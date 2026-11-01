Chính thức động thổ cây cầu dài trên 1,7km do Tập đoàn Đèo Cả xây dựng, tương lai sẽ là cây cầu lớn nhất tại một tỉnh miền Trung

Cây cầu này được thiết kế hiện đại, bố trí khoang thông thuyền hàng hải rộng với khẩu độ (85x26,5)m, đảm bảo an toàn cho tàu thuyền lớn ra vào khu vực cửa biển.

Ảnh minh hoạ được tạo bởi AI

Theo Tập đoàn Đèo Cả, sáng ngày 31/10 đã diễn ra Lễ động thổ Gói thầu số 05 thuộc Dự án thành phần 1 (đoạn từ xã Hoằng Thanh - phường Sầm Sơn), thuộc dự án đầu tư xây dựng Tuyến đường bộ ven biển đoạn Hoằng Thanh - Sầm Sơn và đoạn Tiên Trang - Khu kinh tế Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hoá.

Dự án thành phần 1 có tổng mức đầu tư hơn 1.827 tỷ đồng, kinh phí từ ngân sách Trung ương hỗ trợ và ngân sách tỉnh Thanh Hóa, do Ban Quản lý dự án đầu tư công trình giao thông Thanh Hóa làm chủ đầu tư.

Tại dự án này, Tập đoàn Đèo Cả tham gia thi công Gói thầu số 05, với giá trị khoảng 1.608 tỷ đồng. Công trình góp phần từng bước hoàn thành tuyến đường bộ ven biển theo quy hoạch, hoàn thiện hạ tầng giao thông khu vực để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Sơ họa bản đồ tổng hướng tuyến (Ảnh: Đèo Cả)

Dự án có điểm đầu tại Km23+700 giao với đường tỉnh ĐT.510, thuộc địa phận xã Hoằng Thanh; điểm cuối tại Km35+697 nối tiếp vào dự án Tuyến đường giao thông nối thành phố Sầm Sơn với Khu kinh tế Nghi Sơn (giai đoạn 1), thuộc địa phận phường Sầm Sơn.

Tuyến đường có tổng chiều dài gần 12km, được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng, tốc độ thiết kế 80 km/h, bề rộng nền đường tiêu chuẩn 12m (riêng đoạn từ nút giao Đại lộ Nam Sông Mã đến nút giao Quốc lộ 47 rộng 48m).

Đặc biệt, các hạng mục chính khác bao gồm cầu Cửa Hới bắc qua sông Mã dài 1.769m, cầu Đông Lưu dài 142,4m và hệ thống chiếu sáng đồng bộ trên tuyến.

Trong đó, công trình cầu Cửa Hới được thiết kế hiện đại, bố trí khoang thông thuyền hàng hải rộng với khẩu độ (85x26,5)m, đảm bảo an toàn cho tàu thuyền lớn ra vào khu vực cửa biển. Theo Đèo Cả, với tổng chiều dài lên tới 1.769m, đây sẽ là cây cầu lớn nhất tại tỉnh Thanh Hóa khi hoàn thành.

Khi đưa vào khai thác, dự án sẽ hình thành trục kết nối liên tục dọc vùng ven biển từ Hoằng Hóa qua Sầm Sơn đến Khu kinh tế Nghi Sơn.

Tuyến đường không chỉ tạo thuận lợi cho vận chuyển hàng hóa, kết nối các không gian đô thị, du lịch mà còn giúp củng cố an ninh quốc phòng, ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu.

Đây cũng là dự án đầu tiên của doanh nghiệp tại Thanh Hóa, khởi đầu cho những cơ hội hợp tác mới và tạo tiền đề để Đèo Cả tiếp tục tham gia vào các dự án hạ tầng giao thông trọng điểm khác của địa phương trong thời gian tới.