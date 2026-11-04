Loạt clip nhạy cảm trên xe ô tô ở Củ Chi bị phát tán, luật sư cảnh báo nguy cơ bị xử phạt

Liên quan vụ clip nhạy cảm lan truyền trên mạng xã hội, Công an xã Củ Chi (TP.HCM) đã mời nhiều người có liên quan đến làm việc, phối hợp xác minh. Luật sư cảnh báo người quay, đăng tải và chia sẻ clip có thể phải chịu trách nhiệm pháp lý tùy tính chất, mức độ vi phạm.

Tối 3/11, trả lời phóng viên Báo Điện tử VTC News, ông Phạm Kiều Hưng, Chủ tịch UBND xã Củ Chi (TP.HCM), cho biết Công an xã đã có báo cáo nhanh về vụ phát tán clip nhạy cảm đang gây xôn xao trên mạng xã hội.

Theo ông Hưng, vụ việc xảy ra trên địa bàn xã Tân An Hội. Tuy nhiên, trong số những cá nhân liên quan có một số người cư trú tại xã Củ Chi. Chiều cùng ngày, Công an xã Củ Chi đã mời những người này đến làm việc để nắm bắt, xác minh thông tin.

Hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội

Địa phương cũng chỉ đạo công an xã khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ, làm rõ những trường hợp có dấu hiệu vi phạm, đặc biệt là hành vi xâm phạm hình ảnh và quyền cá nhân của công dân.

Hiện cơ quan công an đang căn cứ dữ liệu thu thập được để xác minh cụ thể những cá nhân có hành vi phát tán hình ảnh, clip có dấu hiệu vi phạm. Công an xã Củ Chi sẽ tiếp tục phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an TP.HCM để xác minh, xử lý theo quy định.

Người quay, đăng tải và chia sẻ clip nhạy cảm có thể bị xử phạt thế nào?

Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường (Ảnh: NVCC)

Trao đổi về trách nhiệm pháp lý đối với những người tham gia ghi hình, đăng tải và chia sẻ clip nhạy cảm, Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường cho rằng cần căn cứ vào nội dung, tính chất và mục đích của từng hành vi để xem xét xử lý.

Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường phân tích:

"Trách nhiệm hành chính cần được xem xét trên cơ sở nội dung, tính chất và mục đích của hành vi đăng tải, chia sẻ, chứ không phải cứ đưa hình ảnh người khác lên mạng là mặc nhiên bị xử phạt.

Trong vụ việc này, nếu xác định người đăng tải hoặc chia sẻ đã lợi dụng mạng xã hội để cung cấp, phát tán thông tin giả mạo, sai sự thật, vu khống hoặc xúc phạm uy tín, danh dự, nhân phẩm của người khác thì có thể bị xử lý theo điểm a khoản 1 Điều 95 Nghị định 174/2026/NĐ-CP ngày 15/5/2026 của Chính phủ.

Theo quy định này, mức phạt đối với tổ chức là từ 20 triệu đồng đến 30 triệu đồng. Do cá nhân vi phạm bị áp dụng mức phạt bằng một nửa mức phạt đối với tổ chức, nên cá nhân có thể bị phạt từ 10 triệu đồng đến 15 triệu đồng. Ngoài ra, người vi phạm còn có thể bị buộc gỡ bỏ thông tin vi phạm theo điểm a khoản 3 Điều 95.

Đối với hành vi vi phạm quy định về xử lý dữ liệu cá nhân, cơ quan chức năng còn phải xem xét các quy định tương ứng của Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân năm 2025 và Nghị định 330/2026/NĐ-CP.

Tuy nhiên, cần phân biệt rõ hành vi chia sẻ thông tin xúc phạm danh dự, nhân phẩm với hành vi xử lý dữ liệu cá nhân trái pháp luật. Không nên cộng gộp các hành vi hoặc áp dụng đồng thời nhiều mức phạt khi chưa xác định được căn cứ pháp lý và nguyên tắc xử phạt đối với từng hành vi.

Một điểm quan trọng nữa là người trực tiếp quay clip, người gửi clip cho người khác đăng tải, người đăng tải đầu tiên và người chia sẻ lại đều cần được xác minh. Trách nhiệm của mỗi người phụ thuộc vào hành vi cụ thể, nhận thức, mục đích và mức độ tham gia. Không thể chỉ căn cứ vào việc một người có mặt trong chuỗi phát tán để kết luận người đó vi phạm."

Luật sư khuyến cáo không biến mạng xã hội thành nơi đánh ghen, trả thù

Bên cạnh trách nhiệm pháp lý, luật sư Đặng Văn Cường cho rằng vụ việc cũng đặt ra vấn đề về văn hóa ứng xử và trách nhiệm của mỗi cá nhân khi tham gia mạng xã hội, đặc biệt trong những mâu thuẫn liên quan đến tình cảm, hôn nhân và gia đình.

Trước hiện tượng phát tán clip nhạy cảm để đánh ghen, bêu riếu người khác, luật sư đưa ra khuyến cáo:

"Tôi cho rằng vụ việc này là một bài học cảnh báo rất đáng suy ngẫm về văn hóa ứng xử, ý thức thượng tôn pháp luật và trách nhiệm của mỗi cá nhân khi tham gia mạng xã hội.

Trước hết, đối với những người trực tiếp liên quan, nếu có mâu thuẫn tình cảm, tranh chấp hoặc nghi ngờ người khác vi phạm nghĩa vụ trong quan hệ hôn nhân, gia đình thì cần lựa chọn cách giải quyết phù hợp. Mỗi người có quyền thu thập chứng cứ hợp pháp, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của mình, yêu cầu cơ quan chức năng giải quyết. Không nên sử dụng bạo lực, chửi bới, đe dọa, làm nhục hoặc công khai những hình ảnh riêng tư của người khác để trả thù.

Đối với người quay clip, cần nhận thức rõ rằng việc ghi hình để lưu giữ chứng cứ khác hoàn toàn với việc đăng tải clip để bêu riếu. Nếu phát hiện sự việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật, hãy cung cấp tài liệu cho cơ quan chức năng thay vì tự ý đưa lên mạng xã hội.

Đối với người đăng tải và chia sẻ, tôi khuyến cáo không tải về, phát tán lại những hình ảnh nhạy cảm, hình ảnh khuôn mặt hoặc thông tin nhận diện cá nhân của người trong cuộc. Cần đặc biệt tránh việc cắt ghép, thêm lời bình mang tính xúc phạm, suy diễn hoặc quy kết khi chưa có kết luận chính thức của cơ quan có thẩm quyền.

Người bị phát tán hình ảnh trái phép cũng cần chủ động lưu giữ chứng cứ, đường dẫn, tài khoản đăng tải, thời điểm phát tán và các nội dung bình luận có dấu hiệu vi phạm; yêu cầu người đăng tải gỡ bỏ, cải chính, xin lỗi; đồng thời gửi đơn trình báo cơ quan công an hoặc thực hiện quyền khởi kiện để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình.

Tôi cũng đề nghị các nền tảng mạng xã hội tăng cường trách nhiệm kiểm soát, tiếp nhận phản ánh và xử lý kịp thời những nội dung xâm phạm quyền riêng tư, phát tán hình ảnh nhạy cảm, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của cá nhân.

Điều quan trọng nhất là cộng đồng cần thay đổi cách tiếp nhận và ứng xử trước những vụ việc gây tranh cãi. Không nên biến một sự việc chưa được xác minh đầy đủ thành một phiên tòa trên mạng xã hội, nơi mọi người tự cho mình quyền phán xét, kết tội và trừng phạt người khác bằng những lời lẽ cay nghiệt.

Tôi muốn nhấn mạnh một thông điệp: Không ai được quyền nhân danh tình yêu, hôn nhân, sự ghen tuông hay quyền tự do ngôn luận để xâm phạm danh dự, nhân phẩm và đời sống riêng tư của người khác.

Nếu một người có hành vi sai trái trong quan hệ tình cảm thì cần được xem xét, đánh giá trên cơ sở chứng cứ và quy định pháp luật. Người phát hiện sự việc cũng phải ứng xử trong khuôn khổ pháp luật. Không thể lấy cái sai của người khác để biện minh cho cái sai của mình.

Một đoạn clip có thể chỉ được quay trong vài phút, nhưng khi đã phát tán trên không gian mạng, hậu quả có thể kéo dài nhiều năm, ảnh hưởng đến danh dự, công việc, gia đình và tương lai của những người liên quan. Đáng lo ngại hơn, người phát tán clip có thể từ vị trí người chứng kiến, người phản ánh sự việc trở thành người vi phạm pháp luật.

Mạng xã hội không phải là nơi để đánh ghen, trả thù hay thực hiện những bản án đạo đức. Mỗi người cần biết dừng lại trước khi nhấn nút chia sẻ, bởi một hành động tưởng như vô hại có thể trở thành căn cứ phát sinh trách nhiệm pháp lý."