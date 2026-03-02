Ấm lòng người đàn ông bỏ quên hàng chục triệu đồng tại trụ ATM ở Vĩnh Long

Ngày 2-3, theo thông tin từ Công an tỉnh Vĩnh Long, Công an phường Trà Vinh vừa trao trả lại tài sản cho người dân để quên sau khi rút tiền.

Đại diện Công an phường Trà Vinh trao lại tiền cho anh Quan

Vào ngày 15-2, bà Nguyễn Kim Chi (SN 1990; ngụ phường Nguyệt Hóa, tỉnh Vĩnh Long) đến trụ ATM của chi nhánh một ngân hàng để rút tiền.

Khi đi vào, bà Chi phát hiện 29 triệu đồng do khách hàng giao dịch trước đó để quên. Bà Chi đã mang tiền đến Công an phường Trà Vinh nhờ trả lại cho chủ sở hữu.

Sau khi tiếp nhận, Công an phường Trà Vinh nhanh chóng xác định anh Thái Quốc Quan là chủ sở hữu và liên hệ để nhận lại tiền.

Anh Quan bày tỏ sự xúc động và vui mừng khi nhận lại tài sản, đồng thời gửi lời cảm ơn đến bà Chi và sự nhiệt tình của lực lượng công an.