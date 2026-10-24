Công an thông tin đặc điểm nhận dạng chi tiết của 3 phạm nhân trốn trại: Người xăm kín ngực, người có sẹo lồi kéo dài qua đầu gối

Công an tỉnh Khánh Hòa phát thư ngỏ kêu gọi người dân cung cấp thông tin về 3 phạm nhân còn lẩn trốn sau khi trốn khỏi Trại giam A2, đồng thời công bố đặc điểm nhận dạng và khuyến cáo người dân chủ động cảnh giác, bảo đảm an toàn.

Ngày 24/10, Công an tỉnh Khánh Hòa đã phát đi thư ngỏ, kêu gọi người dân tích cực tố giác, cung cấp thông tin về 3 phạm nhân còn đang lẩn trốn sau khi trốn khỏi Trại giam A2 (Bộ Công an), đóng tại xã Diên Lâm.

Đồng thời, Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, việc 3 phạm nhân trốn khỏi Trại giam A02 có nguy cơ gây ảnh hưởng đến an ninh, trật tự và an toàn của cộng đồng. Những đối tượng này có thể tìm cách lẩn trốn, thay đổi nơi ở, di chuyển qua nhiều địa bàn hoặc lợi dụng sự thiếu cảnh giác của người dân để tiếp tục thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.

Ngoài Lê Văn Cường đã bị bắt giữ, hiện nay vẫn còn 3 phạm nhân trốn khỏi Trại giam A2 đang lẩn trốn. Ảnh: Công an tỉnh Khánh Hoà

Để chủ động phòng ngừa, kịp thời phát hiện và hỗ trợ lực lượng chức năng truy tìm các đối tượng trốn khỏi trại giam, bảo đảm an toàn cho Nhân dân, Công an tỉnh Khánh Hòa đề nghị toàn thể Nhân dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác, tích cực phối hợp, chủ động phát hiện những dấu hiệu bất thường, cung cấp thông tin có liên quan cho cơ quan Công an và các cơ quan chức năng theo quy định của pháp luật.

Mỗi người dân cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, quan tâm nắm bắt tình hình an ninh, trật tự tại nơi cư trú, nơi làm việc và những địa bàn thường xuyên đi lại.

Khi phát hiện người có đặc điểm nhận dạng trùng khớp với thông báo truy nã hoặc có biểu hiện nghi vấn liên quan đến các đối tượng đang bị truy nã, người dân cần kịp thời thông báo cho cơ quan công an gần nhất.

Đặc điểm nhận dạng 3 phạm nhân trốn trại: Phạm nhân Hồ Văn Tình cao khoảng 1,68m, dáng người gầy, da trắng; hai tay và hai chân có hình xăm hoa văn, trong đó hình xăm ở tay kéo dài từ khuỷu tay đến vai, ở chân từ cổ chân đến đầu gối; ngực xăm kín.

Phạm nhân Lữ Văn Toàn không có hình xăm trên cơ thể, da trắng tái, dáng người gầy. Người này bị gãy chân phải, có vết khâu tạo thành sẹo lồi kéo dài qua đầu gối, nằm ở mặt trong chân.

Phạm nhân Võ Hoàng Duy cao khoảng 1,75m, dáng người gầy, da trắng; có hình xăm ở mí mắt, vùng cổ phía sau xăm hoa văn dạng xoáy, hai cánh tay xăm kín từ cổ tay đến nách, hai chân có hình xăm hoa văn kéo dài từ cổ chân đến đùi.

Công an tỉnh Khánh Hòa nhấn mạnh, mỗi thông tin chính xác, dù nhỏ, đều có thể góp phần giúp lực lượng chức năng xác minh, khoanh vùng và truy tìm các đối tượng, ngăn chặn nguy cơ phát sinh hành vi vi phạm pháp luật.

Cơ quan công an đồng thời đề nghị người dân tuyệt đối không bao che, tiếp tay hoặc giúp sức cho đối tượng lẩn trốn. Nhân dân cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, không chứa chấp, che giấu, giúp sức cho các đối tượng; không cung cấp phương tiện, tiền bạc, nơi ở hoặc các điều kiện khác nhằm hỗ trợ các đối tượng tiếp tục lẩn trốn, trừ những hành vi hỗ trợ nhằm bảo đảm an toàn cho bản thân và phải thực hiện việc trình báo cho cơ quan Công an ngay sau đó.

Không vì quan hệ quen biết, tình cảm cá nhân, lợi ích vật chất hoặc bất kỳ lý do nào mà cố tình che giấu thông tin, cản trở hoạt động truy tìm, bắt giữ của lực lượng có thẩm quyền. Mọi hành vi vi phạm sẽ bị xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật tùy theo tính chất, mức độ và hậu quả.

Chủ động bảo đảm an toàn cho bản thân, gia đình và cộng đồng. Khi phát hiện hoặc nghi ngờ phát hiện các đối tượng, người dân không tự ý tiếp cận, truy đuổi, vây bắt hoặc có hành động khiêu khích, đe dọa đối tượng, đặc biệt khi chưa nắm rõ tình hình và mức độ nguy hiểm. Cần giữ khoảng cách an toàn, nhanh chóng thông báo cho lực lượng Công an, cung cấp vị trí và các thông tin cần thiết để lực lượng chức năng tổ chức xác minh, xử lý.

Người dân không tự ý đăng tải hình ảnh, thông tin chưa được xác thực lên mạng xã hội; không chia sẻ tin đồn, thông tin sai lệch gây hoang mang dư luận hoặc làm ảnh hưởng đến hoạt động nghiệp vụ của cơ quan chức năng. Trường hợp có thông tin về đối tượng đang lẩn trốn, cần ưu tiên thông báo trực tiếp cho cơ quan có thẩm quyền thay vì phát tán công khai.

Việc cung cấp thông tin cần được thực hiện có trách nhiệm, đúng sự thật và đúng địa chỉ tiếp nhận. Những thông tin liên quan đến người cung cấp tin cần được cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận, xử lý và bảo vệ theo quy định pháp luật.

Sáng 24/10, đại diện Công an tỉnh Khánh Hòa xác nhận, lực lượng chức năng đã bắt giữ Lê Văn Cường, một trong 4 phạm nhân trốn khỏi Trại giam A2.

Cường bị phát hiện tại khu vực xã Nam Khánh Vĩnh vào khoảng 4h30 cùng ngày trên một xe khách ở QL27C, cách nơi bỏ trốn khoảng 30km. Lực lượng công an nhanh chóng khống chế, bắt giữ phạm nhân này sau 3 ngày lẩn trốn.

Theo lệnh truy nã đặc biệt, Lê Văn Cường (32 tuổi, trú xã Hoàng Cương, tỉnh Phú Thọ) đang chấp hành án tù về các tội Trộm cắp tài sản và Tàng trữ trái phép chất ma túy.

Trước đó, chiều 21/10, trong lúc lao động tại Đội 43, Phân trại số 1, Trại giam A2 thuộc Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng (Bộ Công an), Cường cùng 3 phạm nhân khác lợi dụng sơ hở để bỏ trốn.

Ba phạm nhân còn lại đang bị truy bắt gồm Hồ Văn Tình (24 tuổi, trú phường An Phú, tỉnh Gia Lai), đang chấp hành án 20 năm tù về các tội Giết người và Mua bán trái phép chất ma túy; Lữ Văn Toàn (31 tuổi, trú xã Thọ Bình, tỉnh Thanh Hóa), chấp hành án 20 năm tù về tội Giết người; và Võ Hoàng Duy (27 tuổi, trú xã Hiệp Bình, tỉnh Gia Lai), chấp hành án 20 năm tù về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Chiều 22/10, Giám thị Trại giam A2 đã khởi tố vụ án hình sự về hành vi trốn khỏi nơi giam, đồng thời phát lệnh truy nã đặc biệt trên toàn quốc đối với 4 phạm nhân.

Sau khi vụ việc xảy ra, Công an tỉnh Khánh Hòa huy động nhiều lực lượng, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và công an các địa phương tổ chức truy bắt. Các tổ công tác triển khai chốt chặn trên nhiều tuyến đường, tuần tra ngày đêm nhằm nhanh chóng phát hiện, bắt giữ các phạm nhân bỏ trốn.

Cơ quan chức năng đề nghị người dân khi phát hiện các phạm nhân đang bị truy nã cần báo ngay cho công an hoặc cơ quan chức năng gần nhất. Người dân cũng có thể cung cấp thông tin cho Trại giam A2 tại xã Diên Lâm, tỉnh Khánh Hòa, qua các số điện thoại 090.696.6699 hoặc 098.886.3454.

Theo Công an tỉnh Khánh Hoà