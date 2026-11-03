Khởi tố tài xế Hồ Sỹ Trung sinh năm 2001

Một tài xế xe tải ở Hà Tĩnh vừa bị khởi tố sau vụ va chạm với xe máy chở 3 thanh niên, khiến 2 người tử vong, 1 người bị thương nặng.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hồ Sỹ Trung, sinh năm 2001, trú tại thôn Đồng Xuân, xã Thạch Xuân, tỉnh Hà Tĩnh về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

Theo tài liệu điều tra, khoảng 13 giờ 10 phút ngày 15/9/2026, Hồ Sỹ Trung điều khiển xe ô tô tải mang BKS 38B-052.07 lưu thông trên đường Hàm Nghi. Khi đến khu vực giao nhau với đường ĐH102, thuộc tổ dân phố 2, phường Hà Huy Tập, tỉnh Hà Tĩnh, do không chú ý quan sát, không làm chủ tốc độ và không giữ khoảng cách an toàn, xe ô tô tải do Trung điều khiển đã va chạm với xe mô tô mang BKS 38M1-387.59 đang lưu thông trên đường ĐH102, trên xe có 3 nam thanh niên.

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hồ Sỹ Trung (Ảnh: Công an tỉnh Hà Tĩnh)

Vụ tai nạn khiến 2 người trên xe mô tô tử vong trên đường đi cấp cứu, người còn lại bị thương với tỷ lệ tổn thương cơ thể 33%.

Căn cứ vào chứng tài liệu liên quan, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hồ Sỹ Trung về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”, quy định tại khoản 2, Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định của pháp luật.