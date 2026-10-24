Một Kế toán trưởng che giấu mua bán chứng khoán gần 14 năm

Hai lãnh đạo doanh nghiệp niêm yết bị phạt 450 triệu đồng vì dùng tài khoản người khác giao dịch cổ phiếu.

Ngày 23/10/2026, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) công bố thông tin về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với hai lãnh đạo Công ty Cổ phần Tập đoàn CMH Việt Nam (mã chứng khoán: CMS), gồm ông Trần Văn Trung – Phó Tổng giám đốc và bà Đinh Thị Thủy – Kế toán trưởng. Tổng số tiền xử phạt đối với hai cá nhân là 450 triệu đồng.

Cụ thể, theo Quyết định số 626/QĐ-XPHC ngày 20/10/2026, Thanh tra Chứng khoán Nhà nước xử phạt ông Trần Văn Trung số tiền 225 triệu đồng do có hành vi che giấu thông tin về quyền sở hữu thực sự đối với chứng khoán nhằm trốn tránh nghĩa vụ công bố thông tin.Theo cơ quan quản lý, trong giai đoạn từ ngày 13/1/2022 đến ngày 22/9/2023, ông Trung đã sử dụng tài khoản chứng khoán đứng tên ông Trần Ngọc Linh, mở tại Công ty Cổ phần Chứng khoán MB (MBS), để thực hiện các giao dịch mua bán cổ phiếu CMS.

Việc sử dụng tài khoản đứng tên người khác được xác định nhằm che giấu thông tin về quyền sở hữu thực sự đối với cổ phiếu CMS, qua đó trốn tránh thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định.

Cùng ngày, Thanh tra Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 627/QĐ-XPHC, xử phạt bà Đinh Thị Thủy – Kế toán trưởng Tập đoàn CMH Việt Nam số tiền 225 triệu đồng với hành vi vi phạm tương tự.

Đáng chú ý, hành vi vi phạm của bà Thủy diễn ra trong khoảng thời gian kéo dài gần 14 năm. Cụ thể, từ ngày 3/12/2010 đến ngày 15/8/2024, bà Thủy đã sử dụng tài khoản chứng khoán đứng tên bà Nguyễn Thúy Dung, mở tại Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT (FPTS), để thực hiện giao dịch mua bán cổ phiếu CMS.

Theo kết luận của cơ quan quản lý, các giao dịch này nhằm che giấu thông tin về quyền sở hữu thực sự đối với cổ phiếu CMS và trốn tránh nghĩa vụ công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.Cả hai cá nhân đều bị xử phạt theo khoản 3 Điều 5 và khoản 4 Điều 34 Nghị định 156/2020/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 128/2021/NĐ-CP.Như vậy, hai lãnh đạo Tập đoàn CMH Việt Nam cùng bị xử phạt vì sử dụng tài khoản chứng khoán đứng tên người khác để giao dịch cổ phiếu của chính doanh nghiệp mình đang giữ vị trí quản lý. Trong đó, thời gian thực hiện giao dịch được cơ quan quản lý xác định đối với ông Trung kéo dài hơn 1 năm rưỡi, còn đối với bà Thủy là gần 14 năm.

Các quyết định xử phạt có hiệu lực kể từ ngày ký 20/10/2026.