Công an kiểm tra đột xuất 317 nhân viên làm việc tại 22 cơ sở kinh doanh

Tại các cơ sở được kiểm tra, Tổ công tác đã tiến hành kiểm tra thực tế khu vực lễ tân, các phòng hát và những khu vực liên quan.

Công an TP Quảng Ninh ngày 3/11/2026 cho biết, nhằm tăng cường quản lý ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự, thời gian qua, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội đã chủ động phối hợp với Công an các phường, xã tổ chức kiểm tra đột xuất các cơ sở kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về ANTT, tập trung vào các loại hình kinh doanh dịch vụ vui chơi, giải trí như karaoke, bar và cơ sở lưu trú trên địa bàn.

Tại các cơ sở được kiểm tra, Tổ công tác đã tiến hành kiểm tra thực tế khu vực lễ tân, các phòng hát và những khu vực liên quan; tập trung rà soát hồ sơ pháp lý, Giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT, việc chấp hành các quy định về phòng cháy, chữa cháy, quản lý nhân viên, hợp đồng lao động và các điều kiện hoạt động kinh doanh. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã trực tiếp hướng dẫn, nhắc nhở chủ cơ sở và nhân viên nâng cao trách nhiệm trong công tác quản lý, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, nhất là quy định về ANTT và phòng ngừa các hành vi vi phạm tại cơ sở.

Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội phối hợp Công an cấp xã kiểm tra cơ sở karaoke - Ảnh: Công an Quảng Ninh Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội phối hợp Công an cấp xã kiểm tra cơ sở karaoke - Ảnh: Công an Quảng Ninh

Đặc biệt, Công an Quảng Ninh cho hay, nhằm chủ động phòng ngừa, phát hiện và ngăn chặn hành vi sử dụng trái phép chất ma túy, Tổ công tác đã tiến hành kiểm tra, test nhanh ma túy đối với 698 người, trong đó 317 nhân viên làm việc tại cơ sở và 381 khách sử dụng dịch vụ tại 22 cơ sở kinh doanh.

Việc kiểm tra được thực hiện nghiêm túc, khách quan, đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật. Qua đó, góp phần kịp thời phát hiện các dấu hiệu vi phạm, phục vụ công tác xác minh, xử lý theo quy định, đồng thời nâng cao ý thức cảnh giác, trách nhiệm của chủ cơ sở trong quản lý hoạt động kinh doanh và phòng ngừa tội phạm, tệ nạn ma túy.

Trong năm 2026, lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH kiểm tra 2.336 lượt, phát hiện xử lý 82 vụ, trong đó: xử lý hình sự 6 vụ 28 đối tượng; xử lý hành chính 75 vụ, phạt tiền 504.000.000 đồng, thu hồi không thời hạn 40 giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT. Riêng Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH xử phạt 11 cơ sở = 129.500.000 đồng.

Qua công tác kiểm tra, đa số các cơ sở cơ bản chấp hành tốt các quy định của pháp luật. Tuy nhiên, Tổ công tác cũng phát hiện, nhắc nhở và yêu cầu khắc phục một số tồn tại, thiếu sót liên quan đến việc ghi chép, quản lý sổ sách. Những nội dung này đều được hướng dẫn cụ thể nhằm giúp các cơ sở nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật, bảo đảm hoạt động kinh doanh đúng quy định.