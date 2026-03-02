Tạm dừng hoạt động đưa người lao động đi làm việc tại khu vực Trung Đông

Ảnh minh họa

Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ Nội vụ) vừa có công văn gửi các doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài.

Cục Quản lý lao động ngoài nước cho biết, tại khu vực Trung Đông, có các quốc gia hiện đang có người lao động Việt Nam sinh sống và làm việc như Saudi Arabia, Các Tiểu vương quốc Ả rập thống nhất (UAE), Qatar, Bahrain, Kuwait,...

Theo đánh giá và nhận định của cơ quan hữu quan, tình hình khu vực Trung Đông có thể tiếp tục diễn biến phức tạp. Cục Quản lý lao động ngoài nước thường xuyên phối hợp cùng các cơ quan chức năng, cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài theo dõi sát sao diễn biến để kịp thời áp dụng những biện pháp cần thiết nhằm đảm bảo an toàn tối đa cho người lao động.

Để bảo đảm an ninh, an toàn cho người lao động Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại các nước khu vực Trung Đông, Cục Quản lý lao động ngoài nước yêu cầu doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài t ạm dừng hoạt động đưa người lao động đi làm việc tại khu vực Trung Đông cho đến khi tình hình được kiểm soát ổn định và trở lại bình thường.

Thường xuyên liên hệ, trao đổi với đối tác, người sử dụng lao động để cập nhật thông tin về tình hình xung đột; chủ động biện pháp đảm bảo an ninh, an toàn, quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động trong trường hợp cần thiết; động viên người lao động làm việc tại địa bàn, tránh để người lao động hoang mang, lo lắng và cập nhật tình hình để người lao động chủ động phối hợp trong công tác đảm bảo an ninh, an toàn.

Đồng thời duy trì liên hệ thường xuyên với Cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam, Ban Quản lý lao động thuộc Đại sứ quán Việt Nam tại các nước trong khu vực, kịp thời cập nhật tình hình người lao động làm việc tại địa bàn.

Trường hợp phát sinh vụ việc liên quan đến an ninh, an toàn, quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động, khẩn trương phối hợp với đối tác, người sử dụng lao động và các bên liên quan để kịp thời xử lý; báo cáo Cục Quản lý lao động ngoài nước để nắm tình hình và hướng dẫn giải quyết trong trường hợp cần thiết.

Các doanh nghiệp thường xuyên theo dõi và cập nhật thông tin chính thống từ Cơ quan chức năng và các khuyến cáo an ninh quốc tế nhằm chủ động phương án đảm bảo an toàn cho người lao động.

Hơn 10.000 lao động Việt Nam đang làm việc tại khu vực Trung Đông

Theo thống kê của Cục Quản lý lao động ngoài nước, có 34 doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở Trung Đông.

Về số lao động, hiện có tổng cộng trên 10.000 người lao động Việt Nam đang làm việc tại một số quốc gia Trung Đông. Cụ thể, tại Saudi Arabia, hiện có khoảng gần 6.000 lao động Việt Nam đang làm việc tại đây.

Tại Các Tiểu vương quốc Ả rập thống nhất (UAE) có khoảng 4.000 lao động Việt Nam. Tại Qatar. có khoảng 500 lao động Việt Nam. Tại Bahrain có khoảng 100 lao động Việt Nam.

