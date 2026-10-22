Khoảng 4.000 người bị mạo danh lập doanh nghiệp, có trường hợp bất ngờ mang nợ thuế hàng chục triệu đồng, bị tạm hoãn xuất cảnh dù không đứng ra kinh doanh.

Người dân bị mạo danh thông tin để thành lập doanh nghiệp có thể đối mặt với thông báo nợ thuế, thậm chí bị tạm hoãn xuất cảnh. Thuế TP.HCM cho biết đang phối hợp với cơ quan liên quan xử lý các phản ánh, trong khi giải pháp tháo gỡ khó khăn vẫn được Cục Thuế nghiên cứu.

Tại họp báo kinh tế - xã hội TP.HCM chiều 22/10, Thuế TP.HCM thông tin về việc xử lý các trường hợp cá nhân phản ánh bị mạo danh thông tin để đăng ký, thành lập doanh nghiệp, hộ kinh doanh.

Cơ quan chức năng đã tiếp nhận phản ánh của khoảng 4.000 cá nhân bị mạo danh để thành lập doanh nghiệp. Nhiều người chỉ phát hiện sự việc khi nhận thông báo nợ thuế từ vài triệu đến vài chục triệu đồng, kèm theo quyết định tạm hoãn xuất cảnh.

Người dân cần liên hệ cơ quan đăng ký kinh doanh để được tiếp nhận, xem xét và giải quyết phản ánh bị mạo danh thành lập doanh nghiệp, hộ kinh doanh. (Ảnh: AI)

Trước tình trạng này, Bộ Tài chính và UBND TP.HCM đã ban hành các văn bản chỉ đạo phối hợp xử lý phản ánh về việc giả mạo, lấy cắp thông tin và các trường hợp có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Mới đây, ngày 21/10, Cục Thuế ban hành văn bản số 7894/CT-NVT hướng dẫn cơ quan thuế phối hợp giải quyết các trường hợp cá nhân phản ánh bị mạo danh thông tin để thành lập doanh nghiệp, hộ kinh doanh.

Theo hướng dẫn, việc tiếp nhận, xác định và giải quyết nội dung phản ánh về cá nhân bị giả mạo thông tin để đăng ký, thành lập doanh nghiệp, hộ kinh doanh thuộc thẩm quyền của cơ quan đăng ký kinh doanh. Vì vậy, cơ quan thuế hướng dẫn người dân liên hệ cơ quan này để được tiếp nhận, xem xét và giải quyết theo quy định.

Thuế TP.HCM cho biết đã công khai thông tin đường dây nóng trên trang thông tin điện tử và các kênh truyền thông của đơn vị, tạo điều kiện để người dân, người nộp thuế kịp thời phản ánh khi bị giả mạo thông tin đăng ký doanh nghiệp, hộ kinh doanh.

Trong thời gian tới, Thuế TP.HCM sẽ phối hợp với cơ quan đăng ký kinh doanh và Sở Tài chính định kỳ chuyển thông tin phản ánh đến cơ quan có thẩm quyền, phối hợp xem xét, giải quyết nhằm kịp thời xử lý kiến nghị của cá nhân.

Đối với giải pháp tháo gỡ khó khăn cho người bị mạo danh, Cục Thuế đang nghiên cứu, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Việc xử lý các trường hợp này liên quan đến nhiều cơ quan, trong khi người bị mạo danh có thể phải đối mặt với nghĩa vụ thuế phát sinh từ doanh nghiệp không do mình thành lập. Do đó, việc phối hợp xác minh, giải quyết phản ánh và xem xét các biện pháp tháo gỡ là vấn đề được đặt ra nhằm hạn chế ảnh hưởng đến quyền lợi hợp pháp của người dân.