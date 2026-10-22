Công an xác minh vụ sinh viên ở Đồng Nai bị xe khách chở đến gần biên giới Campuchia

Ngày 22/10, Cơ quan CSĐT Công an TP Đồng Nai phối hợp với các đơn vị chức năng đang xác minh vụ việc một sinh viên đón xe ô tô khách gần trường để về nhà, nhưng khi thức giấc thấy mình đang ở gần biên giới Campuchia.

Theo thông tin ban đầu, ngày 16/10, nam sinh bắt xe khách gần trường trên Quốc lộ 51 để về nhà ở khu vực Bà Rịa (TP. Hồ Chí Minh). Tuy nhiên, sau một giấc ngủ trên xe, nam sinh tỉnh dậy thấy mình đang ở Tây Ninh, gần khu vực biên giới Campuchia.

Ảnh: CACC

Phát hiện điều bất ổn, nam sinh lập tức yêu cầu tài xế dừng xe để xuống nhưng bị những người trên xe làm khó dễ. Lúc này, nam sinh nói đã gọi cho người thân và đang đến đón. Sau một hồi cự cãi, nhà xe yêu cầu phải trả tiền rồi mới cho xuống xe.

Trước vụ việc, nhà trường cho biết đã có văn bản gửi cơ quan Công an về sự việc và thông báo cảnh báo đến toàn thể cán bộ, giảng viên, viên chức, sinh viên về tình trạng xe khách nghi giả mạo nhà xe Toàn Thắng, đồng thời khuyến cáo người học kiểm tra kỹ thông tin phương tiện và lộ trình trước khi lên xe.