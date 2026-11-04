Một Phó Tổng Giám đốc VNG xin từ nhiệm

Ông Nguyễn Lê Thành đã có đơn xin từ nhiệm vị trí Phó Tổng Giám đốc VNG vì lý do cá nhân, hiệu lực từ ngày 30/10/2026.

Công ty CP Tập đoàn VNG (MCK: VNZ, sàn UPCoM) vừa có văn bản thông báo thay đổi nhân sự gửi đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

Theo đó, ông Nguyễn Lê Thành đã có đơn xin từ nhiệm vị trí Phó Tổng Giám đốc của VNG vì lý do cá nhân, hiệu lực từ ngày 30/10/2026.

Được biết, ông Nguyễn Lê Thành sinh năm 1977, có trình độ chuyên môn là Kỹ sư Khoa học Máy tính, được bổ nhiệm làm Phó Tổng Giám đốc của VNG kể từ ngày 14/5/2021 và được bổ nhiệm lại ngày 8/10/2025.

VNG mới đây đã công bố Báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2026 ghi nhận doanh thu thuần đạt gần 3.361,4 tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu đến từ doanh thu dịch vụ trò chơi trực tuyến, dịch vụ giá trị gia tăng trên mạng viễn thông và internet và doanh thu dịch vụ công nghệ tài chính.

Sau khi trừ đi giá vốn, lợi nhuận gộp đạt gần 1.454,4 tỷ đồng, tăng 38,3% so với cùng kỳ năm trước. Biên lợi nhuận gộp tăng từ 38,2% lên 43,3%.

Ảnh minh họa: VNZ

Trong kỳ, VNG còn thu về hơn 79,1 tỷ đồng doanh thu từ hoạt động tài chính, giảm nhẹ so với cùng kỳ; thu nhập khác tăng mạnh từ gần 3,5 tỷ đồng lên hơn 19,2 tỷ đồng.

Về các khoản chi phí, chi phí tài chính ở mức gần 60,4 tỷ đồng, tăng 50,6% so với cùng kỳ, chủ yếu là chi phí đi vay với hơn 45,8 tỷ đồng. Cùng chiều, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 30,8%, lên mức gần 410,9 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, chi phí bán hàng giảm từ 735,2 tỷ đồng xuống gần 635,4 tỷ đồng, tương ứng giảm 13,6% so với cùng kỳ năm trước.

Kết quả, sau khấu trừ đi các khoản thuế phí, VNG báo lãi ròng quý III/2026 đạt gần 420,5 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước báo lỗ ròng hơn 7,2 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, VNG mang về doanh thu thuần hơn 9.233,2 tỷ đồng, tăng 26,4% so với 9 tháng đầu năm 2025; lợi nhuận sau thuế đạt gần 1.012,7 tỷ đồng.

Tính đến ngày 30/9/2026, tổng tài sản của VNG tăng 14,2% so với đầu năm, lên mức hơn 12.962,8 tỷ đồng. Trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền gần 2.804,7 tỷ đồng, chiếm 21,6% tổng tài sản; tài sản ngắn hạn khác gần 2.663,6 tỷ đồng.

Bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả ở mức hơn 11.694 tỷ đồng, tăng 11,8% so với đầu năm. Trong đó, doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn gần 3.403,2 tỷ đồng, chiếm 29,1% tổng nợ; vay và nợ thuê tài chính hơn 2.258,3 tỷ đồng, chiếm 19,3% tổng nợ.