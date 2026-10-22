Rạng rỡ lễ tốt nghiệp tiếp viên hàng không tại Học viện Hàng không Victoria

Ngày 20/10, Học viện Hàng không Victoria (VIAA) tổ chức lễ tốt nghiệp tiếp viên hàng không khóa 209–210, đánh dấu cột mốc quan trọng trên hành trình theo đuổi ước mơ nghề nghiệp của các học viên.

Lễ tốt nghiệp đánh dấu cột mốc quan trọng trên hành trình theo đuổi ước mơ nghề nghiệp của các học viên

Buổi lễ diễn ra trong không khí trang trọng, xúc động và tự hào, với sự tham dự của Phó Tổng giám đốc Thường trực Vietjet Tô Việt Thắng cùng đội ngũ giảng viên, các tân tiếp viên và gia đình.

Phó tổng giám đốc thường trực Vietjet Tô Việt Thắng chúc mừng các tiếp viên hàng không tại lễ tốt nghiệp

Lễ tốt nghiệp không chỉ ghi nhận những nỗ lực trong suốt quá trình học tập, rèn luyện mà còn mở ra chặng đường mới, nơi các học viên sẵn sàng vận dụng kiến thức, kỹ năng đã được trang bị để bước vào môi trường hàng không chuyên nghiệp.

Nụ cười rạng rỡ của các tân tiếp viên hàng không

Phía sau mỗi nụ cười rạng rỡ trong ngày nhận bằng là quá trình học tập và rèn luyện nghiêm túc. Tại VIAA, các học viên được đào tạo những kiến thức, kỹ năng cần thiết của nghề tiếp viên hàng không, từ tác phong chuyên nghiệp, giao tiếp, chăm sóc hành khách đến ý thức trách nhiệm và khả năng thích ứng với môi trường làm việc đặc thù.

Các học viên nhận chứng chỉ tốt nghiệp

Đặc biệt, nghề tiếp viên hàng không đòi hỏi sự kết hợp giữa chuyên môn, tính kỷ luật, tinh thần phục vụ và khả năng xử lý tình huống. Bởi vậy, mỗi giờ học, mỗi bài thực hành đều là bước chuẩn bị để các học viên tự tin hơn trước những yêu cầu thực tế của công việc, nơi sự an toàn, chu đáo và trải nghiệm của hành khách luôn được đặt lên hàng đầu.

Các tân tiếp viên hàng không chia vui cùng người thân

Khoảnh khắc hoàn thành chương trình đào tạo cũng là lúc những nỗ lực được đền đáp. Niềm vui của các tân tiếp viên hòa cùng sự tự hào của gia đình, thầy cô và những người đồng hành, tạo nên dấu ấn đáng nhớ trước khi mỗi người bắt đầu hành trình nghề nghiệp của riêng mình.

Một điểm nhấn của lễ tốt nghiệp khóa 209–210 là sự hiện diện của các học viên đến từ nhiều quốc gia như Việt Nam, Hàn Quốc, Ấn Độ và Thái Lan. Khác biệt về ngôn ngữ, văn hóa và xuất phát điểm không ngăn cản những người trẻ cùng gặp nhau tại VIAA, với chung niềm đam mê hàng không và khát vọng được làm việc trong môi trường quốc tế.

Phó tổng giám đốc thường trực Tô Việt Thắng trao chứng nhận tốt nghiệp cho học viên Kim Jihyeon đến từ Hàn Quốc

Sự đa dạng ấy góp phần tạo nên một tập thể năng động, nơi mỗi học viên có cơ hội giao lưu, học hỏi và mở rộng góc nhìn về nghề nghiệp. Trong ngành hàng không, khả năng kết nối với hành khách đến từ nhiều nền văn hóa là một lợi thế quan trọng, giúp mỗi tiếp viên trở thành cầu nối thân thiện giữa hãng bay và khách hàng trên những hành trình xuyên biên giới.

Lễ tốt nghiệp khóa 209–210 khép lại một chặng đường học tập nhưng đồng thời mở ra nhiều cơ hội phía trước. Những nụ cười, ánh mắt xúc động và khoảnh khắc tự hào trong ngày đặc biệt sẽ trở thành kỷ niệm đáng trân trọng, tiếp thêm động lực để các tân tiếp viên vững vàng trên con đường đã chọn.

Những gương mặt mới của ngành hàng không đang sẵn sàng cất cánh, hiện thực hóa ước mơ bay

Với hành trang là kiến thức, kỹ năng và khát vọng tuổi trẻ, những gương mặt mới của ngành hàng không đang sẵn sàng cất cánh, hiện thực hóa ước mơ bay, mang đến những trải nghiệm đáng nhớ và góp phần lan tỏa hình ảnh người tiếp viên hàng không chuyên nghiệp, thân thiện trên bầu trời quốc tế.