Dự báo thời tiết ngày 25/10: Hầu khắp cả nước ít mưa, trời nắng nhiều

Ngày 25/10, từ Bắc vào Nam trời ít mưa, ban ngày trời nắng ráo, nhiều nơi khá oi bức khi nhiệt độ cao nhất có thể lên đến 34°C.

Điểm tin thời tiết nổi bật trong ngày 25/10/2026

Ngày 25/10, thời tiết hầu khắp các khu vực trên cả nước ít mưa, trời nắng nhiều , nhiệt độ tiếp tục duy trì ở trạng thái oi bức vào ban ngày với ngưỡng nhiệt phổ biến trong khoảng 31-34°C. Đến tối và đêm, trời chuyển mát với ngưỡng nhiệt dao động 23-26°C.

Trong đó, khu vực Nam Bộ mưa rào và dông ở một vài nơi, tập trung chủ yếu lúc chiều tối, đêm.

Trong mưa dông nguy cơ xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sấm sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ngày 25/10, hầu khắp cả nước ít mưa, trời nắng nhiều. (Ảnh minh hoạ)

Thời tiết Hà Nội trong ngày cuối tuần cũng phổ biến đêm không mưa, ngày nắng ráo. Nhiệt độ cao nhất được dự báo trong khoảng 32-34°C, tương đối oi nóng.

Trên biển, ngày 25/10, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan, khu vực Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông khả năng cao xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8, sóng biển cao trên 2m.

Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên đều có nguy cơ chịu tác động của lốc xoáy và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày 25/10/2026

TP Hà Nội đêm không mưa, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 25-27°C. Nhiệt độ cao nhất 32-34°C.

Tây Bắc Bộ đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C, vùng núi có nơi dưới 22°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C.

Đông Bắc Bộ đêm mưa vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C, vùng núi có nơi dưới 23°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C.

Thanh Hóa đến Huế chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C, trong đó, phía Nam 22-25°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ đêm mưa vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C.

Cao nguyên Trung Bộ đêm mưa vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 19-22°C. Nhiệt độ cao nhất 29-32°C.

Nam Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C.

TP.HCM chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 25-27°C. Nhiệt độ cao nhất 32-34°C.