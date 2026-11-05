Việt Nam theo dõi các vụ tấn công tủ lạnh kỳ lạ ở nhiều nước

Gần đây xảy ra hàng loạt cuộc tấn công mạng nhằm vào hệ thống tủ lạnh siêu thị trên khắp châu Âu. Một số quốc gia đang khuyến khích người dân dự trữ nhu yếu phẩm nhằm ứng phó với các tình huống khẩn cấp. Việt Nam đang theo dõi các diễn biến liên quan.

Tại cuộc họp báo thường kỳ chiều nay của Bộ Ngoại giao, người phát ngôn Phạm Thu Hằng trả lời câu hỏi của phóng viên về hiện tượng này, cũng như hoạt động hợp tác quốc tế để ứng phó với sự cố bất ngờ.

“Chúng tôi đang theo dõi sát các diễn biến liên quan”, bà Phạm Thu Hằng nói.

Nhiều siêu thị ở châu Âu bị tin tặc tấn công vào hệ thống tủ lạnh. Ảnh: AP.

Theo đại diện Bộ Ngoại giao, các vụ tấn công mạng nhằm vào hệ thống tủ lạnh tại nhiều siêu thị ở châu Âu cho thấy nguy cơ an ninh mạng ngày càng mở rộng, không chỉ tác động đến dữ liệu hay hệ thống thông tin mà còn có thể ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh, chuỗi cung ứng và đời sống của người dân.

“Việt Nam lên án mạnh mẽ các hành vi tấn công mạng, đe dọa an ninh mạng dưới bất cứ hình thức nào. Chúng tôi cho rằng bảo đảm an ninh mạng đối với các hệ thống thiết yếu như năng lượng, viễn thông, tài chính, y tế, giao thông và cung ứng hàng hóa là yêu cầu đặc biệt quan trọng, cần được chủ động thực hiện từ sớm và từ xa”, Người phát ngôn nói.

Đối với việc khuyến cáo người dân chuẩn bị nhu yếu phẩm để ứng phó với các tình huống khẩn cấp, đại diện Bộ Ngoại giao cho biết các cơ quan chức năng của Việt Nam sẽ phối hợp để đánh giá nguy cơ, nghiên cứu các biện pháp phù hợp với điều kiện thực tế, trong đó có việc nâng cao nhận thức và hướng dẫn người dân chủ động phòng ngừa, ứng phó khi có sự cố xảy ra, không để phát sinh tâm lý hoang mang trong xã hội.

Về hợp tác quốc tế, Việt Nam sẽ tiếp tục thúc đẩy trao đổi thông tin, chia sẻ cảnh báo sớm, phối hợp điều tra xử lý tội phạm mạng xuyên biên giới và nâng cao năng lực ứng phó sự cố.

Với vai trò là quốc gia đăng cai lễ mở ký Công ước Liên Hợp Quốc về phòng chống tội phạm mạng (Công ước Hà Nội), Việt Nam khẳng định cam kết tích cực và có trách nhiệm trong hợp tác cùng cộng đồng quốc tế phòng chống tội phạm mạng.

Việt Nam khẳng định quan điểm chuyển mạnh từ ứng phó bị động sang chủ động phòng ngừa, dự báo và sẵn sàng ứng phó, bảo đảm an ninh mạng gắn với việc bảo vệ các hoạt động thiết yếu của nền kinh tế và bảo vệ đời sống của người dân.

Theo báo chí quốc tế, các cuộc tấn công mạng nhằm vào tủ lạnh và tủ đông siêu thị đã lan khắp châu Âu trong những ngày gần đây, ảnh hưởng đến hệ thống bán lẻ từ Thụy Điển đến Bỉ, buộc các siêu thị phải tiêu hủy thực phẩm. Cuộc tấn công tương tự xảy ra tại Pháp vào tháng trước, khi tin tặc chiếm quyền kiểm soát các thiết bị làm lạnh tại hàng trăm siêu thị, gây thiệt hại thực phẩm và tâm lý hoang mang.

Chưa có cá nhân hay tổ chức nào nhận trách nhiệm. Những sự cố này khiến châu Âu lo ngại hơn về những mối đe dọa nhằm vào cơ sở hạ tầng, trong bối cảnh căng thẳng an ninh gia tăng.