sĩ này là gương mặt tiêu biểu trong lĩnh vực Khoa học Công nghệ của Việt Nam.

TS. Trần Nguyễn Hải, Giám đốc Trung tâm Vật liệu Môi trường & Năng lượng thuộc Viện Nghiên cứu Khoa học Cơ bản & Ứng dụng (IFAS), Đại học Duy Tân, tiếp tục ghi dấu ấn trong các bảng xếp hạng khoa học quốc tế nhờ những nghiên cứu về vật liệu tiên tiến phục vụ xử lý ô nhiễm môi trường.

Cụ thể, đầu tháng 10/2026, bảng xếp hạng các nhà khoa học có ảnh hưởng nhất thế giới do GS. John P. A. Ioannidis cùng các cộng sự tại Đại học Stanford (Mỹ) phối hợp với Nhà xuất bản Elsevier công bố. Trong danh sách năm nay, TS. Trần Nguyễn Hải được xếp hạng 2.629.

Bảng xếp hạng được xây dựng dựa trên dữ liệu Scopus của Elsevier, với hơn 7 triệu nhà khoa học trên toàn cầu. Các nhà khoa học được phân loại theo 20 lĩnh vực và 174 ngành hẹp. Những người được lựa chọn thuộc nhóm 2% dẫn đầu trong lĩnh vực hoặc nằm trong 100.000 nhà khoa học có chỉ số c-score cao nhất.

Theo công bố năm 2026, Việt Nam có 280 nhà khoa học thuộc 70 cơ sở giáo dục và nghiên cứu góp mặt trong bảng xếp hạng theo thành tích trong năm 2025. Bên cạnh đó, 121 nhà khoa học thuộc 40 cơ sở giáo dục xuất hiện trong bảng xếp hạng thành tựu trọn đời.

TS Hải trong vai trò giảng viên chính khóa học “Hướng dẫn viết và Công bố bài báo khoa học trên các tạp chí quốc tế”

Theo trang Thông tin Khoa học và Công nghệ, kênh thông tin chính thức của Bộ Khoa học và Công nghệ phản ánh các vấn đề về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, tôn vinh những tấm gương nhà khoa học tiêu biểu, TS. Trần Nguyễn Hải có hơn 7.300 lượt trích dẫn quốc tế, với gần 70% công bố thuộc nhóm Q1 trên Web of Science (WoS). Ông cũng là thành viên ban biên tập của 12 tạp chí khoa học quốc tế thuộc hệ thống ISI, tính đến năm 2025.

Trong ba năm liên tiếp, TS. Hải góp mặt trong danh sách 100.000 nhà khoa học hàng đầu thế giới do Đại học Stanford công bố. Trước đó, theo danh sách được Elsevier phối hợp với nhóm nghiên cứu tại Stanford công bố ngày 20/9/2025 trên tạp chí PLoS Biology của Mỹ, ông nằm trong Top 10.000 nhà khoa học hàng đầu thế giới, xếp hạng 2.905. Ông đồng thời thuộc nhóm khoảng 70 nhà khoa học có chỉ số trích dẫn ảnh hưởng nhất trong năm 2025 theo thông tin được công bố.

Ở một bảng xếp hạng khác, TS. Trần Nguyễn Hải có công trình nghiên cứu đứng thứ 2 tại Việt Nam và thứ 4.687 thế giới trong lĩnh vực Khoa học Môi trường theo Research.com. Kết quả này ghi nhận những đóng góp của ông trong hướng nghiên cứu phát triển vật liệu tiên tiến phục vụ xử lý ô nhiễm.

Hướng nghiên cứu của TS. Trần Nguyễn Hải tập trung vào tổng hợp các vật liệu mới có khả năng xử lý chất ô nhiễm trong môi trường, đặc biệt là nguồn nước. Một trong những hướng tiếp cận được triển khai là kết hợp cacbon hình cầu với hydroxide cấu trúc lớp kép nhằm xử lý đồng thời nhiều chất ô nhiễm.

Các nghiên cứu không chỉ dừng lại ở quy mô phòng thí nghiệm. Một ứng dụng được ghi nhận là hệ thống lọc arsen, góp phần cung cấp nước sạch cho hàng trăm hộ dân và trường học ở khu vực nông thôn.

Việc đưa vật liệu mới vào các hệ thống xử lý thực tế cho thấy tiềm năng ứng dụng của nghiên cứu khoa học trong giải quyết những vấn đề môi trường. Với các khu vực còn đối mặt với nguy cơ ô nhiễm nguồn nước, những giải pháp có khả năng xử lý hiệu quả và phù hợp điều kiện sử dụng thực tế mang ý nghĩa thiết thực.

Những kết quả nghiên cứu cùng số lượt trích dẫn quốc tế phản ánh mức độ quan tâm của cộng đồng khoa học đối với các công trình của TS. Trần Nguyễn Hải. Qua đó, các nghiên cứu về vật liệu môi trường tiếp tục mở rộng hướng tiếp cận trong xử lý ô nhiễm, đồng thời góp thêm dấu ấn của các nhà khoa học Việt Nam trong lĩnh vực khoa học môi trường trên trường quốc tế.

(Tổng hợp/Ảnh: Đại học Duy Tân)