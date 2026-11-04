Bạn gái của Mr Pips bị đề nghị 9-10 năm tù

Bị cáo Nguyễn Thanh Tâm, bạn gái Mr Pips bị đề nghị mức án 9-10 năm tù, Ngô Thị Thêu, vợ cũ Mr Hunter bị đề nghị án 10-11 năm tù cùng về tội rửa tiền.

Sau gần 10 ngày xét xử, sáng 4/11, đại diện VKSND Hà Nội nêu quan điểm giải quyết vụ đại án lừa đảo ngoại hối chứng khoán lớn nhất từng bị triệt phá với 188 bị cáo.

Theo đó, đại diện VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thanh Tâm (bạn gái Mr Pips) mức án 9-10 năm tù về tội Rửa tiền. Cùng tội danh trên, VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Ngô Thị Thêu (vợ cũ Lê Khắc Ngọ) mức án 10-11 năm tù.

Bố mẹ của Mr Pips là Phó Đức Thắng và Lê Thị Liễu cùng bị đề nghị mức án 6-7 năm tù về tội Rửa tiền.

Trong vụ án, bị cáo Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Ngân Lượng) bị đề nghị mức án 9-10 năm tù cùng về tội Rửa tiền.

Bị cáo Nguyễn Thanh Tâm (bạn gái Mr Pips) tại tòa.

Theo lời khai tại tòa, Tâm khai quen Phó Đức Nam năm 2017 và phát sinh quan hệ tình cảm cho đến nay. Quá trình quen biết, Tâm biết Nam làm sàn chứng khoán quốc tế và nhiều công việc khác nhau.

Năm 2023, Nam sang Thổ Nhĩ Kỳ và Campuchia, thời gian này Nam bị ốm, Tâm đã sang Campuchia chăm sóc bạn trai. Tâm chưa bao giờ cùng Nam tới các văn phòng công ty Nam.

Khai về khối tài sản khổng lồ, Tâm cho biết, Nam đưa rất nhiều tài sản để bị cáo giữ, gồm vàng, tiền, đồng hồ... Bạn trai còn nhờ Tâm mua nhà, đất.

Mặc dù có nhiều tiền, nhưng bị cáo không gửi ngân hàng mà để tiền mặt ngay tại nhà. Thời điểm nhiều nhất là 44,8 tỷ đồng và 1,7 triệu USD

Tâm khai thêm, bị cáo mua 15 bất động sản giúp Nam, còn ô tô Nam tự mua. Chỉ có 4 ô tô Nam nhờ em trai là Phó Đức Tú đứng tên rồi chuyển lại cho bị cáo.

Ngoài ra, Tâm còn được Mr Pips nhờ sang Campuchia đứng tên 1 căn hộ chung cư trị giá khoảng 700.000 USD.

Bị cáo cho rằng, với năng lực của bạn trai, những số tiền trên là phù hợp.

Về tài sản ở nước ngoài, Tâm khai được người yêu mở tài khoản ngân hàng ở Australia. Trong tài khoản có khoảng 3,6 tỷ đồng. Tài khoản ngân hàng ở Thái Lan khoảng 800 triệu đồng.

Tại tòa, bị cáo cũng đề nghị xem xét tài khoản ngân hàng đứng tên bị cáo ở Campuchia. Tâm khai rằng, trước đó một người bạn bán xe nhờ bị cáo mở 2 tài khoản ngân hàng ở Campuchia, Tâm đã giúp và đưa thẻ cho người này. Cho đến khi cơ quan chức năng làm việc, Tâm mới biết tài khoản này có 400.000 USD. Số tiền này không phải của bị cáo.

Với tài sản kê biên, Tâm khai những loại vàng tích trữ là của Nam, còn trang sức là do bị cáo tự mua bằng thu nhập đi làm hoặc bạn bè tặng. Toàn bộ túi xách, đồng hồ, vàng... không có hóa đơn mua bán, chỉ có một chiếc nhẫn có giấy tờ.

Khai về nguồn gốc 78kg vàng, Tâm trình bày bị cáo ở nhà còn Nam là người mua. Khi người giao hàng tới, Tâm đóng tiền vào thùng carton rồi mang xuống nhà nhận vàng, giao tiền.

Theo cáo trạng, từ năm 2019, Phó Đức Nam bàn bạc, thống nhất với Isik Uran (SN 1984, người Thổ Nhĩ Kỳ) xây dựng hệ thống lừa đảo thông qua việc tạo lập 36 website giả mạo các sàn giao dịch tài chính.

Đồng thời, Nam chỉ đạo nhân viên thành lập các công ty “ma”, sử dụng danh nghĩa pháp nhân để tuyển dụng nhân sự, ký hợp đồng thuê đầu số điện thoại phục vụ ứng dụng gọi điện Zoiper.

Để vận hành dòng tiền, Nam tổ chức mở 69 tài khoản ngân hàng và tài khoản tại các trung gian thanh toán, gắn với các sàn giao dịch nhằm nhận tiền của nhà đầu tư.

Cùng với đó, nhóm này thuê văn phòng tại nhiều địa phương như Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, Bình Dương (cũ), xây dựng các bộ phận hoạt động độc lập nhưng liên kết chặt chẽ, tạo thành một hệ thống lừa đảo hoàn chỉnh.

Sau đó, Nam chỉ đạo nhân viên mạo danh là nhân viên của sàn chứng khoán quốc tế, dụ dỗ khách hàng mở tài khoản, nạp tiền để đầu tư chứng khoán.

Các trang web này không có tính năng đối ứng ra thị trường chứng khoán quốc tế mà thực chất do Nam điều hành, khi khách hàng thua là chủ sàn được hưởng số tiền đó. Với thủ đoạn này, cáo trạng xác định có tới hơn 920 vụ lừa đảo, tổng số tiền chiếm đoạt là hơn 1.568 tỷ đồng.

Với vai trò của Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình), theo cáo trạng, để vận hành hệ thống nhận tiền của nhà đầu tư, bộ phận tài vụ của Phó Đức Nam đã mở nhiều ví điện tử tại các đơn vị trung gian thanh toán. Trong đó có ví Ngân Lượng của Shark Bình, rồi kết nối trực tiếp với các sàn giao dịch.

Tại Công ty Ngân Lượng, ông Bình được xác định là người chỉ đạo chung hoạt động và quyết định mức phí đối với khách hàng sử dụng dịch vụ thanh toán. Với những khách hàng lớn hoặc đề nghị áp dụng mức chiết khấu riêng, bộ phận kinh doanh đều phải xin ý kiến của ông Bình.

Từ tháng 6/2020, Nguyễn Hòa Bình cùng cấp dưới biết rõ các sàn giao dịch DK Trade, ASX, ACX, Sea Investing, Honor, ScopeMarkets do Phó Đức Nam vận hành có dấu hiệu phạm tội, đang bị cơ quan công an xác minh.

Tuy nhiên, để hưởng lợi từ phí giao dịch qua ví Ngân Lượng, Bình vẫn chỉ đạo cấp dưới tiếp tục vận hành hệ thống. Nguyễn Hòa Bình còn chỉ đạo cấp dưới tạo lập dữ liệu nạp, rút của một ví Ngân Lượng khác để trả lời cơ quan điều tra.

Cáo trạng xác định, từ ngày 15/6/2020 đến ngày 23/9/2022 (thời gian các sàn giao dịch bị cơ quan chức năng xác minh), đã có 232 bị hại chuyển tổng cộng gần 319 tỷ đồng vào các ví điện tử Ngân Lượng để nạp tiền đầu tư vào các sàn forex thuộc đường dây lừa đảo.