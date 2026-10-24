Bị mạo danh lập doanh nghiệp: Nạn nhân khởi kiện Phòng đăng ký kinh doanh ở TPHCM

Bị lấy thông tin để lập doanh nghiệp và bị cấm xuất cảnh, một người dân ở TPHCM đã kiện phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Tài chính TPHCM buộc thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, xóa bỏ thông tin người đại diện pháp luật mạo danh và yêu cầu phòng Đăng ký kinh doanh đền bù thiệt hại.

Đòi bồi thường hơn 870 triệu đồng

Ông Nguyễn Hồng Chiến (phường Bình Lợi Trung, TPHCM) vừa gửi đơn khởi kiện lên TAND khu vực 5 TPHCM để kiện phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Tài chính TPHCM. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ kiện này là Thuế cơ sở 27 TPHCM và Công an cửa khẩu Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất.

Ông Chiến khởi kiện, yêu cầu TAND khu vực 5 xem xét tính hợp pháp của giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, đăng ký thay đổi lần thứ 1 ngày 20/2/2023 của Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ Máy móc Thiết bị và Phụ tùng Cường Anh (Công ty Cường Anh). Người đại diện theo pháp luật của công ty là bản thân ông Chiến.

Ông Chiến khởi kiện, yêu cầu TAND khu vực 5 xem xét tính hợp pháp của giấy chứng nhận đăng ký Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ Máy móc Thiết bị và Phụ tùng Cường Anh.

Trong đơn, ông Chiến khẳng định không thành lập, tham gia thành lập hay thực hiện việc mua bán sáp nhập doanh nghiệp đối với Công ty Cường Anh. Tuy nhiên, ông Chiến lại bị phòng Đăng ký Kinh doanh xác nhận là giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty Cường Anh, bằng việc phát hành giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp không đúng pháp luật.

Từ đó, phát sinh nghĩa vụ của ông Chiến liên quan đến người nộp thuế là Công ty Cường Anh. Sau đó, ông Chiến bị áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế của Chi cục Thuế Thuận An (tỉnh Bình Dương cũ) bằng hình thức hoãn xuất cảnh.

“Tôi rất bất ngờ và chỉ được biết sự việc trên vào ngày 1/2/2025, khi bị Công an cửa khẩu thông báo hoãn xuất cảnh tại sân bay Tân Sơn Nhất. Tôi đã khiếu nại tới Sở kế hoạch Đầu tư tỉnh Bình Dương, Chi cục Thuế Thuận An, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bình Dương về sự việc oan sai nhưng tới nay chưa được giải quyết”, ông Chiến nói.

Đến ngày 4/7, ông Chiến nhận được trả lời của Phòng Đăng ký Kinh doanh về việc cung cấp thông tin hồ sơ của Công ty Cường Anh. Tuy nhiên ông Chiến khẳng định, phòng Đăng ký Kinh doanh đã cấp giấy đăng ký doanh nghiệp và đăng ký thay đổi lần thứ 1 ngày 20/2/2023 cho Công ty Cường Anh mà không đảm bảo sự thận trọng, tính chính xác, trung thực.

“Việc bị hoãn xuất cảnh đã khiến tôi không thể thực hiện được chuyến bay vào ngày 1/2/2025 và các kế hoạch xuất cảnh trong suốt hơn 1 năm qua cho mục đích kinh doanh, gây thiệt hại nghiêm trọng về vật chất, tinh thần, uy tín của cá nhân và gia đình cũng như các quyền, lợi ích hợp pháp khác của tôi”, ông Chiến nói.

Do đó, ông Chiến yêu cầu TAND khu vực 5 tuyên hủy Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty Cường Anh, trong phần nội dung ghi nhận ông Nguyễn Hồng Chiến là giám đốc - người đại diện theo pháp luật của công ty.

Đồng thời, buộc phòng Đăng ký kinh doanh thực hiện các thủ tục cần thiết để điều chỉnh, cập nhật, đính chính thông tin đăng ký doanh nghiệp trên môi trường số, loại bỏ thông tin xác định ông Chiến là giám đốc - người đại diện theo pháp luật của Công ty Cường Anh.

Ông Chiến cũng đề nghị tòa án xem xét các hậu quả pháp lý phát sinh từ việc thông tin đăng ký doanh nghiệp không chính xác, được sử dụng để xác định tư cách pháp lý của ông Chiến tại các cơ quan Nhà nước khác, khôi phục quyền được xuất cảnh và các quyền, lợi ích hợp pháp khác của ông Chiến.

Về bồi thường, ông Chiến yêu cầu phòng Đăng ký kinh doanh đền bù với tổng số tiền tạm tính hơn 874 triệu đồng. Trong đó, hơn 19 triệu đồng là vé máy bay và các chi phí dịch vụ du lịch đã thanh toán nhưng không thể sử dụng do bị tạm hoãn xuất cảnh ngày 1/2/2025, 500 triệu đồng là thiệt hại do mất cơ hội giao kết hợp đồng với đối tác ở nước ngoài do không thể xuất cảnh, 300 triệu đồng là khoản bồi thường tổn thất về tinh thần do quyền lợi hợp pháp bị xâm phạm, 55 triệu đồng là chi phí luật sư và chi phí hợp lý khác phục vụ sự việc.

Yêu cầu huỷ quyết định hoãn xuất cảnh

Tương tự, bà Đinh Thuỳ Bảo V. (phường Tân Hưng, TPHCM) cũng có đơn khiếu kiện Thuế cơ sở 15 TPHCM do có quyết định tạm hoãn xuất cảnh và chậm trễ, không giải quyết dứt điểm đơn đề nghị xác minh, xử lý việc thông tin cá nhân bị mạo danh đăng ký doanh nghiệp.

Bà V. yêu cầu huỷ bỏ toàn bộ quyết định tạm hoãn xuất cảnh đối do Thuế cơ sở 15 ban hành.

Bà V. cho biết, trước đây bị mất chứng minh nhân dân. Đến tháng 3/2025, bà V. phát hiện thông tin cá nhân của mình đã bị kẻ xấu lợi dụng để đăng ký thành lập và đứng tên người đại diện theo pháp luật của 3 doanh nghiệp, gồm Công ty TNHH Chicony Power Technology, Công ty TNHH People & Technology Inc, Công ty TNHH Yilmaz Proses Teknolojileri Detay Muhendisligi Madencilik Danismanlik Turizm Insaat.

“Tôi hoàn toàn không tham gia góp vốn, không ký kết bất kỳ hồ sơ thành lập nào và không tham gia điều hành hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp trên”, bà V. khẳng định.

Sau khi phát hiện sự việc, vào ngày 3/3/2025, bà V. gửi văn bản đề nghị kèm theo chứng cứ chứng minh việc bị mạo danh đến Sở Tài chính, Chi cục Thuế quận 10 (nay là Thuế cơ sở 10) và chi cục Thuế quận Gò Vấp (nay là Thuế cơ sở 15), phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Tài chính TPHCM để yêu cầu xác minh, hủy bỏ thông tin đăng ký doanh nghiệp bất hợp pháp.Tuy nhiên, các cơ quan trên đã chậm trễ, không giải quyết xử lý dứt điểm, kéo dài vụ việc từ tháng 3/2025 đến nay", bà V. nói.

Đến ngày 21/10, khi làm thủ tục xuất cảnh, bà V. đã bị cơ quan quản lý xuất nhập cảnh tạm dừng xuất cảnh dựa trên quyết định hoãn xuất cảnh từ cơ quan Thuế cơ sở 15. Theo bà V., việc này gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền tự do đi lại, công việc, danh dự và gây thiệt hại nặng nề về tài chính cá nhân của bà V. Bà V. cũng đã mất hơn 15 triệu đồng mua vé máy bay, bị ảnh hưởng toàn bộ lịch trình đã sắp xếp từ trước và ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín.

Do đó, bà V. yêu cầu huỷ bỏ toàn bộ quyết định tạm hoãn xuất cảnh đối do Thuế cơ sở 15 ban hành, tuyên bố hành vi chậm trễ không giải quyết đơn đề nghị ngày 3/3/2025 của Thuế cơ sở 15 là trái quy định pháp luật, phòng Đăng ký kinh doanh thực hiện ngay thủ tục thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc xóa bỏ thông tin người đại diện pháp luật mạo danh đối với bà V. tại 3 doanh nghiệp đã nêu.