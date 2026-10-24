Không phải Amsterdam hay Chu Văn An, đây mới là trường cấp 3 có đến 800 cựu học sinh là Tiến sĩ, đạt hơn 1.000 giải Quốc gia, gần 100 huy chương quốc tế

Cứ đến kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 hàng năm, ngôi trường này lại thu hút sư chú ý với tỷ lệ chọi có thể đạt 1/29,9, tức trung bình cứ 30 dự thi mới có 1 em đỗ.

Trường THPT Chuyên Sư phạm Hà Nội là một trong những cơ sở giáo dục nổi bật ở Việt Nam, nằm trong hệ thống trường chuyên của cả nước. Tiền thân của trường là lớp Toán đặc biệt thuộc Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, thành lập năm 1966 trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ. Những học sinh đầu tiên học tập tại huyện Phù Cừ, Hưng Yên, trong điều kiện sơ tán.

Năm 1995, trường phát triển thành Khối Phổ thông chuyên Toán - Tin. Đến năm 2005, các lớp chuyên thuộc nhiều lĩnh vực được mở rộng. Năm 2009, Trường THPT chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội chính thức được thành lập, trực thuộc Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

Hơn 800 cựu học sinh là tiến sĩ, nhiều người làm việc tại các đại học quốc tế

Sau 60 năm hình thành và phát triển, trường đã đào tạo được hơn 10.000 học sinh, trong đó hơn 800 người có học vị Tiến sĩ và hàng nghìn người có bằng thạc sĩ.

Đáng chú ý, nhiều cựu học sinh của trường trở thành những gương mặt nổi bật đang góp sức mình cho sự phát triển của nhân loại và góp phần xây dựng đất nước.

Trong lĩnh vực khoa học, GS.TSKH Hồ Tú Bảo, cựu học sinh khóa đầu tiên, từng làm việc tại Viện Khoa học và Công nghệ Tiên tiến Nhật Bản. Giáo sư Đinh Tiến Cường có quá trình giảng dạy, nghiên cứu tại Đại học Quốc gia Singapore và Đại học Sorbonne. Giáo sư Nguyễn Quang Diệu trở thành giáo sư trẻ nhất Việt Nam năm 2011…

Ngoài khoa học, cựu học sinh của trường THPT Chuyên ĐH Sư phạm còn góp mặt trong trong lĩnh vực kinh tế như ông Nguyễn Tử Quảng, nhà sáng lập BKAV; ông Trần Trung Hiếu, nhà sáng lập nền tảng tuyển dụng TopCV, lọt vào danh sách Forbes 30 Under 30…

Bên cạnh mạng lưới cựu học sinh, thành tích tại các kỳ thi học thuật là một dấu ấn nổi bật của Chuyên ĐH Sư phạm. Trong suốt 60 năm qua, các thế hệ học sinh đã giành được gần 1.000 giải tại kỳ thi học sinh giỏi quốc gia và gần 100 huy chương Olympic quốc tế ở các môn Toán, Tin học, Vật lý, Hóa học và Sinh học.

Tháng 7 vừa qua, Nguyễn Lê Nhật Nam - K57 Toán 1 của nhà trường đã giành huy chương vàng Olympic Toán học quốc tế IMO 2026 (Ảnh: Trường THPT Chuyên ĐH Sư phạm)

Từ những năm đầu, trường đã tập trung bồi dưỡng học sinh năng khiếu Toán. Qua thời gian, mô hình đào tạo được mở rộng sang các môn khoa học tự nhiên và xã hội, tạo điều kiện để học sinh phát triển theo những hướng chuyên môn khác nhau.

Một số cựu học sinh nổi bật có thể kể đến Đinh Tiến Cường, từng đạt điểm tuyệt đối 42/42 tại Olympic Toán quốc tế lần thứ 30; Nguyễn Trọng Cảnh, người tiếp nối thành tích điểm tuyệt đối tại sân chơi này sau đó.

Ngoài ra, mỗi năm khoảng 16-19% học sinh Chuyên ĐH Sư phạm sẽ học tập tại các trường đại học hàng đầu thế giới. Năm 2025, trong một kỳ tuyển sinh đặc biệt, một học sinh chuyên Anh của trường trúng tuyển cùng lúc ba trường thuộc nhóm Ivy League gồm Harvard, Yale và Princeton và đó không phải là duy nhất mà còn nhiều trường hợp khác.

Đầu vào ‘cực’ cạnh tranh

Chất lượng được khẳng định qua các năm nên Chuyên ĐH Sư phạm luôn là một trong những trường thu hút lượng lớn thí sinh trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10. Năm 2025, trường nhận gần 5.700 hồ sơ đăng ký dự tuyển trong khi chỉ tiêu tuyển sinh chỉ là 420 em cho 8 khối chuyên. Trong đó, khối chuyên Anh của trường có tỷ lệ chọi cao nhất, ở mức 1/22,9; tức gần 23 em dự thi thì lấy 1.

Mới đây nhất trong kỳ tuyển sinh hồi tháng 5 vừa qua, tỷ lệ chọi vào lớp 10 chuyên Anh của nhà trường dẫn đầu cả nước. Tỷ lệ lên đến 1/29,9, tức trung bình cứ 30 dự thi mới có 1 em đỗ. Gần 2.100 hồ sơ đăng ký trong khi chỉ tiêu chỉ là 70 em.

Hiện nay ngoài chương trình học chính khóa, học sinh Chuyên Sư phạm còn tham gia các câu lạc bộ thuộc nhiều lĩnh vực, từ nghệ thuật, học thuật đến nghiên cứu và chế tạo robot. Những hoạt động này tạo thêm không gian để người học thử nghiệm ý tưởng, làm việc nhóm và theo đuổi sở thích ngoài chương trình chính khóa.

Học sinh tham gia sự kiện STEAM & Robotics lớn nhất năm do Đoàn trường THPT Chuyên Đại học Sư phạm, CLB ADaPT và aDudu Robotics Team tổ chức (Ảnh: Trường THPT Chuyên ĐH Sư phạm)

Trường đang mở rộng hợp tác quốc tế, trao đổi học sinh – giáo viên với các trường phổ thông danh tiếng trên thế giới. Đây là những hướng đi đáng chú ý trong bối cảnh học sinh ngày càng có nhiều lựa chọn về giáo dục đại học, từ các trường trong nước đến những cơ sở đào tạo ở nước ngoài.

Giáo viên của nhà trường cũng phát triển các chương trình STEM, AI, nghiên cứu khoa học dành cho học sinh trung học.

Năm 2025, Trường THPT chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội được công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 2. Đây là một dấu mốc trong quá trình phát triển cơ sở vật chất và hoạt động giáo dục của nhà trường.