VNeID vừa có thay đổi mới, những người thuộc trường hợp dưới đây cần kiểm tra ngay kẻo lỡ quyền lợi

Theo Quyết định 762-QĐ/VPTW, đảng viên hiện đã có thể nộp đảng phí trực tuyến ngay trên ứng dụng VNeID.

Theo Quy trình điện tử giải quyết thủ tục Thu, nộp đảng phí ban hành kèm Quyết định 762-QĐ/VPTW ngày 31/10/2026 của Văn phòng Trung ương Đảng, Đảng viên có thể đăng nhập để thực hiện việc nộp đảng phí qua ứng dụng di động VNeID.

Cụ thể, Bước 1 Phần II Quy trình ban hành kèm Quyết định 762-QĐ/VPTW quy định, Đảng viên đăng nhập vào Hệ thống giải quyết Thu, nộp đảng phí của Đảng (sau đây gọi tắt là Hệ thống) hoặc qua ứng dụng di động VNeID, sổ tay Đảng viên, ứng dụng di động của Hệ thống. Phạm vi hướng dẫn của Quy trình áp dụng đối với Đảng viên và tổ chức đảng trong nước.

Hướng dẫn chi tiết các bước nộp đảng phí﻿

Bước 1. Đăng nhập hệ thống

Đảng viên đăng nhập vào Hệ thống giải quyết Thu, nộp đảng phí của Đảng (sau đây gọi tắt là Hệ thống) hoặc qua ứng dụng di động VNeID, sổ tay đảng viên, ứng dụng di động của Hệ thống.

Bước 2 . Hệ thống xác định và thông báo số đảng phí phải nộp

- Hệ thống đối chiếu thông tin đảng viên, nhóm đối tượng, tổ chức đang sinh hoạt, thời điểm có hiệu lực và dữ liệu liên quan từ CSDL đảng viên, BHXH Việt Nam và các nguồn chính thức được kết nối. Đảng viên chỉ cập nhật trạng thái khi có thay đổi hoặc đề nghị sửa thông tin chưa đúng; việc thay đổi phải có căn cứ và lưu vết.

- Hệ thống xác định số phải nộp trên cơ sở dữ liệu áp dụng cho từng nhóm:

+ Đảng viên thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc: Sử dụng tiền lương đóng BHXH của tháng trước liền kề do BHXH Việt Nam cung cấp làm căn cứ tính.

+ Đảng viên thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc đang hưởng trợ cấp ốm đau, thai sản: Sử dụng mức hưởng trợ cấp ốm đau thai sản do BHXH Việt Nam cung cấp làm căn cứ tính.

+ Đảng viên hưởng lương hưu: sử dụng mức lương hưu được hưởng của đảng viên do BHXH Việt Nam cung cấp làm căn cứ tính.

+ Đảng viên là học sinh, sinh viên: xác minh thông tin do BHXH Việt Nam cung cấp làm căn cứ tính.

+ Các nhóm còn lại trong phạm vi áp dụng: Hệ thống căn cứ nhóm đối tượng, tuổi, địa bàn, điều kiện hưởng chính sách và các tiêu chí đã được xác minh để áp dụng mức tương ứng. Nếu sau khi khai thác dữ liệu BHXH và áp dụng các mức trong Quy định số 01-QĐ/TW vẫn chưa xác định được số phải nộp, hoặc hiển thị bằng 0 do thiếu căn cứ, Hệ thống chuyển trường hợp cần xác minh sang Bước 3. Đảng viên có ý kiến khác với thông báo cũng thực hiện Bước 3, kèm số tiền Hệ thống tính, số đề nghị (nếu có), ý kiến và tài liệu minh chứng.

Hệ thống gửi thông báo hằng tháng về kỳ nộp, số phải nộp, nhóm đối tượng, căn cứ tính và trạng thái nghĩa vụ. Nếu đã xác định được số phải nộp hợp lệ và đảng viên đồng ý thì chuyển thẳng từ Bước 2 sang Bước 4.

Nguyên tắc cập nhật và tạo nghĩa vụ hằng tháng:

- Hệ thống tự động tạo một nghĩa vụ duy nhất cho mỗi đảng viên trong mỗi kỳ, gắn mã định danh đảng viên, kỳ thanh toán, phiên bản căn cứ tính và tổ chức đảng quản lý. Nghĩa vụ được cập nhật khi dữ liệu nguồn hoặc trạng thái có hiệu lực thay đổi, kể cả khi số phải nộp khác tháng trước.

- Theo lịch liên thông dữ liệu được thống nhất với BHXH Việt Nam, Hệ thống tiếp nhận dữ liệu phục vụ kỳ thu vào ngày 05 hằng tháng, kiểm tra và tính nghĩa vụ trước khi mở thu lúc 00h00 ngày 06.

- Với các hồ sơ nếu sau khi khai thác dữ liệu BHXH và áp dụng các mức trong Quy định vẫn chưa xác định được số phải nộp sẽ căn cứ vào mức đóng của tháng trước liền kề để gợi ý thực hiện.

Bước 3. Cán bộ phụ trách đảng phí của chi bộ xem xét trường hợp chưa xác định được hoặc có đề nghị điều chỉnh số phải nộp

Cán bộ phụ trách đảng phí của chi bộ tiếp nhận hồ sơ gửi yêu cầu điều chỉnh của đảng viên. Trong thời gian xử lý, nghĩa vụ ở trạng thái "Chờ xem xét" đảng viên không thực hiện được nghĩa vụ thanh toán đảng phí.

Cán bộ kiểm tra căn cứ, đối chiếu dữ liệu; xác nhận số đã tính hoặc điều chỉnh số phải nộp. Mọi thay đổi ghi rõ lý do, căn cứ, người thực hiện, thời điểm và giá trị trước/sau.

Bước 4. Chấp thuận số phải nộp và lựa chọn phương thức thanh toán

Trước khi thanh toán, Hệ thống hiển thị số phải nộp cuối cùng, kỳ nộp, căn cứ tính, đối tượng được nộp và phương thức thanh toán. Nếu Đảng viên chấp thuận số tiền thì nhấn "Nộp đảng phí"; nếu chưa đồng ý thì nhấn nút "Đề nghị xem xét" kèm theo ý kiến, tài liệu minh chứng về Bước 3.

- Chủ động nộp cho bản thân: Đảng viên lựa chọn nghĩa vụ đến hạn và thanh toán toàn bộ số phải nộp từ tài khoản ngân hàng của mình theo hướng dẫn của Hệ thống.

- Đảng viên nộp hộ người khác: Người nộp lựa chọn tra cứu thông tin của đảng viên qua 3 giá trị (số CCCD, họ tên, ngày sinh), kiểm tra danh tính, kỳ nộp và số phải nộp đã được xác nhận và thanh toán toàn bộ số phải nộp từ tài khoản ngân hàng của mình theo hướng dẫn của Hệ thống.

- Uỷ quyền ngân hàng tự động trích nợ: Chủ tài khoản thực hiện xác lập uỷ quyền hợp lệ với ngân hàng liên kết để tự động trích nợ tài khoản thanh toán tiền đóng đảng phí. Định kỳ từ ngày 10 hằng tháng, trong thời gian uỷ quyền còn hiệu lực, hệ thống thực hiện trích nợ theo số tiền đảng phí phải nộp của đảng viên.

Sau khi thực hiện giao dịch, hệ thống thông báo kết quả cho đảng viên; trường hợp giao dịch thành công, thông báo xác nhận đã trích nợ và nộp đảng phí thành công; trường hợp giao dịch không thành công, thông báo rõ lý do để đảng viên biết và thực hiện các bước tiếp theo theo quy định.

Bước 5. Nhận kết quả đóng đảng phí và biên lai đóng đảng phí

Khi nhận thông báo xác thực của ngân hàng/đơn vị cung ứng dịch vụ xác nhận tiền đã ghi "Có" hợp lệ vào tài khoản tiếp nhận của trung gian thanh toán, Hệ thống cập nhật trạng thái "Đã nộp", khoá thanh toán nghĩa vụ đó, phát hành biên lai/chứng từ điện tử và gửi thông báo về tài khoản đảng viên trên phần mềm. Khi nộp hộ, thông báo kết quả cho cả người nộp và đảng viên được nộp.