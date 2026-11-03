Ông Nguyễn Đức Tài tung “chiêu” bán hàng mới: Không cần vốn, không cần nhập hàng vẫn có thể kiếm hoa hồng hơn 20%

Không cần bỏ vốn, không cần nhập hàng hay mở cửa hàng, người dùng chỉ cần chia sẻ đường link sản phẩm của Bách Hóa Xanh lên mạng xã hội và có thể nhận hoa hồng hơn 20% khi đơn hàng được giao thành công.

Bách Hóa Xanh, chuỗi bán lẻ thuộc hệ sinh thái của ông Nguyễn Đức Tài, mới đây triển khai chương trình tiếp thị liên kết (Affiliate), mở thêm một cách bán hàng khá đặc biệt: bất kỳ người dùng đủ điều kiện nào cũng có thể trở thành cộng tác viên giới thiệu sản phẩm cho chuỗi.

Theo thông tin từ Bách Hóa Xanh, người tham gia không cần bỏ vốn, không cần nhập hàng hay trực tiếp xử lý hàng hóa. Công việc chính là nhận đường link tiếp thị do doanh nghiệp cung cấp, sau đó chia sẻ sản phẩm lên Facebook, TikTok, Zalo hoặc các nền tảng mạng xã hội khác.

Khi khách hàng đặt mua thông qua đường link và đơn hàng được giao thành công, người giới thiệu sẽ nhận hoa hồng. Bách Hóa Xanh cho biết mức hoa hồng có thể lên tới hơn 20%, tùy từng sản phẩm và chương trình.

Điều kiện tham gia cũng tương đối đơn giản. Người đăng ký phải là công dân Việt Nam từ 18 tuổi trở lên, có số điện thoại hợp lệ và tài khoản ngân hàng để nhận hoa hồng.

Quy trình được Bách Hóa Xanh thiết kế theo 3 bước. Đầu tiên, người có nhu cầu tham gia nhóm đăng ký của chương trình và cung cấp thông tin theo yêu cầu. Sau khi được xét duyệt, Bách Hóa Xanh sẽ cấp đường link tiếp thị. Người tham gia sau đó chia sẻ link để giới thiệu sản phẩm và nhận hoa hồng với những đơn hàng hoàn tất.

Cách làm này giúp Bách Hóa Xanh mở rộng lực lượng bán hàng ra ngoài hệ thống cửa hàng truyền thống. Thay vì chỉ dựa vào nhân viên tại điểm bán hoặc các kênh quảng cáo trực tiếp, doanh nghiệp có thể tận dụng chính người dùng mạng xã hội để đưa sản phẩm tới khách hàng mới.

Điểm đáng chú ý là người tham gia gần như không phải gánh những chi phí thường thấy của hoạt động bán lẻ như thuê mặt bằng, nhập hàng, tồn kho hay vận hành giao nhận. Những khâu này vẫn do hệ thống của Bách Hóa Xanh đảm nhiệm.

Về bản chất, đây là mô hình tiếp thị liên kết đã phổ biến trên các nền tảng thương mại điện tử, nhưng việc một chuỗi bán lẻ thực phẩm và hàng tiêu dùng quy mô lớn đẩy mạnh mô hình này cho thấy cách tiếp cận mới trong việc mở rộng điểm chạm với khách hàng.

Thông qua chương trình, mỗi tài khoản Facebook, TikTok hay Zalo của người tham gia có thể trở thành một "điểm bán" trực tuyến cho Bách Hóa Xanh mà không cần cửa hàng vật lý.

9 tháng đầu năm 2026 mở mới 1.700 cửa hàng Bách Hóa Xanh

Song song với việc mở rộng "đội ngũ bán hàng" trên mạng xã hội, Bách Hóa Xanh cũng đang tiếp tục gia tăng độ phủ bằng mạng lưới cửa hàng.

Trong năm 2026, số lượng cửa hàng tăng mạnh, đạt 4.267 điểm bán vào cuối tháng 9. So với khoảng 2.550 cửa hàng cuối năm 2025, quy mô hệ thống đã tăng thêm hơn 1.700 điểm bán chỉ sau 9 tháng.

Việc liên tục mở mới cửa hàng, kéo theo nhu cầu tuyển dụng nhân viên bán hàng, quản lý, kho vận và hậu cần, có thể là một trong những yếu tố đóng góp vào mức tăng nhân sự của MWG thời gian qua.

Cuối tháng 11/2025, chuỗi khai trương 20 cửa hàng tại Ninh Bình, đánh dấu bước tiến đầu tiên vào thị trường miền Bắc. Đến tháng 5/2026, Bách Hóa Xanh chính thức có cửa hàng tại Hà Nội, lựa chọn các khu vực ngoại thành và vùng ven để tận dụng mạng lưới cung ứng, kho vận tại các địa phương lân cận.

Theo thông tin từ ban lãnh đạo MWG tại các cuộc gặp gỡ nhà đầu tư, kế hoạch năm 2026 của Bách Hóa Xanh là mở mới khoảng 1.000 cửa hàng hoặc hơn, trong đó một nửa tập trung tại miền Trung và miền Bắc, phần còn lại ở miền Nam. Song song với mở rộng mạng lưới, chuỗi cũng đẩy mạnh tuyển dụng nhân sự tại các địa phương mới, từ nhân viên cửa hàng, quản lý siêu thị đến các vị trí phát triển mặt bằng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, chuỗi đạt khoảng 45.900 tỷ đồng doanh thu, tăng gần 34% so với cùng kỳ. So với mức 28.300 tỷ đồng trong nửa đầu năm, doanh thu riêng quý 3 ước đạt khoảng 17.600 tỷ đồng. Tăng trưởng chủ yếu đến từ hai nhóm hàng chính là thực phẩm tươi sống và hàng tiêu dùng nhanh (FMCG).