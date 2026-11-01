Đồng loạt khám xét khẩn cấp trong chuyên án lớn, thu hơn 670 con dấu giả: Bắt Hoàng Nhật Vũ SN 1990

Công an xác định Hoàng Nhật Vũ (SN 1990, trú phường Dĩ An, TPHCM) là người cầm đầu, trực tiếp làm giả giấy tờ.

Vào sáng ngày 01/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM cho biết trên Báo Chính phủ rằng Phòng Cảnh sát kinh tế vừa phối hợp triệt phá thành công một đường dây chuyên sản xuất, buôn bán văn bằng, chứng chỉ và các loại giấy tờ giả với quy mô cực lớn, đồng thời ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 9 đối tượng liên quan.

Qua công tác nắm tình hình địa bàn, lực lượng công nghệ cao và Cảnh sát kinh tế phát hiện nhiều trường hợp sử dụng văn bằng, chứng chỉ giả để xin việc tại các cơ quan, tổ chức trên địa bàn thành phố. Quá trình xác minh gặp rất nhiều khó khăn do các đối tượng sử dụng triệt để nền tảng số và mạng xã hội (Facebook, Zalo, Telegram...), ẩn danh thông tin, dùng sim rác và tài khoản ngân hàng "ảo" được mua bán trái phép để nhận tiền qua nhiều tầng trung gian nhằm che giấu dòng tiền.

Các đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh: Báo Chính phủ

Trong các khâu giao nhận, nhóm tội phạm hạn chế tối đa việc tiếp xúc trực tiếp. Chúng sử dụng dịch vụ bưu chính hoặc ứng dụng giao hàng công nghệ (Grab, Be...). Khi tự vận chuyển, các đối tượng thường che kín mặt, liên tục thay đổi phương tiện, thời gian và lộ trình để qua mắt lực lượng chức năng.

Theo báo Tiền Phong, dưới sự chỉ đạo của đối tượng cầm đầu Hoàng Nhật Vũ (sinh năm 1990, trú tại phường Dĩ An), đường dây này đã tạo ra các loại giấy tờ giả vô cùng tinh vi bằng hệ thống máy móc hiện đại, khiến mắt thường rất khó phân biệt thật - giả.

Ngày 15/10/2026, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TPHCM đã bất ngờ đồng loạt tổ chức phá án, bắt quả tang các đối tượng khi đang giao nhận tài liệu giả.

Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của nhóm tội phạm, cơ quan chức năng thu giữ: Hơn 670 con dấu giả của các cơ quan, tổ chức; Nhiều máy móc, thiết bị, phương tiện phục vụ chuyên dụng cho việc in ấn, làm giấy tờ giả.

Hiện trường làm giả giấy tờ của các đối tượng trong vụ án. Ảnh: Báo Chính phủ

Tờ SGGP dẫn thông tin kết quả điều tra ban đầu xác định, đường dây này đã cung cấp hàng chục nghìn loại giấy tờ giả ra thị trường (bao gồm bằng tốt nghiệp các cấp, chứng chỉ hành nghề, chứng chỉ chuyên môn, giấy kiểm định thiết bị, giấy đăng ký xe, giấy phép lái xe...), thu lợi bất chính số tiền lên đến hàng tỷ đồng.

Hiện tại, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã khởi tố 9 bị can về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” và tiếp tục mở rộng chuyên án để xử lý triệt để các đối tượng tiêu thụ, sử dụng. Đồng thời, lực lượng công an phát đi lời kêu gọi những cá nhân từng đặt mua hoặc sử dụng giấy tờ giả trong đường dây này chủ động đến trình báo, hợp tác với cơ quan công an để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.