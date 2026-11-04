Công an có thông báo mới đến người dân đang dùng ứng dụng VNeID

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Đà Nẵng vừa cảnh báo thủ đoạn lừa đảo mới nhắm vào những người làm thủ tục cấp hộ chiếu trực tuyến qua ứng dụng VNeID.

Theo phản ánh của một người dân tại Đà Nẵng, sau khi hoàn tất thủ tục cấp hộ chiếu trực tuyến trên VNeID, kiểm tra tình trạng hồ sơ và nhận được thông báo đã xử lý xong, đang chờ chuyển phát về địa chỉ đăng ký, người này bất ngờ nhận được nhiều cuộc gọi từ các số điện thoại lạ, tự xưng là nhân viên bưu điện.

Các đối tượng thông báo người dân cần thanh toán 12.000 đồng tiền cước vận chuyển để được giao hộ chiếu. Sau khi nạn nhân chuyển tiền, chúng tiếp tục gọi lại, lấy lý do nhân viên cung cấp nhầm số tài khoản và thông báo sẽ có quản lý liên hệ hỗ trợ hoàn tiền, đồng thời hoàn tất thủ tục giao hàng.

Tiếp đó, một người phụ nữ hướng dẫn nạn nhân truy cập tài khoản Facebook được giới thiệu là bộ phận chăm sóc khách hàng của bưu điện, nhắn tin yêu cầu hủy hồ sơ giao hàng. Sau đó, một người đàn ông khác gọi điện, xác nhận thông tin cá nhân và yêu cầu nạn nhân chia sẻ màn hình điện thoại, truy cập ứng dụng MoMo, vào mục Trung tâm tài chính để thực hiện các thao tác hoàn phí.

(Ảnh: Công an thành phố Đà Nẵng)

Đáng chú ý, đối tượng còn hướng dẫn nạn nhân nhập số căn cước công dân do chúng cung cấp và truy cập mục Vay nhanh. Nhận thấy những yêu cầu bất thường, người dân đã chủ động liên hệ Fanpage Phòng An ninh mạng Công an TP Đà Nẵng để xác minh. Sau khi được cảnh báo đây là thủ đoạn lừa đảo, nạn nhân kịp thời ngắt liên lạc, dừng các thao tác, tránh nguy cơ phát sinh thiệt hại lớn hơn.

Từ vụ việc trên, Phòng An ninh mạng Công an TP Đà Nẵng khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác trước các cuộc gọi tự xưng là nhân viên bưu điện hoặc cán bộ cơ quan nhà nước, yêu cầu chuyển tiền, cung cấp thông tin cá nhân khi chưa được xác minh.

Người dân tuyệt đối không chia sẻ màn hình điện thoại, không cài đặt ứng dụng lạ, không cung cấp mã OTP, mật khẩu tài khoản ngân hàng, ví điện tử cho bất kỳ ai. Đặc biệt, không thực hiện các thao tác vay tiền, mở khoản vay hoặc chuyển tiền theo hướng dẫn của người lạ qua điện thoại, mạng xã hội.

Khi có nhu cầu kiểm tra tình trạng hồ sơ, phí chuyển phát hộ chiếu, người dân cần chủ động liên hệ, xác minh thông qua các kênh chính thức của cơ quan chức năng và đơn vị bưu chính; không làm theo hướng dẫn từ các số điện thoại, tài khoản mạng xã hội không rõ nguồn gốc.

Trường hợp phát hiện dấu hiệu lừa đảo, cần lập tức dừng mọi giao dịch, ngắt liên lạc với đối tượng; nếu đã cung cấp thông tin tài khoản hoặc thực hiện giao dịch tài chính, cần nhanh chóng liên hệ ngân hàng, đơn vị cung cấp dịch vụ tài chính để được hỗ trợ, đồng thời trình báo cơ quan Công an gần nhất.

Theo Công an thành phố Đà Nẵng