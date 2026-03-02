Bắt Hiệu trưởng Trường Mẫu giáo Trần Thị Thu

Mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã bắt giữ bà Trần Thị Thu, nguyên Hiệu trưởng Trường Mẫu giáo Kon Pne, xã Đăk Rong, tỉnh Gia Lai về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn gây thiệt hại cho Ngân sách Nhà nước.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai thi hành lệnh bắt Bà Trần Thị Thu.

Theo hồ sơ vụ án, trong 02 năm học 2023 - 2024 và 2024 - 2025, mặc dù một số cá nhân không ký hợp đồng với nhà trường thực hiện việc dạy học nhưng dưới sự chỉ đạo của bà Thu, Trường Mẫu giáo Kon Pne đã lập bộ hồ sơ khống gồm (hợp đồng, bảng chấm công, bảng phân công nhiệm vụ và bảng lương) để rút tiền ngân sách Nhà nước với số tiền gần 500 triệu đồng.

Từ những tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 29/01/2026, phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Gia Lai đã ban hành Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh khám xét nơi ở, nơi làm việc và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Thị Thu.

Hiện vụ án đang được Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ những cá nhân sai phạm liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.