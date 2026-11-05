Chỉ sau 8 tháng, bãi đất phủ cây dại và đầm lầy ở Phú Quốc đã thành đường băng dài 3.300m: 6.000 người, những đêm trắng và hộp cơm đầy nước mưa

7h05 ngày 29/10, chuyến bay đầu tiên hạ cánh xuống đường băng số 2 Phú Quốc, khép lại 8 tháng thi công thần tốc. Phía sau “kỳ tích” là những đêm mất ngủ hay bữa cơm dưới mưa và cuộc chạy đua với thời gian.

Những hành khách đầu tiên đáp xuống đường băng mới

Sáng 29/10, chiếc máy bay của Sun PhuQuoc Airways hạ dần độ cao, thẳng hướng dải bê tông dài 3.300 m. 7h05, bánh xe chạm đường băng. Phía dưới, những người đứng chờ vỗ tay.

Đó có lẽ sẽ là một trong những khoảnh khắc đặc biệt nhất của sân bay Phú Quốc năm nay: đường cất hạ cánh số 2 chính thức khai thác thương mại, sau chưa đầy 8 tháng thi công. Đường băng này, năm sau, sẽ đón chuyên cơ của nguyên thủ 21 nền kinh tế APEC.

Hầu hết hành khách không biết mình vừa có mặt trong một khoảnh khắc lịch sử. Anh Hoàng Hải Thịnh cùng gia đình từ TP HCM ra Phú Quốc, lần đầu anh chị đưa con ra đảo. Khi biết mình vừa có mặt trên chuyến bay đầu tiên đáp xuống đường băng số 2, anh cười: “Rất may mắn, rất bất ngờ, giống như hôm nay mình được cùng khánh thành đường băng này”.

Ấn tượng về Phú Quốc đến với anh từ lúc máy bay bắt đầu hạ độ cao. “Từ trên cao nhìn xuống, sân bay mới hiện ra với quy mô hoành tráng, những công trình đang dần thành hình, vượt xa sức tưởng tượng của tôi”, anh kể.

Nhưng điều khiến người cha trẻ hài lòng hơn cả là sự tận tình, chu đáo của đội ngũ nhân viên, đặc biệt là sự quan tâm, ưu tiên dành cho trẻ nhỏ. “Từ cử chỉ, thái độ đến lời chào, tiếng nói đều rất thân thiện, chuyên nghiệp. Tôi thực sự ấn tượng”, anh chia sẻ.

Cùng chuyến bay có ông Huỳnh Tấn Phát, quê Đà Nẵng, cùng đoàn gia đình 11 người từ TP HCM ra đảo du lịch. Biết cả đoàn nằm trong số những hành khách đầu tiên đáp xuống đường băng mới, ông không giấu được sự bất ngờ.

Ông ấn tượng với hạ tầng khang trang, quy mô đầu tư và phong cách phục vụ tại sân bay, và càng thích thú khi biết con đường băng dưới bánh máy bay sẽ đón các chuyến chuyên cơ dịp APEC 2027. Hỏi về cảm xúc trong lần đầu đến đảo Ngọc, ông gói gọn: “Quá tuyệt vời”.

Nhưng họ chỉ thấy một đường băng phẳng lỳ, sáng sủa. Không ai thấy những gì đã diễn ra trên đó, kể cả một ngày trước.

Video: Toàn cảnh đường băng 3.300 m tại Phú Quốc đón chuyến bay đầu tiên sau 8 tháng thi công thần tốc, hướng tới APEC 2027

Một ngày trước: nắng, gió và cơn mưa rào bất chợt

Hơn 10 giờ sáng ngày 28/10, nắng nhẹ đổ xuống đường băng số 2. Gió từ biển thổi thẳng vào dải bê tông dài vút tầm mắt. Mặt đường đã sạch sẽ, nhẵn bóng, những vạch sơn trắng chạy tít tắp về phía chân trời. Hàng chục công nhân vẫn cúi lưng dọc đường băng. Họ cạy, đánh từng mảng sơn còn rơi rớt, kiểm tra lại từng hạng mục. Đây là lượt rà soát cuối cùng trước giờ khai thác, khi chỉ một mảnh vụn nhỏ cũng có thể lọt vào động cơ máy bay.

Đứng quan sát công nhân làm việc là Võ Minh Hoàng, Giám sát hạ tầng, Ban quản lý dự án xây dựng Cảng hàng không Quốc tế Phú Quốc. Anh là một trong những người trực tiếp bám đường cất hạ cánh này từ ngày đầu, gần tròn một năm. Da anh đen sạm, màu da của người đã qua một mùa mưa và một mùa nắng ngoài trời.

Sau gần 8 tháng thi công, đường băng số 2 sân bay Phú Quốc chính thức đón chuyến bay thương mại đầu tiên vào sáng 29/10

Gió mạnh đến mức vừa đứng giữa đường băng, chiếc mũ trên đầu anh đã bị thổi lệch, phải dùng tay giữ chặt. Anh cười, nói to gần như hét để át tiếng gió. “Hôm nay cảm thấy nhẹ nhõm hẳn”, anh nói khi nhắc đến chuyến bay thương mại đầu tiên vào sáng hôm sau.

Rồi bầu trời bất ngờ đổi sắc. Mây đen kéo về từ phía biển, và một cơn mưa rào lớn trút xuống bất chợt. Đường băng trắng xóa. Với Hoàng, những cơn mưa như thế từng là nỗi ám ảnh lớn nhất của công trường.

Một năm trước, đây là bãi đất phủ cây dại và đầm lầy

Chỉ tay về vị trí đường băng mới đang đứng, Hoàng nói: “Khu vực này cách đây khoảng một năm là đầm lầy và dòng suối tranh chảy qua”. Mệnh lệnh đưa ra: hoàn thành đường băng số 2 trong 8 tháng. “Nhìn hiện trạng, anh em thấy mênh mông và không biết bắt đầu từ đâu. Không nghĩ là có thể hoàn thành được”, Hoàng thừa nhận.

Cái khó đầu tiên là vừa thi công vừa khai thác. Đường băng mới phải đấu nối ngay cạnh đường băng hiện hữu, nơi máy bay cất hạ cánh liên tục với sản lượng tăng khoảng 44% so với cùng kỳ. Công nhân chỉ được ra hiện trường ngoài giờ bay, có đêm chỉ một đến hai tiếng, rồi rút sạch khi chuyến bay kế tiếp chuẩn bị tiếp cận. Một đường lăn tạm được làm khẩn cấp để đường băng số 1 giữ đủ 3.000 m, đủ cho máy bay thân rộng hạ cánh.

Cái khó thứ hai nằm dưới chân. Lớp đất yếu, cát chảy, bùn nhão không thể làm nền cho một đường băng đón máy bay thân rộng. “Đất phải đào lên thay, chỗ tám, chín mét, có chỗ mười mét. Mới vô mùa mưa mà gặp địa chất đó, tụi em thấy bất lực luôn”, Hoàng kể.

Mưa Phú Quốc giữa năm không chỉ là một cơn rào như hôm 28/10, mà kéo dài hàng tuần. Đất đắp ngậm nước sẽ thành bùn, công trường phải đắp chiếu. Sau nhiều buổi bàn bạc giữa Ban quản lý dự án, nhà thầu và tư vấn thiết kế thống nhất: đào bỏ đất yếu, đắp bằng cát. Cát thoát nước nhanh, hệ thống thoát nước tạm và máy bơm công suất lớn chạy 24/24, mặt bằng ráo ngay khi trời ngớt.

Người lao động cũng được giữ lại qua mùa mưa. Nhà bạt được dựng che hố ga, mương cống để thợ làm bên trong, và công nhân vẫn được trả lương cả những ngày chỉ ngồi lán nhìn trời. Vật tư thì được thanh toán trước, chất sẵn trên những con tàu neo ngoài biển như “kho nổi”, sóng yên là cập cảng bốc dỡ ngay.

Sáng 27/7, dưới một cơn mưa khác, chiếc máy bay hiệu chuẩn lần đầu sà sát mặt đường băng mới để kiểm tra hệ thống dẫn đường. “Kỳ tích” 8 tháng đã thành hình.

Giữa nắng gió khắc nghiệt, hàng nghìn kỹ sư, công nhân bám công trường, từng bước đưa đường băng mới thành hình

Giám đốc ăn cơm cùng công nhân, nước mưa đầy hộp cơm

Nếu Hoàng lo phần nền móng và mặt bê tông, thì “tấm áo xanh” hai bên đường băng thuộc về anh Khổng Duy Cường, Giám đốc Công ty TNHH Cảnh quan – Cây xanh Phú Quốc. Anh quen được gọi là “Cường Dừa”.

Theo thiết kế ban đầu, diện tích trồng cỏ chỉ khoảng 60 ha. Với yêu cầu sân bay “làm là phải đẹp”, khối lượng tăng gần ba lần, trong khi ngày khai thác đã được ấn định. Sáng hôm sau khi nhận chỉ đạo, anh rút nhân sự ở tất cả các dự án với hơn 700 người lên trồng cỏ cạnh đường băng mới. Cỏ phải mua từ đất liền chở ra đảo.

Vượt nắng mưa, công nhân miệt mài trồng cỏ xanh hai bên đường băng để kịp tiến độ

Họ làm từ 6h sáng đến 21h. Đêm xuống, khu bay không có điện, công nhân làm dưới đèn năng lượng mặt trời và đèn pin đội đầu. Ban ngày, đường băng “mênh mông như một cánh đồng”, không thể dựng lều; anh phải xin điều xe buýt lên làm chỗ trú cho 30 phút nghỉ ăn cơm.

“Buổi sáng vào khoảng 600 người, đến chiều rơi rụng mất chừng 100. Họ không chịu nổi vì nắng nóng, hơi nóng từ bê tông đường băng hắt lên”, anh Cường kể. Để giữ người, anh xin ở lại hẳn sân bay cùng anh em: “Tôi từng ngồi ăn cơm trên đường băng, nước mưa rơi vào đầy hộp cơm”.

Vợ khuyên anh nghỉ khi thấy chồng sụt mấy cân trong vài ngày. Còn anh nói với công nhân: “Làm đường băng này, chúng ta sẽ không có lần thứ hai”. Đồng nghiệp đùa gọi anh là “Bao Công”. Anh cười: “Gọi là Cường Đen cũng được”.

Trong đội quân ấy có chị Nguyễn Thị Hò, tay thoăn thoắt trồng từng khóm cỏ trên nền cát cạnh đường băng mới. Quê An Giang, đến đảo lập nghiệp hàng chục năm, chị được điều động từ Hòn Thơm sang chăm sóc cảnh quan sân bay.

“Được góp một phần công sức nhỏ bé làm đẹp công trình phục vụ APEC, tôi vui và tự hào lắm”, chị nói.

Chị có thu nhập hơn 10 triệu đồng mỗi tháng; hơn 10 người thân cũng đang làm tại các dự án của Sun Group ở Nam Đảo.

Công nhân miệt mài làm việc xuyên đêm, đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện

Thành quả của hàng nghìn đôi bàn tay

Để có đường băng ấy, chủ đầu tư Sun Group phối hợp cùng hơn 20 nhà thầu, đơn vị tư vấn, giữa lúc vật tư phải chở bằng đường biển, nhân công khan hiếm, giá nhiên liệu tăng cao. Trung bình mỗi ngày có hơn 6.000 kỹ sư, công nhân làm việc theo ba ca, bốn kíp. Nhưng tốc độ không đánh đổi bằng an toàn: đường băng phải vượt qua bốn lớp kiểm tra, đánh giá và bay hiệu chuẩn trước khi được chấp thuận khai thác.

Ông Nguyễn Bá Quân, Giám đốc Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, cho rằng “Kết quả này có được nhờ sự chỉ đạo sát sao của Chính phủ, Bộ Xây dựng, Cục Hàng không Việt Nam và UBND tỉnh An Giang; sự quyết tâm của Sun Group cùng các nhà thầu, đặc biệt là Tổng Công ty Xây dựng Công trình Hàng không ACC; và trên hết là nỗ lực bền bỉ của đội ngũ kỹ sư, công nhân Việt Nam trên công trường”.

Ngày 25/10, kiểm tra các công trình APEC tại Phú Quốc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn biểu dương những kỹ sư, công nhân làm việc xuyên cả ngày lễ, Tết.

Trước giờ đón chuyến bay đầu tiên, những công nhân vẫn miệt mài rà soát, hoàn thiện từng chi tiết cuối cùng trên đường băng dài 3.300 m

Đường cất hạ cánh số 2 dài 3.300 m, rộng 45 m, đạt chuẩn Code E của ICAO, được trang bị hệ thống hạ cánh chính xác ILS/DME cùng đèn hiệu CAT II. Trên nền đất từng là đầm lầy, giờ đây Boeing 787, Airbus A350, Boeing 777 hay cả tàu bay Code F đều có thể an toàn đáp xuống, ngay cả khi thời tiết không chiều lòng người.

Song với Hoàng, chặng đua chưa khép lại. Chuyến bay đầu tiên vừa chạm đất, anh đã dồn sức cho nhiệm vụ kế tiếp. Đường băng số 1 tạm đóng để cải tạo, được nối dài lên 3.500 m và đổ lại mặt bê tông xi măng. Mốc hẹn mới là tháng 5/2027, khi hai đường cất hạ cánh cùng vận hành song song, sẵn sàng cho Tuần lễ Cấp cao APEC 2027.

Cùng nhà ga T2, nhà ga VIP, hệ thống đường lăn và sân đỗ, công trình là một mảnh ghép trong dự án mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc do Sun Group đầu tư. Giai đoạn đầu, cửa ngõ hàng không của đảo Ngọc hướng tới công suất 20-24 triệu khách mỗi năm, về dài hạn lên tới 50 triệu.

Ảnh phối cảnh Nhà ga T2

Sáng 29/10, hành khách chỉ thấy một mặt đường phẳng lặng, sáng trong. Mùa APEC tới, khi từng đoàn chuyên cơ lần lượt chạm bánh, có lẽ cũng ít ai biết đến những bữa cơm lẫn nước mưa hay những đêm làm việc dưới ánh đèn pin đội đầu giữa khu bay. Nhưng ngay bên cạnh, một cuộc đếm ngược khác đã lặng lẽ bắt đầu.