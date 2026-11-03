Chung cư bị xếp loại nguy hiểm cấp D, cuộc sống của hàng trăm hộ dân ở TP.HCM hiện ra sao?

Chung cư Vĩnh Hội (TPHCM) xuống cấp nghiêm trọng, được kiểm định ở mức nguy hiểm cấp D nhưng đến tháng 10 vẫn còn 141 hộ dân chưa di dời do lo ngại điều kiện sinh hoạt và lưu luyến nơi ở đã gắn bó nhiều năm.

Mới đây, tại buổi họp báo cung cấp thông tin liên quan đến vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn TPHCM chiều 29/10, Sở Xây dựng TP.HCM cho biết thành phố bố trí quỹ nhà thuộc tài sản công để tạm cư cho các hộ dân phải di dời tại chung cư Vĩnh Hội (phường Khánh Hội).

Người dân không phải trả tiền thuê nhà và phí quản lý vận hành, nhưng cần thanh toán tiền điện, nước, vệ sinh cùng các chi phí sử dụng riêng.





Chung cư Vĩnh Hội được xây dựng trước năm 1975, hiện đã xuống cấp nghiêm trọng sau nhiều thập kỷ sử dụng.

Dù đã được gia cố tạm thời, nhiều hạng mục tại chung cư vẫn trong tình trạng xuống cấp.

Biển cảnh báo chung cư xuống cấp, có nguy cơ sụp đổ, được đặt ngay tại khu vực sinh sống của người dân.

Theo tìm hiểu, chung cư Vĩnh Hội gồm 3 lô A, B, C, được xây dựng trước năm 1975. Theo kết quả kiểm định, công trình được xếp cấp D (mức nguy hiểm cao nhất), khi khả năng chịu lực của kết cấu không đáp ứng yêu cầu sử dụng bình thường và xuất hiện tình trạng nguy hiểm tổng thể. Trong bối cảnh công trình ngày càng xuống cấp, việc di dời người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm là yêu cầu cấp bách nhằm bảo đảm an toàn tính mạng.

Sau kiểm định, 103 trường hợp đã di dời theo kế hoạch. Đến tháng 10, còn 141 hộ chưa rời đi. Dù chính quyền đang nỗ lực vận động người dân chuyển đến nơi tạm cư, thực tế cho thấy việc rời bỏ căn hộ đã gắn bó hàng chục năm vẫn là quyết định khiến nhiều cư dân trăn trở.

Nhiều mảng bê tông tại hành lang chung cư bong tróc, nứt vỡ, để lộ phần cốt thép hoen gỉ.

Một số khu vực tại chung cư được gia cố tạm bằng thanh sắt và lưới kim loại nhằm hạn chế nguy cơ bê tông rơi xuống.

Tình trạng thấm dột khiến nước nhỏ giọt từ trần nhà xuống khu vực sinh hoạt của người dân.

Những vết nứt, mảng tường loang lổ cho thấy dấu hiệu xuống cấp tại chung cư Vĩnh Hội.

Ghi nhận tại chung cư Vĩnh Hội, dấu hiệu xuống cấp nghiêm trọng hiện diện ở nhiều vị trí trong công trình. Tại các hành lang, nhiều mảng bê tông bong tróc, nứt vỡ, để lộ những thanh cốt thép đã hoen gỉ, mục nát. Một số khu vực được gia cố tạm bằng thanh sắt, lưới kim loại bảo vệ nhằm hạn chế nguy cơ bê tông rơi xuống, nhưng không thể khắc phục tình trạng xuống cấp của kết cấu công trình.

Không chỉ hành lang, nhiều vị trí bên trong chung cư cũng mang dấu vết của thời gian. Tường nhà bong tróc, loang lổ, các mảng sơn cũ kỹ, hệ thống hạ tầng và không gian sinh hoạt đều đã xuống cấp sau nhiều thập kỷ sử dụng. Những dấu hiệu hư hỏng khiến cuộc sống của các hộ dân còn bám trụ tại đây tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Dù vậy, phía sau những căn hộ cũ kỹ là cuộc sống đã gắn bó qua nhiều thế hệ. Với không ít người, đây không đơn thuần là nơi ở mà còn là nơi lưu giữ kỷ niệm, nơi họ đã sinh sống hàng chục năm, quen với từng lối đi, cầu thang và những người hàng xóm. Việc chuyển đi đồng nghĩa với thay đổi môi trường sống, sinh hoạt và phải bắt đầu thích nghi tại một nơi ở mới.

Hành lang chung cư cũ kỹ, nhiều vị trí bê tông hư hỏng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Bên trong những căn hộ tại chung cư Vĩnh Hội, người dân vẫn sinh hoạt giữa nỗi lo về mức độ an toàn của công trình.

Hiện vẫn còn hơn 140 hộ dân đang sinh sống bên trong chung cư Vĩnh Hội

Những hoạt động sinh hoạt, buôn bán vẫn diễn ra dưới các khối nhà chung cư đã xuống cấp nghiêm trọng.

Bên cạnh sự lưu luyến, bài toán kinh tế và điều kiện sinh hoạt tại nơi tạm cư cũng là những vấn đề khiến một số hộ dân còn băn khoăn. Trong khi đó, tình trạng xuống cấp của chung cư ngày càng rõ rệt, đặt ra yêu cầu phải sớm hoàn tất việc di dời để tránh những sự cố đáng tiếc có thể xảy ra.

Nhiều người dân sinh sống tại chung cư Vĩnh Hội cho biết, tình trạng xuống cấp kéo dài khiến họ luôn sống trong tâm trạng lo lắng, bất an. Mỗi khi trời mưa lớn, nước thấm, nhỏ giọt xuống các căn hộ. Trong khi đó, tình trạng bê tông, gạch đá bong tróc, rơi từ trên cao xuống càng khiến nguy cơ mất an toàn hiện hữu trong sinh hoạt hằng ngày. Dù đã quen với cuộc sống tại đây suốt nhiều năm, không ít cư dân thừa nhận luôn nơm nớp lo sợ trước tình trạng xuống cấp của công trình.

Bà Đinh Thị Sáu (phường Khánh Hội, TPHCM) chia sẻ: "Gạch rớt xuống nhiều lắm, ở tầng trên 2-3 miếng liền rớt xuống may mà không trúng ai. Nước ở trên lầu chảy xuống giọt giọt cũng phải chịu thôi. Những mảng vữa chóc ra rớt xuống nữa".

Ông Quốc Minh (phường Khánh Hội, TPHCM) cho biết, một số hộ dân đã chủ động di dời khỏi chung cư vì lo ngại công trình xuống cấp, đặc biệt là những gia đình có con nhỏ. Theo ông, nỗi lo mất an toàn khiến nhiều người không muốn tiếp tục bám trụ tại đây.

Bà Kim Châu cho biết đã gắn bó với nơi này từ thuở nhỏ đến tận bây giờ nên rất lưu luyến

Người dân vẫn duy trì sinh hoạt thường ngày tại khu vực phía dưới chung cư Vĩnh Hội, bất chấp những cảnh báo về nguy cơ mất an toàn của công trình.

Trong khi đó, chị Nguyễn Thị Thanh Tuyền, cư dân chung cư Vĩnh Hội, cho biết: "Đã có 2 đợt di dời, đợt đầu tiên một số hộ dân đã chuyển đi. Hiện tôi nghe nói vẫn còn khoảng hơn 140 hộ chưa di dời, mỗi gia đình có điều kiện sinh sống và những lý do khác nhau nên chưa thể chuyển đi".

Bà Kim Châu, cư dân chung cư Vĩnh Hội, chia sẻ: "Tôi đã gắn bó với nơi này từ thuở nhỏ đến tận bây giờ nên rất lưu luyến. Vị trí ở đây cũng rất thuận tiện, đi đến các khu vực, cơ quan hay tiện ích xung quanh đều gần, vì vậy tôi thấy điều kiện sinh sống ở đây khá tốt".

Cuộc sống của các hộ dân vẫn tiếp diễn trong khu chung cư đã được kiểm định ở mức nguy hiểm cấp D.

Giữa nỗi lo về sự an toàn và tình cảm gắn bó với nơi ở đã hàng chục năm, việc di dời vẫn là quyết định không dễ dàng đối với nhiều hộ dân tại chung cư Vĩnh Hội. Tuy nhiên, khi công trình đã được xác định ở mức nguy hiểm cao nhất, việc sớm chuyển đến nơi ở an toàn không chỉ là yêu cầu cấp thiết mà còn là cách bảo vệ tính mạng của chính người dân và gia đình.

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