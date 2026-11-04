Viện kiểm sát đề nghị mức án chung thân với Mr Pips, buộc bồi thường gần 1.200 tỷ đồng

Sau hơn một tuần xét xử, sáng 4/11, đại diện Viện kiểm sát đã đưa ra mức án đề nghị đối với Phó Đức Nam (Mr Pips), trong đó đề nghị tuyên phạt bị cáo tù chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và 11-12 năm tù về tội rửa tiền. Đồng thời, Mr Pips phải bồi thường gần 1.200 tỷ đồng.

Sáng cùng ngày, TAND TP Hà Nội tiếp tục phiên xét xử vụ án lừa đảo trong lĩnh vực chứng khoán quốc tế, ngoại hối, với số tiền chiếm đoạt gần 1.600 tỷ đồng do Phó Đức Nam cầm đầu.

Sau khi hoàn tất phần xét hỏi, HĐXX chuyển sang phần tranh luận. Tại đây, đại diện Viện kiểm sát công bố quan điểm luận tội và đề xuất mức hình phạt đối với từng bị cáo.

Đối với Phó Đức Nam (Mr Pips), Viện kiểm sát đề nghị mức án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cùng 11-12 năm tù về tội rửa tiền. Sau khi tổng hợp hình phạt, mức án đề nghị đối với bị cáo là tù chung thân.

Mr Pips Phó Đức Nam được dẫn giải đến tòa. Ảnh: Như Hoàn

Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter), được xác định là "phó tướng" của Mr Pips, cũng bị đề nghị tù chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và 10-11 năm tù về tội rửa tiền.

Ngoài hai bị cáo chủ chốt, hàng trăm người khác từng giữ vị trí nhân viên, quản lý tại các công ty do Mr Pips thành lập cũng bị Viện kiểm sát đề nghị mức án do có hành vi đồng phạm, giúp sức cho hoạt động lừa đảo.

Theo cáo buộc, Mr Pips đã xây dựng hàng chục công ty bình phong, phân chia thành nhiều bộ phận hoạt động riêng biệt như kinh doanh, chăm sóc khách hàng, tài vụ, kỹ thuật và quảng cáo.

Dù không có giấy phép hoạt động, nhóm này vẫn lập các website sử dụng tên tiếng Anh tương tự những sàn giao dịch chứng khoán quốc tế để lôi kéo khách hàng tham gia đầu tư. Người chơi ban đầu được hướng dẫn giao dịch với số tiền nhỏ, có lãi và rút được tiền. Khi đã tạo được lòng tin, các đối tượng thúc đẩy khách hàng tăng số vốn đầu tư, trước khi tài khoản bị thua lỗ, mất trắng.

Cơ quan tố tụng xác định Phó Đức Nam giữ vai trò chủ mưu, chịu trách nhiệm trong 920 vụ lừa đảo, với tổng số tiền chiếm đoạt gần 1.600 tỷ đồng. Sau khi thu lợi bất chính, bị cáo tìm cách hợp thức hóa, che giấu nguồn tiền bằng việc mua nhiều bất động sản, tích trữ lượng lớn vàng và ngoại tệ, trong đó có số ngoại tệ lên tới hàng triệu USD.

Đánh giá về tính chất vụ án, Viện kiểm sát cho rằng hành vi lừa đảo thông qua mạng xã hội với số tiền chiếm đoạt đặc biệt lớn đã gây mất trật tự, an toàn xã hội và để lại hậu quả nghiêm trọng cho các bị hại. Không chỉ thiệt hại về kinh tế, nhiều người còn rơi vào hoàn cảnh gia đình tan vỡ, thậm chí có người từng nghĩ đến việc tự tử.

Về trách nhiệm dân sự, Viện kiểm sát đề nghị buộc Phó Đức Nam và Lê Khắc Ngọ liên đới bồi thường hơn 1.500 tỷ đồng cho các bị hại. Trong đó, số tiền Mr Pips phải bồi thường là gần 1.200 tỷ đồng, còn Mr Hunter là hơn 330 tỷ đồng.