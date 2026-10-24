Công an truy tìm Phạm Thanh Nam SN 1991

Công an Hà Nội truy tìm Phạm Thanh Nam liên quan đến nguồn tin tố giác tội phạm Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đang xác minh nguồn tin tố giác tội phạm Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra vào tháng 7-8/2025 tại phường Hà Đông, thành phố Hà Nội và đã ra Quyết định truy tìm Trịnh Tuấn Mạnh (SN 1990; nơi thường trú: Chung cư SME Hoàng Gia, phường Hà Đông, thành phố Hà Nội) và Phạm Thanh Nam (SN 1991; nơi thường trú: Chung cư Pride, phường Hà Đông, thành phố Hà Nội) là những người có liên quan trực tiếp đến vụ việc.

Đối tượng Trịnh Tuấn Mạnh và Phạm Thanh Nam. Ảnh: CA Hà Nội

Quá trình xác minh, Cơ quan Công an chưa xác định được Trịnh Tuấn Mạnh và Phạm Thanh Nam hiện đang ở đâu. Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan Công an đã ra Quyết định truy tìm 02 đối tượng trên.

Ai biết thông tin hoặc phát hiện Trịnh Tuấn Mạnh và Phạm Thanh Nam ở đâu, đề nghị báo ngay cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội (SĐT cán bộ thụ lý: 0978.442.388), cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc cung cấp thông tin qua trang Facebook Công an thành phố Hà Nội để giải quyết theo quy định pháp luật.