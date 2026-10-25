Vingroup đề xuất nạo vét sông Hồng, sông Đà, TP Hà Nội yêu cầu làm rõ chủng loại vật liệu dự kiến thu hồi

Đây là dự án chưa từng có tiền lệ tại sông Hồng và sông Đà trên địa bàn TP Hà Nội.

Mới đây, Văn phòng UBND TP Hà Nội ban hành thông báo kết luận, chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP Vũ Đại Thắng tại cuộc họp ngày 13/10 nghe báo cáo về Đề xuất nạo vét lòng dẫn, cải thiện khả năng thoát lũ và đảm bảo giao thông thủy nội địa sông Hồng, sông Đà đoạn qua Hà Nội kết hợp quản lý và sử dụng vật liệu nạo vét theo đề nghị của Tập đoàn Vingroup.

Theo đó, Chủ tịch UBND TP Hà Nội đánh giá cao sự chủ động của Vingroup trong việc đề xuất phương án nạo vét sông Hồng và sông Đà đoạn qua Hà Nội.

UBND TP Hà Nội cơ bản thống nhất chủ trương nghiên cứu phương án cải tạo lòng sông Hồng, sông Đà kết hợp tận thu sản phẩm, nhằm hướng đến các mục tiêu khơi thông dòng chảy, ổn định lòng dẫn, nâng cao khả năng thoát lũ, tiêu thoát nước, bảo đảm an toàn đê điều và giao thông đường thủy. Đồng thời, chủ động tạo nguồn cung vật liệu san lấp phục vụ các công trình, dự án trọng điểm của thành phố.

Hà Nội cũng yêu cầu toàn bộ khoáng sản thu hồi trong quá trình thực hiện phải được tập kết, quản lý, khai thác, tận thu và sử dụng theo phương án được UBND TP chấp thuận, nhằm bảo đảm hiệu quả, đúng quy định pháp luật, góp phần tăng thu ngân sách nhà nước, tránh thất thoát, lãng phí tài nguyên.

Tuy nhiên, Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhấn mạnh rằng, đây là nhiệm vụ có quy mô lớn, tính chất phức tạp, liên quan nhiều địa phương và chưa từng có tiền lệ thực hiện bằng nguồn vốn xã hội hóa.

Vì vậy, yêu cầu đặt ra cho chủ đầu tư và đơn vị tư vấn là việc nghiên cứu phải bảo đảm tính khoa học, không gây xói lở hay ảnh hưởng bất lợi đến khả năng thoát lũ, cấp nước của các địa phương thượng lưu và hạ lưu.

Đáng chú ý, phương án đề xuất phải phù hợp với Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm và không được chồng lấn với các dự án đã được cấp phép dọc tuyến sông.

TP Hà Nội quán triệt rõ việc quản lý khối lượng tận thu phải công khai, minh bạch, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng lợi dụng hoạt động nạo vét để khai thác khoáng sản trái quy định.

Hà Nội yêu cầu Vingroup xác định khối lượng, chủng loại vật liệu dự kiến thu hồi

Vingroup đề xuất làm dự án nạo vét sông Hồng và sông Đà. Ảnh: Hànộimới

Đặc biệt, thông báo trên nêu rõ, một nội dung được TP Hà Nội yêu cầu làm rõ là việc tận thu, quản lý và sử dụng sản phẩm thu hồi sau nạo vét. Tập đoàn Vingroup phải xác định cụ thể vị trí, khối lượng, chủng loại vật liệu dự kiến thu hồi, nhu cầu sử dụng, địa điểm tập kết và phương án quản lý.

Đồng thời, cơ chế kiểm soát khối lượng, giá trị sản phẩm phải được xây dựng theo hướng công khai, minh bạch, bảo đảm hiệu quả và không để thất thoát tài nguyên, ngân sách nhà nước. Hà Nội yêu cầu ngăn chặn việc lợi dụng hoạt động nạo vét, cải tạo lòng sông để khai thác khoáng sản trái quy định.

Theo đó, để nhanh chóng đưa chủ trương vào thực tế, UBND TP Hà Nội giao Sở Xây dựng làm đầu mối hướng dẫn Tập đoàn Vingroup hoàn thiện hồ sơ, cũng như đánh giá toàn diện các tác động của dự án đến hệ thống đê điều, cầu đường bộ, đường sắt và các công trình thủy lợi liên quan.

Ngoài ra, Sở Tài chính được giao nhiệm vụ nghiên cứu cơ chế và phương án quản lý nguồn thu từ sản phẩm tận thu, đánh giá hiệu quả kinh tế của các bên. Đồng thời, các cơ quan chức năng phải khẩn trương hoàn thiện báo cáo để tham mưu UBND TP xin ý kiến Thủ tướng Chính phủ về chủ trương, thẩm quyền và cơ chế triển khai dự án này. Thời hạn để hoàn thành nhiệm vụ này là trước ngày 25/10/2026.