SHB chọn phát triển bền vững làm điểm tựa để viết tiếp câu chuyện Việt Nam

Doanh nghiệp và trách nhiệm song hành cùng tăng trưởng quốc gia

Việt Nam đang đứng trước những vận hội mới, nhưng cũng đối mặt với không ít thách thức từ biến đổi khí hậu đến những biến động kinh tế toàn cầu. Trong bức tranh đó, các doanh nghiệp nội địa không chỉ là lực lượng nòng cốt thúc đẩy GDP mà còn là những "mắt xích" quan trọng trong việc thực thi các mục tiêu phát triển bền vững (ESG).

Chia sẻ bên lề sự kiện, đại diện SHB cho biết: “Doanh nghiệp là lực lượng nòng cốt của nền kinh tế, vì vậy tăng trưởng cần song hành với trách nhiệm xã hội. Khi doanh nghiệp hoạt động hiệu quả, tạo việc làm ổn định, đồng thời quan tâm tới cộng đồng và môi trường, đó mới là nền tảng cho sự phát triển bền vững của quốc gia”.

SHB khẳng định cam kết đồng hành cùng cộng đồng trong hành trình phát triển của đất nước.

Trong chiến lược phát triển dài hạn, SHB kiên định theo đuổi mục tiêu tăng trưởng gắn với phát triển bền vững, thông qua việc mở rộng tiếp cận tài chính cho người dân và doanh nghiệp, đặc biệt là khu vực doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp khởi nghiệp cũng như các lĩnh vực ưu tiên của nền kinh tế. Song song đó, ngân hàng thúc đẩy chuyển đổi số, nâng cao chuẩn quản trị và triển khai nhiều chương trình cộng đồng, qua đó lan tỏa những giá trị tích cực song hành cùng sự phát triển chung của xã hội.

Tuy nhiên, trách nhiệm ấy không chỉ đo lường bằng những con số tăng trưởng. Việc xây dựng môi trường làm việc nhân văn, đảm bảo quyền lợi người lao động, cũng như tham gia các hoạt động an sinh xã hội, hỗ trợ giáo dục và y tế đang trở thành một phần trong chiến lược phát triển dài hạn của nhiều doanh nghiệp. Với SHB, các hoạt động cộng đồng và hỗ trợ an sinh xã hội được duy trì như một phần trong định hướng phát triển bền vững, góp phần lan tỏa các giá trị tích cực, tạo nên sự đồng thuận và phát triển hài hòa trong xã hội.

Trong bối cảnh chuyển đổi số và chuyển đổi xanh trở thành xu thế tất yếu, doanh nghiệp cũng đứng trước yêu cầu đổi mới mô hình hoạt động, ứng dụng công nghệ, sử dụng hiệu quả tài nguyên và hướng tới giảm phát thải. SHB hiện cũng đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao năng lực quản trị và phát triển các giải pháp tài chính hướng tới ngân hàng xanh, qua đó vừa gia tăng sức cạnh tranh vừa đóng góp vào mục tiêu phát triển bền vững của nền kinh tế.

SHB và hành trình lan tỏa giá trị trong câu chuyện Việt Nam hôm nay

Với vị thế ngân hàng TMCP tư nhân Top 5, SHB liên tục mở rộng hệ sinh thái đối tác, cung cấp các giải pháp tài chính linh hoạt nhằm hỗ trợ doanh nghiệp và người dân phát triển an toàn, hiệu quả.

Đáng chú ý, ngân hàng dành sự quan tâm lớn cho khu vực doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ cũng như các dự án xanh, giúp nhiều đơn vị có cơ hội tiếp cận nguồn vốn thuận lợi hơn, từ đó gia tăng khả năng phát triển bền vững.

SHB lan tỏa giá trị tích cực thông qua nhiều chương trình hỗ trợ cộng đồng trên cả nước

Song song với hoạt động kinh doanh, các chương trình cộng đồng vẫn được duy trì đều đặn, từ hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, đầu tư cho giáo dục, chăm lo người yếu thế đến việc đồng hành cùng các hoạt động văn hóa - thể thao, góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho cộng đồng.

Dự án “Ngân hàng Hạnh phúc” của SHB được vinh danh trong Top 5 Dự án CSR truyền cảm hứng tại WeChoice Awards 2025

Năm 2026, SHB sẽ phát triển “Ngân hàng hạnh phúc” trở thành một dự án cộng đồng nơi hạnh phúc được gửi gắm, trao nhận và “sinh sôi”. Mỗi người, mỗi doanh nghiệp và cộng đồng có thể chung tay “tích điểm hạnh phúc” bằng nhiều hình thức khác nhau và sau đó chuyển đổi thành những món quà đến đúng người mong muốn, bằng sự chăm chút tỉ mỉ, bằng nguồn lực xã hội của chính sản phẩm của doanh nghiệp trong hệ sinh thái nền tảng.

Qua đó, SHB mong muốn gắn kết nhất quán các hoạt động an sinh xã hội, phát triển văn hóa doanh nghiệp của ngân hàng, lan tỏa hạnh phúc từ nội bộ tới cộng đồng, kết nối các tổ chức, doanh nghiệp, đơn vị đồng hành tham gia vào nền tảng “Ngân hàng hạnh phúc”.

SHB đặt con người và văn hóa làm nền tảng, lấy công nghệ và đổi mới là động lực để tăng tốc, kết nối; phát triển bền vững, ngân hàng xanh là mục tiêu dài hạn, góp phần tạo dựng những giá trị vượt thời gian.

Đại diện SHB chia sẻ: “Với SHB, phát triển bền vững chỉ thực sự có ý nghĩa khi gắn liền với hạnh phúc con người. Chúng tôi mong muốn đồng hành lâu dài cùng cộng đồng, để mỗi giá trị tạo ra hôm nay có thể góp phần viết tiếp câu chuyện phát triển tích cực của Việt Nam trong tương lai”.

Nhìn vào hành trình của SHB, chúng ta thấy một bức chân dung doanh nghiệp hiện đại: Mạnh mẽ về nội lực, nhạy bén về thị trường nhưng lại vô cùng ấm áp về trách nhiệm xã hội. Trong bức tranh chung của nền kinh tế, những doanh nghiệp như SHB đang góp phần định hình một chuẩn mực mới. Ở đó, thành công được đo bằng số nụ cười của trẻ em vùng cao, bằng sự ổn định của những mái ấm sau bão lũ, và bằng niềm tin của hàng triệu người tiêu dùng.

Phát triển bền vững không phải là đích đến, mà là một hành trình liên tục. SHB đã chọn con đường này không phải vì nó dễ dàng, mà vì đó là con đường duy nhất để "viết tiếp câu chuyện Việt Nam" một cách vẻ vang và rực rỡ nhất.

