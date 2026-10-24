Nhân viên quay số kiến thiết ở Vĩnh Long cầm nhầm bảng số, khách hàng mừng hụt

Một trong 5 quả cầu của giải thưởng 3 triệu đồng có số 6 nhưng nhân viên quay số ở Vĩnh Long cầm bảng số 9 nên phát thanh viên đọc theo khiến nhiều người mừng hụt.

Trả lời phóng viên Báo Điện tử VTC News chiều 24/10, ông Võ Thanh Trung, Phó giám đốc Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Vĩnh Long cho biết đơn vị có thông báo gửi các đại lý và khách về việc đính chính kết quả mở thưởng vé số kiến thiết Vĩnh Long kỳ vé 47VL43, mở thưởng ngày 23/10.

Một khách hàng chia sẻ thông tin “mừng hụt” khi mua vé số kiến thiết Vĩnh Long ngày 23/10.

Theo thông báo, 16h10 ngày 23/10, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Vĩnh Long tổ chức quay số mở thưởng kỳ vé 47VL43. Buổi quay số được phát trực tiếp trên sóng của Báo và Phát thanh, Truyền hình Vĩnh Long.

Tuy nhiên, do sự cố lỗi người quay số cầm nhầm bảng số nên kết quả dãy số 87992 trúng giải 3 triệu đồng đã công bố có sai lệch so với biên bản xác nhận của Hội đồng Giám sát xổ số là 87962.

“ Để đảm bảo tính chính xác, minh bạch và quyền lợi của khách hàng, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Vĩnh Long xin thông báo đính chính lại kết quả chính xác là 87962. Các giải thưởng còn lại trong kỳ 47VL43 mở thưởng ngày 23/10 đều chính xác và giữ nguyên giá trị ”, thông báo nêu.

Người thứ 2 từ phải qua trái là nhân viên cầm nhầm bảng số.

Theo ông Trung, do nhân viên nhặt quả cầu mang số 6 nhưng cầm bảng ghi số 9 lên nên phát thanh viên của Báo và Phát thanh, Truyền hình Vĩnh Long đọc theo trong buổi trực tiếp. Khi mở thưởng xong, Hội đồng Giám sát xổ số xem lại biên bản phát hiện nhân viên quay số cầm bảng số đã có sự sai sót nên đã phát đi ngay thông báo đính chính.

Liên quan vụ việc, nhiều khách hàng mua vé số kiến thiết Vĩnh Long mở thưởng ngày 23/10 cho biết đã mừng hụt khi theo dõi kết quả mở thưởng được phát thanh trực tiếp.