Vẽ giấc mơ Canada, lừa đảo hơn 6 tỷ đồng

Từng làm nhân viên tư vấn xuất khẩu lao động, Dương Văn Đại lợi dụng hiểu biết về thủ tục đi Canada, dùng mạng xã hội và giấy tờ giả để lừa 8 người hơn 6,3 tỷ đồng.

Giăng bẫy xuất ngoại trên TikTok

Dương Văn Đại (SN 2001, trú xã Trung Kênh, tỉnh Bắc Ninh) xuất hiện tại phiên tòa sơ thẩm của Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An với dáng người thư sinh, đeo kính cận. Ở tuổi 26, thay vì gây dựng tương lai bằng công việc chân chính, thanh niên này phải đối diện với mức án nặng vì hành vi lừa đảo chiếm đoạt hơn 6,3 tỷ đồng của nhiều người.

Một ngày đầu năm 2025, trong lúc lướt TikTok, anh Phạm Minh Đ. (SN 2000, trú Hà Tĩnh) tình cờ thấy thông tin tuyển lao động đi Canada. Sau khi nhắn tin hỏi, anh được một thanh niên tự giới thiệu tên Dương Văn Đại tư vấn, cam kết có khả năng đưa người Việt Nam sang Canada làm nông nghiệp.

Qua trao đổi, Đại thông báo chi phí đi Canada là 30.000 USD, chia thành bốn đợt đóng tiền. Tin vào những lời giới thiệu, anh Đ. chuyển hơn 51 triệu đồng tiền đặt cọc.

Dương Văn Đại tại cơ quan điều tra.

Tháng 4/2025, Đại tiếp tục hướng dẫn anh Đ. ra Hà Nội khám sức khỏe để chuẩn bị cho chuyến đi, sau đó yêu cầu chuyển thêm 130 triệu đồng. Ba tháng sau, đối tượng lấy lý do làm thủ tục lăn tay, đề nghị anh Đ. nộp tiếp hơn 105 triệu đồng.

Đến tháng 9/2025, Đại thông báo đã có visa và yêu cầu chuyển thêm hơn 500 triệu đồng. Dù số tiền ngày càng lớn, anh Đ. vẫn cố gắng xoay xở, cùng gia đình gom góp để nộp với hy vọng sớm được xuất ngoại.

Tổng cộng, anh Đ. đã chuyển cho Đại hơn 800 triệu đồng. Thế nhưng, sau nhiều tháng chờ đợi, chuyến đi Canada vẫn không thành. Mỗi lần liên hệ, anh Đ. lại nhận được những lời giải thích, trì hoãn. Sau đó, Đại né tránh rồi cắt đứt liên lạc.

Nghi ngờ bị lừa, anh Đ. làm đơn trình báo công an. Qua tìm hiểu, anh mới biết mình không phải nạn nhân duy nhất của người đàn ông từng hứa hẹn mở cánh cửa đến Canada.

Dùng hồ sơ thật dựng màn kịch giả

Theo hồ sơ vụ án, từ tháng 6/2024, Đại làm việc tại một công ty có trụ sở ở Hà Nội, hoạt động trong lĩnh vực đưa người đi nước ngoài. Đại được giao tư vấn hồ sơ xuất khẩu lao động Canada, giới thiệu chương trình, chi phí, quy trình và hướng dẫn khách hàng ký hợp đồng.

Khi công ty mở văn phòng đại diện tại thành phố Vinh cũ, tỉnh Nghệ An, Đại được giao làm tổ trưởng, quản lý ba nhân viên. Trong thời gian này, Đại tham gia đầu tư Forex thua lỗ, nhiều lần sử dụng tiền của công ty vào mục đích cá nhân. Đến cuối tháng 4/2025, Đại bị cho nghỉ việc.

Sau khi mất việc, cần tiền trả nợ và tiếp tục đầu tư, Đại nảy sinh ý định lừa đảo. Tận dụng những hiểu biết có được từ công việc tư vấn trước đây, đối tượng lập tài khoản TikTok đăng quảng cáo tuyển người đi Canada làm việc, tiếp cận những người có nhu cầu rồi đưa ra mức phí và các thủ tục cần thiết.

Bị cáo Dương Văn Đại tại phiên tòa.

Để tạo lòng tin, Đại sao chép hồ sơ thật của những khách hàng từng được cấp visa Canada, sử dụng máy tính và phần mềm Paint chỉnh sửa, cắt ghép thông tin, tạo các giấy tờ giả như LMIA, thông báo đậu visa, thông báo lăn tay. Những tài liệu này được gửi cho khách hàng qua nhóm Telegram, khiến họ tin rằng hồ sơ đang được xử lý và tiếp tục chuyển tiền.

Đại còn chuẩn bị các văn bản giả, giới thiệu là tài liệu do Đại sứ quán Canada gửi nhằm củng cố niềm tin của người nộp tiền. Bằng cách liên tục đưa ra những lý do liên quan đến thủ tục xuất cảnh, đối tượng yêu cầu các bị hại đóng tiền nhiều lần.

Thực tế, Đại không thực hiện các thủ tục như cam kết mà sử dụng toàn bộ số tiền nhận được để đầu tư Forex và chi tiêu cá nhân.

Từ tháng 3 đến tháng 10/2025, Đại đã lừa đảo 8 người ở nhiều tỉnh, thành, chiếm đoạt tổng cộng hơn 6,3 tỷ đồng. Người bị chiếm đoạt nhiều nhất hơn 1,4 tỷ đồng.

Tại phiên tòa, Đại thừa nhận hành vi phạm tội, khai nguyên nhân xuất phát từ việc đầu tư thua lỗ và bày tỏ sự ăn năn. Sau khi vụ việc bị phát hiện, bị cáo tác động gia đình khắc phục một phần hậu quả. Tuy nhiên, các bị hại vẫn yêu cầu Đại hoàn trả số tiền đã mất.

Hội đồng xét xử nhận định, hành vi của bị cáo nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm quyền sở hữu tài sản của người khác. Bị cáo phạm tội nhiều lần, song được xem xét các tình tiết giảm nhẹ như thành khẩn khai báo, khắc phục một phần hậu quả. Tòa tuyên phạt Dương Văn Đại 14 năm 6 tháng tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Từ những lời quảng cáo về cơ hội đổi đời nơi xứ người đến những bộ hồ sơ giả được dựng lên tinh vi, Đại đã biến hy vọng của nhiều người thành khoản nợ lớn. Bản án dành cho bị cáo là cái giá phải trả cho hành vi phạm pháp, đồng thời là lời cảnh báo với những người muốn đi làm việc ở nước ngoài: cần xác minh đơn vị tuyển dụng, kiểm tra tính pháp lý của hợp đồng và tuyệt đối không chuyển tiền chỉ dựa vào quảng cáo trên mạng xã hội.