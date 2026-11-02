Truy nã đặc biệt nguy hiểm đối tượng Nguyễn Văn Chuyền SN 1972: Người dân không được tự ý truy đuổi hoặc bắt giữ đối tượng

Công an thành phố Bắc Ninh phát lệnh truy nã đặc biệt nguy hiểm Nguyễn Văn Chuyền (SN 1972), người bị khởi tố về tội Giết người và bỏ trốn từ năm 2001.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Bắc Ninh đang truy nã đặc biệt nguy hiểm đối tượng Nguyễn Văn Chuyền (SN 1972), bị khởi tố về tội Giết người. Sau khi bị khởi tố, người này đã bỏ trốn và đến nay chưa bị bắt giữ.

Theo thông tin từ Công an thành phố Bắc Ninh, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSHS) đang thụ lý, điều tra vụ án Nguyễn Văn Chuyền, trú tại thôn Yên Nho, xã Gia Đông, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh (nay là tổ dân phố Yên Nho, phường Thuận Thành, thành phố Bắc Ninh), bị khởi tố về tội Giết người theo Điều 93 Bộ luật Hình sự năm 1999.

Chân dung đối tượng Nguyễn Văn Chuyền. Ảnh: Công an thành phố Bắc Ninh

Quá trình điều tra xác định Chuyền đã bỏ trốn. Ngày 24/7/2001, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Bắc Ninh ra quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm đối với người này về tội danh trên.

Hiện cơ quan điều tra kêu gọi Nguyễn Văn Chuyền sớm ra đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật. Đồng thời, đơn vị đang phối hợp với các cơ quan tố tụng xem xét, kết luận điều tra, đề nghị truy tố và xét xử vắng mặt bị can.

Theo cơ quan công an, trường hợp Chuyền tiếp tục bỏ trốn đến khi bị xét xử vắng mặt, người này sẽ từ bỏ quyền tự bào chữa và không được xem xét áp dụng các tình tiết giảm nhẹ theo quy định pháp luật.

Theo Điều 123 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung), tội Giết người có thể bị phạt tù từ 7 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình, tùy tính chất, mức độ phạm tội. Người chuẩn bị phạm tội này có thể bị phạt tù từ 1 năm đến 5 năm.

Công an thành phố Bắc Ninh đề nghị người dân nâng cao cảnh giác, tích cực tham gia tố giác tội phạm. Khi phát hiện hoặc có thông tin về Nguyễn Văn Chuyền, người dân cần nhanh chóng thông báo cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Bắc Ninh qua số điện thoại 02043.854.666, địa chỉ số Q5, đường Hoàng Văn Thụ, phường Bắc Giang, thành phố Bắc Ninh; hoặc liên hệ Điều tra viên Dương Văn Hòa qua số điện thoại 036.8483.859 hay cơ quan công an gần nhất.

Cơ quan công an cam kết bảo mật thông tin cá nhân của người cung cấp tin. Người cố tình chứa chấp, che giấu hoặc không tố giác đối tượng sẽ bị xem xét, xử lý tùy theo tính chất, mức độ hành vi.

Cơ quan chức năng cũng khuyến cáo người dân không tự ý truy đuổi hoặc bắt giữ đối tượng nếu nhận thấy không bảo đảm an toàn và chưa có sự can thiệp của lực lượng công an.

Theo Cổng TTĐT Công an thành phố Bắc Ninh