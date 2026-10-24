Du khách Mỹ bơi ra giữa hồ ở Đà Lạt cứu người đuối nước

Phát hiện người phụ nữ trượt chân rơi xuống hồ Tuyền Lâm, Đà Lạt, một du khách Mỹ bơi ra giữa hồ cứu người và được mọi người xung quanh hỗ trợ.

Ông Nguyễn Mậu Hà, Phó Giám đốc Ban Quản lý Khu du lịch hồ Tuyền Lâm ( Lâm Đồng ) cho biết đơn vị đang phối hợp với các cơ quan liên quan để gặp mặt, cảm ơn một du khách Mỹ bơi ra giữa hồ Tuyền Lâm cứu người phụ nữ bị đuối nước khi trượt chân xuống hồ này vào chiều 23/10.

Du khách người Mỹ không quản nguy hiểm, dũng cảm bơi ra giữa hồ Tuyền Lâm cứu người phụ nữ bị đuối nước.

Vụ việc xảy ra khoảng 15h45 ngày 23/10, tại khu vực đập chính hồ Tuyền Lâm. Lúc này, một người phụ nữ không may trượt chân rơi xuống hồ .

Ông Laszlo (chưa rõ tuổi, quốc tịch Mỹ), đang ở gần đập, phát hiện sự việc, lập tức bơi ra giữa hồ để cứu người phụ nữ bị nạn.

Người dân, du khách và lực lượng của Ban Quản lý Khu du lịch hồ Tuyền Lâm cũng có mặt hỗ trợ cùng ông Laszlo đưa nạn nhân vào bờ an toàn.

Sau khi được cứu, nữ du khách được chăm sóc ban đầu. Sức khỏe nạn nhân đã ổn định.

Theo ông Hà, vị trí người phụ nữ rơi xuống nước sâu 3-4m, rất nguy hiểm. Ông Laszlo hiện lưu trú tại một khách sạn ở Đà Lạt. Ban quản lý đang cùng các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức buổi gặp mặt để cảm ơn du khách này.