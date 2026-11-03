Phát tán clip nhạy cảm ở TP.HCM: Công an xã Củ Chi mời nhiều người làm việc

Liên quan vụ clip nhạy cảm lan truyền trên mạng xã hội, Công an xã Củ Chi (TP.HCM) mời nhiều người có liên quan đến làm việc, phối hợp xác minh.

Tối 3/11, trả lời phóng viên Báo Điện tử VTC News, ông Phạm Kiều Hưng, Chủ tịch UBND xã Củ Chi, TP.HCM, cho biết Công an xã đã có báo cáo nhanh về vụ phát tán clip nhạy cảm đang gây xôn xao trên mạng xã hội.

Theo ông Hưng, vụ việc xảy ra trên địa bàn xã Tân An Hội. Tuy nhiên, trong các cá nhân liên quan có một số người cư trú tại xã Củ Chi và vào chiều cùng ngày, Công an xã Củ Chi đã mời họ đến làm việc để nắm bắt, xác minh thông tin. Đơn vị cũng sẽ tiếp tục phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an TP.HCM để xác minh, xử lý theo quy định.

Hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội.

Ông Phạm Kiều Hưng cho biết chính quyền địa phương đã chỉ đạo công an xã khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ, làm rõ những trường hợp có dấu hiệu vi phạm, đặc biệt là hành vi xâm phạm hình ảnh và quyền cá nhân của công dân.

Về hướng xử lý tiếp theo, cơ quan công an đang căn cứ vào dữ liệu thu thập được, đồng thời xác minh cụ thể những cá nhân có hành vi phát tán hình ảnh, clip có dấu hiệu vi phạm.

Về mối quan hệ giữa hai người xuất hiện trong clip, Chủ tịch UBND xã Củ Chi cho biết theo xác minh ban đầu, họ không phải là vợ chồng đã đăng ký kết hôn theo quy định pháp luật. Mối quan hệ cụ thể giữa những người liên quan vẫn đang được các cơ quan chức năng tiếp tục rà soát, kiểm tra để xác định chính xác.

Cơ quan chức năng cũng đang tiếp tục làm rõ những cá nhân có hành vi phát tán clip nhạy cảm trên mạng xã hội.